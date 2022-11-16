Удостоверить KS RU
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Проверяет введенные данные на соответствие формату КС (корреспондентского банковского счета) Российской Федерации.
На практике его лучше использовать в сочетании с блоком Validate BIK RU: сначала проверяется правильность ввода BIK, затем CC.
Коннекторы потока
- [Input] In - запускает выполнение блока.
- [Output] Out - активизируется после завершения выполнения блока.
Коннекторы данных
- [Input] ks (string) - значение для проверки на соответствие формату.
- [Input] bik (string) - БИК банка, КС которого необходимо проверить.
- [Output] is_valid (boolean) - если значение соответствует формату, возвращает значение True, иначе - False.