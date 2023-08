Seperti yang dilaporkan oleh Axios, Google telah memulai perubahan signifikan, berencana untuk memasukkan Asistennya dengan kemampuan yang digerakkan oleh AI generatif. Sebagian dari tim dilaporkan telah memulai perjalanan ini, awalnya berfokus pada aplikasi seluler.

Email internal yang bocor mengungkapkan bahwa aspirasi Google mencakup Asisten 'supercharged' yang ditenagai oleh model bahasa besar (LLM) mutakhir. Model ini menyerupai teknologi yang menjalankan ChatGPT dan bot obrolan Bard milik Google.

Perubahan sedang dilakukan di Google; Axios melaporkan bahwa organisasi sedang merestrukturisasi tim yang bekerja pada Asisten, menerima dari sumber internal bahwa beberapa posisi sedang dikonsolidasikan. Dampak nyata terhadap tenaga kerja masih belum jelas; namun, Axios menyarankan 'lusinan' karyawan diberhentikan.

Di tengah penyesuaian tersebut, dedikasi Google untuk Asisten tetap tak tergoyahkan. "Kami sangat berkomitmen pada Asisten, dan kami melihat prospek masa depannya dengan sangat positif," tulis Peeyush Ranjan, Wakil Presiden Asisten Google, dan Duke Dukellis, Direktur Produk perusahaan, dalam email yang bocor.

Sementara spesifikasi fitur yang diplot untuk Asisten tetap dirahasiakan, kesimpulan untuk platform serupa yang digerakkan oleh AI seperti Bard chatbot menawarkan sekilas kemungkinan fungsi. Asisten dapat mengeksploitasi teknologi Bard, karenanya memperlengkapi dirinya sendiri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari informasi online yang sangat luas.

'Ratusan juta orang mengandalkan Asisten setiap bulan, dan komitmen kami untuk memberi mereka pengalaman luar biasa tetap tanpa kompromi,' jawab Jennifer Rodstrom, juru bicara Google, kepada The Verge. Dia melanjutkan dengan menambahkan, 'Kami sangat senang dengan prospek LLM yang memungkinkan kami untuk meningkatkan Asisten dan meningkatkan kinerjanya.'

