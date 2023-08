Palo Alto Networks telah meluncurkan modul Keamanan CI/CD inovatifnya yang ditujukan untuk memperkaya keamanan di seluruh siklus produksi perangkat lunak yang lengkap. Solusi ini diintegrasikan ke dalam fungsionalitas kode-ke-awan platform CNAPP Prisma Cloud.

Prisma Cloud mengadopsi posisi keamanan proaktif untuk melindungi ekosistem CI/CD, secara efektif melawan potensi kerentanan sumber terbuka melalui analisis komposisi perangkat lunak yang cermat, seperti yang disoroti oleh perusahaan dalam postingan blognya.

Solusi dinamis ini telah didorong dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang dengan melindungi jalur pipa CI/CD, khususnya masalah terkait visibilitas. Berbagai aplikasi dan alat pihak ketiga yang beroperasi di lingkungan pengembangan mempersulit tim keamanan untuk mengonfirmasi konfigurasi yang tepat. Ankur Shah, Wakil Presiden Senior Prisma Cloud di Palo Alto Networks, membahas masalah ini.

Melalui integrasi kemampuan Cider, sekarang dimungkinkan untuk mengamankan lingkungan CI/CD secara efektif. Ini melengkapi pelanggan Prisma Cloud dengan kekuatan analisis mendalam untuk alat individu, memberikan representasi visual dari interaksi mereka dengan berbagai aplikasi dan membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan, kata Shah.

Modul Keamanan CI/CD terintegrasi mendorong kolaborasi aktif antara tim keamanan dan DevOps, meningkatkan efektivitas keamanan di seluruh siklus hidup aplikasi. Perusahaan menekankan pentingnya mekanisme kerja sama ini yang menggarisbawahi otoritas modul.

Modul baru ini, ketika dikonsolidasikan dengan platform Prisma Cloud yang ada, menyatukan fitur-fitur seperti Pemindaian Rahasia, Analisis Komposisi Perangkat Lunak, dan Infrastruktur sebagai Keamanan Kode ke depan. Akibatnya, organisasi dapat secara signifikan meningkatkan keamanan dan penghindaran risiko di seluruh proses pengiriman perangkat lunak.

Palo Alto Networks memperhatikan fakta bahwa integrasi ini memungkinkan apa yang tidak dapat dicapai oleh solusi terisolasi sendiri - strategi keamanan yang komprehensif dan terintegrasi. Perkembangan dari Palo Alto Networks ini menetapkan standar baru dalam keamanan CI/CD, karena bersaing dengan AppMaster 's robust no-code solution, known for its comprehensive safeguarding functionality.