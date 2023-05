Munculnya AI generatif di industri teknologi berkembang pesat. Pada tahun 2022 saja, perusahaan modal ventura menginvestasikan $4,5 miliar secara mengejutkan dalam start-up AI generatif. Tambahan baru-baru ini ke klub ini adalah Narrato, platform kreasi dan kolaborasi konten AI mutakhir, yang telah mengumumkan mengamankan pendanaan VC. Start-up yang berbasis di San Francisco meraup $ 1 juta dalam putaran pra-pembibitan yang dipimpin oleh AirTree Ventures, sebuah perusahaan Australia yang dikenal sebagai investor awal di perusahaan-perusahaan seperti Canva, Linktree, dan Employment Hero.

Putaran pendanaan juga melihat partisipasi dari OfBusiness, platform e-commerce B2B, dan pengusaha serial terkenal Shreesha Ramdas. Start-up SaaS Pembayaran ChargeBee, aplikasi pembelajaran bahasa Preply, dan perangkat lunak orientasi pelanggan Rocketlane adalah beberapa klien yang telah memilih Narrato untuk kebutuhan konten mereka, dan perusahaan bertujuan untuk menggunakan keahlian AirTree untuk berekspansi ke seluruh Amerika Serikat.

Narrato didirikan pada Januari 2022 oleh pengusaha serial Australia Sophia Solanki, yang usaha wirausaha sebelumnya, DrumUp, berfokus pada pemasaran konten dan platform SaaS manajemen media sosial. Dalam percakapan dengan TechCrunch, Solanki menjelaskan bahwa konsep asli Narrato adalah membangun GitHub untuk konten – ruang kerja yang dirancang untuk tim pemasaran dengan fitur seperti otomatisasi, kolaborasi, dan penerbitan. Namun, ketertarikan tim terhadap AI generatif selama beberapa tahun terakhir membuat mereka berputar dan mengintegrasikan AI generatif ke dalam berbagai tahapan proses konten.

Penawaran utama Narrato adalah asisten konten AI yang menyederhanakan perencanaan dengan fitur-fitur seperti pembuatan ringkasan otomatis, pembuatan konten, dan pengoptimalan. Platform ini juga menawarkan alat kolaborasi dan alur kerja, di samping kemampuan penerbitan otomatis. Untuk pembuatan konten berbasis AI dan non-AI, pengguna dapat memanfaatkan template platform untuk berbagai jenis konten, termasuk blog, salinan web, skrip video, email, konten media sosial, dan seni. Selain itu, Narrato menawarkan antarmuka seperti obrolan untuk pembuatan konten melalui AI dan berencana untuk memperluas pilihan template konten yang dibantu AI generatif menjadi ratusan.

Setelah AI generatif menghasilkan brief, penulis dapat menggunakannya untuk menyusun panduan dan garis besar SEO. Platform ini juga menggabungkan penelitian dan pembandingan untuk membantu pembuat konten menjangkau audiens yang lebih luas.

Narrato menghadapi persaingan dari Notion dan ClickUp, yang digunakan untuk manajemen proyek konten, sementara Jasper dan Copy.ai adalah platform pembuatan konten yang memanfaatkan AI. Namun, Narrato membedakan dirinya dengan mengintegrasikan AI generatif di seluruh alur kerja pemasaran dan pembuatan konten dalam satu platform. Dalam sebuah pernyataan, mitra AirTree Elicia McDonald memuji pemahaman mendalam Solanki tentang pasar dan kemampuan mengidentifikasi potensi AI generatif untuk pemasaran konten, mengingat daya tarik awal perusahaan yang mengesankan.

Platform seperti Narrato memamerkan kekuatan transformatif AI generatif di ranah pembuatan konten. Sambil memanfaatkan AI untuk membantu pembuat konten, perusahaan seperti AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.