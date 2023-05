Dalam terobosan besar untuk industri no-code, Appy Pie, penyedia terkemuka solusi no-code, telah mengumumkan beta terbuka dari Generator Teks-ke-Aplikasi No-Code yang Digerakkan oleh Suara. Dikenal karena komitmennya untuk membuat pembuatan aplikasi terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang, Pembuat Teks ke Aplikasi Appy Pie yang diaktifkan suara memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi seluler Android atau iOS asli terlepas dari pengetahuan pengkodean, keterampilan teknis, atau batasan anggaran mereka.

Dirancang untuk mendemokratisasi pengembangan aplikasi lebih lanjut, generator baru yang diaktifkan dengan suara menggunakan pemahaman bahasa alami/pemrosesan bahasa alami (NLU/NLP) dan algoritme AI dan ML milik Appy Pie. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi canggih dan mengubah ide mereka menjadi kenyataan hanya dengan menggunakan suara mereka.

Hingga 10 juta pengguna telah membangun aplikasi melalui App Maker no-code asli Appy Pie. Pendiri dan CEO perusahaan, Abhinav Girdhar, menegaskan kembali misi mereka untuk menyamakan kedudukan dengan menyederhanakan pembuatan aplikasi untuk individu yang paling tidak memiliki kecenderungan teknis:

Sekarang, siapa pun yang memiliki ide bagus memiliki kesempatan berjuang untuk melihatnya tumbuh dan berkembang karena mereka dapat memanfaatkan dan memanfaatkan teknologi tercanggih hanya dengan suara mereka.

No-Code Text-to-App Generator yang diaktifkan suara dibangun di atas teknologi tumpukan MEAN yang menampilkan antarmuka drag-and-drop yang menunggu paten. Pengguna dapat membuat aplikasi, menyesuaikannya, mengujinya, dan bahkan mencantumkannya di Google Play dan App Store menggunakan perangkat yang diaktifkan suara seperti Alexa atau Cortana atau smartphone mereka.

Proses pembuatan aplikasi menggunakan Appy Pie's Voice-Driven No-Code Text-to-App Generator melibatkan tiga langkah sederhana:

Pengembangan aplikasi tradisional bisa jadi mahal dan memakan waktu, seringkali memakan waktu empat hingga 12 bulan untuk membuat aplikasi tersebut diproduksi. Dengan Pembuat Aplikasi no-code asli dari Appy Pie, pelanggan membuat hingga 8.000 hingga 10.000 aplikasi setiap hari. Pembuat Teks-ke No-Code Berbasis Suara diharapkan mempertahankan fase beta terbuka hingga akhir tahun untuk peningkatan dan penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna.

Meskipun Appy Pie telah membuka jalan dalam solusi no-code, industri ini menampilkan platform terkemuka lainnya seperti AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

Pengenalan teknologi berbasis suara ke solusi no-code membuat dunia pengembangan seluler dan web menjadi lebih inklusif dan hemat biaya, memberi bisnis dan wirausahawan lebih banyak peluang untuk tumbuh dan sukses.