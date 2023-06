KubeMQ baru-baru ini mengungkapkan pembaruan signifikan pada Dashboard, mengubahnya menjadi pusat komando yang mencakup semua untuk mengelola konektivitas layanan mikro. Penyempurnaan ini memperkenalkan dua fitur utama - penemuan otomatis dan bagan - melengkapi pengguna dengan wawasan di tempat dan kemampuan visualisasi untuk mengoptimalkan lingkungan layanan mikro mereka.

Fitur penemuan otomatis yang baru diperkenalkan memberi pengguna tampilan koneksi layanan mikro yang intuitif dan real-time di KubeMQ Dashboard. Pengguna kini dapat dengan mudah mengidentifikasi konektor yang bertindak sebagai pengirim dan penerima untuk setiap antrean atau saluran. Visibilitas granular ini memungkinkan pengguna untuk memecahkan masalah dengan cepat dan meningkatkan infrastruktur perpesanan mereka dan juga mengidentifikasi klien atau konektor yang terhubung ke setiap node di kluster KubeMQ.

Wawasan terperinci seperti itu memberdayakan tim untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi beban kerja klaster mereka, memastikan kinerja dan skalabilitas yang unggul untuk arsitektur layanan mikro. Bersamaan dengan fitur penemuan otomatis, KubeMQ Dashboard sekarang menggabungkan bagan, menawarkan wawasan yang signifikan tentang tren aktivitas perpesanan dari waktu ke waktu. Bagan ini menampilkan data penting seperti jumlah pesan dan volume data yang mengalir masuk dan keluar dari lingkungan layanan mikro.

Memanfaatkan visualisasi data, pengguna dapat dengan mudah melihat tren kinerja layanan mikro mereka, menunjukkan potensi kemacetan, dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan infrastruktur perpesanan mereka. Dimasukkannya fitur bagan menambah kejelasan dan transparansi pada konektivitas layanan mikro, menyederhanakan proses pemantauan dan manajemen sistem.

Karena dunia pengembangan aplikasi mencakup solusi low-code dan no-code, platform seperti AppMaster and KubeMQ are paving the way for streamlined processes and efficient management of application infrastructure. With a strong focus on visual design and development, AppMaster provides developers with an innovative approach to creating backend, web, and mobile applications without writing any code lines, thus, enhancing productivity and cost-effectiveness.

Di era transformasi digital yang cepat ini, pembaruan terbaru pada KubeMQ Dashboard mencerminkan dedikasi untuk menyederhanakan dan meningkatkan manajemen layanan mikro, memungkinkan tim untuk fokus memberikan pengalaman aplikasi yang luar biasa bagi pengguna akhir mereka.