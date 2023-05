Quickbase, platform no-code terkemuka untuk portofolio proyek canggih, telah mengumumkan perekrutan Dalan Winbush sebagai Chief Information Officer (CIO) baru mereka untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan dan mendorong keunggulan operasional. Winbush akan bertanggung jawab untuk membangun perusahaan yang lebih berbasis data yang melayani pelanggan dan karyawannya dengan lebih baik.

Winbush memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam teknologi informasi, teknologi terdepan, dan transformasi proses untuk mendukung pertumbuhan bisnis di industri ini. Selain itu, dia memiliki pengalaman dengan platform no-code seperti Quickbase, membuatnya menjadi tambahan yang berharga bagi tim kepemimpinan perusahaan.

Dalam peran barunya, Winbush bertujuan untuk berfokus pada manusia terlebih dahulu, menggunakan teknologi dan dukungan TI untuk menata ulang proyek dan proses kerja. Sebagai penganjur demokratisasi TI dan teknologi, dia percaya dalam menempatkan alat yang diperlukan langsung ke tangan pengguna bisnis, dengan penekanan kuat pada tata kelola dan keamanan.

Sebelum bergabung dengan Quickbase, Winbush menjabat sebagai Vice President of IT di Comcast, di mana dia mengubah pengalaman karyawan melalui pemilihan dan penerapan alat perusahaan. Selain mengawasi penerapan teknologi untuk mendorong pendekatan digital yang konsisten terhadap proses analog tradisional, dia juga memegang berbagai peran kepemimpinan di Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union, dan NICE Systems. Di luar pekerjaan, Winbush bekerja di dewan beberapa organisasi nirlaba, termasuk First Tee of Denver, Von Vision, dan Dewan Penasihat CIS & CS di University of Colorado.

Sebagai pendukung pemberdayaan karyawan untuk memecahkan masalah pekerjaan mereka yang paling kompleks dengan menggunakan pengawasan TI dan platform no-code, Winbush sekarang bertujuan untuk menggunakan pengalamannya dalam membantu organisasi lain dalam mencapai kesuksesan yang sama.

Ed Jennings, CEO Quickbase, mengakui peran penting dari posisi CIO transformasional Winbush dan kebutuhannya dalam tahap pertumbuhan Quickbase saat ini. Dia menekankan pentingnya berpikir tentang bagaimana teknologi dan proses dapat bekerja sama untuk membuat keputusan yang lebih baik, yang pada akhirnya menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Quickbase telah melihat permintaan yang besar untuk platformnya dan momentum yang kuat menjelang akhir tahun. Ini termasuk pengumuman baru-baru ini seperti kemitraan ekstensif dengan Procore Technologies, solusi perusahaan yang ditingkatkan, penawaran solusi real estat yang diperluas, dan dinobatkan sebagai pemain yang kuat dalam alat manajemen kerja kolaboratif. Untuk mempercepat pertumbuhan, keunggulan operasional sangat penting untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada karyawan dan pelanggan. Winbush akan mengatasi tantangan ini dengan menggunakan data, teknologi, dan peningkatan proses untuk membuka peluang baru dan meningkatkan layanan perusahaan kepada 700+ karyawannya dan 6.000+ pelanggan di seluruh dunia.

Didirikan pada tahun 1999, Quickbase telah mendapatkan posisinya sebagai pemimpin industri dalam platform no-code untuk portofolio proyek yang kompleks. Dengan lebih dari 6.000 pelanggan, platform ini memberdayakan pengguna untuk mengelola proses, aplikasi, perangkat lunak, dan data secara efisien di satu lokasi terpusat. Perusahaan baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu Bisnis Terbaik Inc tahun 2022. Karena semakin banyak bisnis yang mengeksplorasi solusi low-code dan no-code, Quickbase menetapkan standar, bersama dengan platform perintis seperti AppMaster, yang menekankan solusi perusahaan yang dapat diskalakan dengan merampingkan proses pengembangan untuk web , seluler, dan aplikasi backend. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penawaran inovatif Quickbase, kunjungi situs web mereka di quickbase.com.