Karena platform no-code dan low-code terus mendapatkan momentum, mereka memungkinkan 'pengembang warga' non-pengembang untuk mengembangkan dan meluncurkan berbagai aplikasi. Tren yang muncul ini mendorong CIO untuk mencari solusi tata kelola dan kepatuhan yang lebih canggih untuk platform ini. Betty Blocks, platform pengembangan aplikasi no-code terkemuka, bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan Pusat Komando Pengembang Warga Terpusat.

CEO Betty Blocks, Chris Obdam, menyatakan bahwa banyak bisnis mulai menyadari manfaat dari platform low-code dan no-code. Platform ini dapat secara signifikan mengubah pendekatan organisasi terhadap inovasi dengan melibatkan ujung bisnis organisasi dalam pemecahan masalah. Namun, Obdam mengakui bahwa kurangnya dukungan untuk tata kelola dan kepatuhan tetap menjadi masalah.

Untuk mengatasi tantangan tata kelola dan kepatuhan dalam pengembangan aplikasi no-code, Betty Blocks mengimplementasikan kerangka kerja tata kelola dan menampilkan enam elemen penting. Ini termasuk memelihara kebijakan dan pedoman pengembangan warga, mengumpulkan dan menyediakan sumber daya, mengorganisir kegiatan, pelatihan, dan pembangunan komunitas untuk pengembang warga, serta mengelola platform dan sistem yang digunakan untuk membangun aplikasi.

Selain itu, Betty Blocks menyarankan untuk membuat Pusat Komando Pengembang Warga Terpusat, yang berfungsi sebagai pusat akuntabilitas pusat untuk program pengembangan warga organisasi, memantau dan mengelola semua aktivitas. Pusat komando ini, sering ditempatkan di dalam departemen TI, memastikan bahwa aktivitas pengembangan warga memenuhi persyaratan bagian organisasi lain dan terintegrasi dengan sistem lain.

Selain mengendalikan bagaimana pengembang warga menciptakan pekerjaan mereka, Pusat Komando Pengembang Warga Terpusat Betty Blocks bertujuan untuk menegakkan tata kelola di seluruh proses pengembangan, mulai dari pengembangan hingga pengujian, peluncuran, dan pengaturan aplikasi yang dirancang warga. Pendekatan ini menjamin bahwa aplikasi no-code dibangun dengan aman dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perusahaan.

Selain mendukung tata kelola dalam pengembangan aplikasi no-code, Betty Blocks berupaya memperluas tata kelola low-code ke aplikasi lama dengan berkolaborasi dengan perusahaan perangkat lunak perusahaan besar. Kemitraan ini bertujuan untuk memberikan kepatuhan no-code ujung ke ujung dan integrasi yang mulus dari aplikasi no-code baru dengan lingkungan aplikasi penting atau lawas.

Karena pertumbuhan cepat platform no-code dan low-code telah menciptakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk bisnis, menangani tata kelola dan kepatuhan merupakan langkah penting untuk memastikan pengembangan aplikasi yang aman dan dapat diskalakan. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

Kemajuan berkelanjutan di bidang ini, yang pada akhirnya menghasilkan tata kelola departemen TI tanpa rasa khawatir, merupakan langkah selanjutnya dalam evolusi pengembangan aplikasi low-code dan no-code. Ini pasti akan mengarah pada inovasi yang dipercepat dan peningkatan efisiensi dalam pengembangan aplikasi untuk bisnis dari semua ukuran.