Sektor teknologi saat ini sedang mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagian karena gejolak ekonomi baru-baru ini. Menurut Layoffs.fyi, lebih dari 45.000 karyawan di industri teknologi AS telah diberhentikan pada pertengahan November. The New York Times mengaitkan tren ini dengan faktor-faktor seperti ekspansi yang cepat, pemborosan perusahaan, dan persaingan sengit untuk mendapatkan talenta terbaik. Namun, dengan kemajuan solusi low-code dan no-code, bisnis dapat bersiap menghadapi ketidakpastian dengan berinvestasi pada alat yang memungkinkan tim mereka merespons dengan cepat dan efektif saat menghadapi pengurangan tenaga kerja.

Teknologi Low-code dan no-code semakin diintegrasikan ke tumpukan teknologi perusahaan, memberdayakan karyawan untuk membuat perangkat lunak tanpa memerlukan latar belakang dalam pengembangan perangkat lunak. Menurut laporan Gartner 2021, pada tahun 2025, 70% aplikasi baru akan dibangun menggunakan alat low-code atau no-code, naik dari kurang dari 25% pada tahun 2020. Alat ini menawarkan banyak manfaat, termasuk efisiensi biaya dan skalabilitas, melengkapi bisnis dengan solusi gesit yang mereka butuhkan untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap yang terus berubah.

Terlepas dari keuntungannya, beberapa organisasi mungkin ragu dalam mengadopsi alat low-code atau no-code karena kekhawatiran tentang keterbatasan mereka atau implikasinya terhadap peran pengembang. Namun, penting untuk mempertimbangkan potensi manfaat dan peluang yang dapat ditawarkan oleh teknologi ini. Dengan melengkapi pekerja terampil dengan alat low-code dan no-code, bisnis dapat memanfaatkan bakat mereka untuk mengembangkan solusi inovatif, mendorong lingkungan produktivitas dan kesuksesan lintas fungsi.

Teknologi Low-code dan no-code menawarkan banyak keuntungan untuk bisnis, termasuk:

Dengan kekurangan insinyur perangkat lunak saat ini, alat low-code dan no-code dapat membantu menjembatani kesenjangan dengan memungkinkan pengembang warga untuk menciptakan solusi yang sebelumnya membutuhkan pengetahuan khusus. Meningkatkan keterampilan karyawan dengan teknologi canggih ini tidak hanya dapat meningkatkan daya tanggap organisasi tetapi juga memberikan peluang peningkatan karier.

Pertimbangkan Pendidik dan Kepatuhan Hipotek (MEC) sebagai contoh. Ditugaskan untuk membuat aplikasi seluler untuk perusahaan pelatihan dan pendidikan hipotek mereka, departemen TI beralih ke solusi no-code, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengembangkan aplikasi inovatif yang meningkatkan lalu lintas dan pendapatan sebesar 50%. Dengan mengadopsi dan mengimplementasikan alat no-code, MEC mencapai keunggulan kompetitif sambil memberikan layanan yang berharga bagi pelanggan mereka.

Platform Low-code dan no-code dapat membantu meruntuhkan hambatan antara karyawan teknis dan non-teknis, mendorong kolaborasi, dan mempercepat waktu penyelesaian proyek. Hal ini sangat penting dalam lingkungan bisnis yang serba cepat saat ini, yang membutuhkan inovasi cepat dan hasil yang terukur.

Misalnya, Wave, sebuah platform kesehatan emosional, mengalami kesulitan komunikasi antara tim kreatif dan tim teknis saat mengembangkan aplikasi seluler. Dengan memanfaatkan alat no-code, mereka dapat membuat prototipe komprehensif yang menjembatani kesenjangan dan merampingkan proses pengembangan, mengurangi waktu proyek hingga 50%.

Alih-alih berfokus pada perbedaan antara pengembang dan non-pengembang, bisnis harus melihat alat low-code dan no-code sebagai sarana untuk menciptakan pengembang masa depan - individu dengan ide, keterampilan, dan alat yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan kesuksesan . Chris Wanstrath, mantan CEO Github, dengan terkenal mengatakan, “Masa depan pengkodean bukanlah pengkodean sama sekali.” Sentimen ini menunjukkan bahwa masa depan pengembangan perangkat lunak terletak pada penggabungan ide dan teknologi yang ada dengan cara baru dan menarik, daripada menciptakan kembali roda.

Saat industri teknologi menghadapi ketidakpastian dan pergolakan, bisnis harus secara proaktif berinvestasi pada alat dan strategi yang diperlukan untuk beradaptasi dan berhasil. Teknologi Low-code dan no-code adalah solusi yang kuat dan serbaguna yang dapat memberdayakan tim untuk berinovasi, merespons perubahan, dan berkembang dalam menghadapi tantangan. Dengan membekali karyawan dengan keterampilan dan alat yang mereka butuhkan, organisasi dapat memposisikan diri untuk tetap berada di depan kurva dan berhasil menavigasi masa depan yang tidak pasti.

Salah satu alat yang patut dipertimbangkan adalah platform AppMaster.io, alat no-code yang andal untuk membuat aplikasi backend, web, dan seluler. Diberi peringkat sebagai Berkinerja Tinggi oleh G2 dalam beberapa kategori termasuk pengembangan no-code dan manajemen API, AppMaster.io dapat membantu mempercepat inovasi dan merampingkan pengembangan produk untuk bisnis dari semua ukuran.