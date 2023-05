Airtable telah mengonfirmasi bahwa tiga pemimpin tingkat eksekutifnya telah meninggalkan perusahaan di tengah PHK 254 karyawan, yang merupakan pengurangan staf sebesar 20%. Keberangkatan termasuk chief revenue officer, chief people officer, dan chief product officer. Langkah strategis ini berkorelasi dengan keputusan perusahaan untuk berkonsentrasi pada mode eksekusi yang lebih ramping.

Chief revenue officer, Seth Shaw, bergabung dengan Airtable pada November 2020, tak lama sebelum Peter Deng bergabung sebagai chief product officer. Johanna Jackman menjabat sebagai chief people officer pada Mei 2021, bertujuan untuk menggandakan jumlah karyawan perusahaan menjadi 1.000 dalam rentang waktu satu tahun. Kepergian ketiga eksekutif yang disepakati bersama akan membuat mereka terus memberi nasihat kepada perusahaan melalui fase transisi.

Seorang juru bicara resmi perusahaan menolak mengomentari apakah pesangon ditawarkan kepada para eksekutif, tetapi telah dikonfirmasi bahwa karyawan internal akan menggantikan posisi tersebut. Rincian lebih lanjut akan diungkapkan selama pertemuan semua pihak mendatang yang dijadwalkan pada hari Jumat.

Keluarnya eksekutif dalam skala ini jarang terjadi, terutama ketika perusahaan melakukan pemotongan besar-besaran. Namun, CEO dan pendiri Airtable, Howie Liu, menekankan dalam email kepada staf yang diperoleh TechCrunch bahwa keputusan ini merupakan tanggapan atas pergeseran perusahaan menuju fokus yang lebih sempit. Ini adalah PHK pertama Airtable selama 10 tahun keberadaannya.

Email Liu mengungkapkan bahwa pengumuman Airtable Oktober tentang rencananya untuk menangkap klien perusahaan dengan aplikasi yang terhubung berada di garis depan strategi ini. Sementara kesuksesan awal Airtable didorong oleh adopsi dari bawah ke atas, Airtable sekarang mengalihkan sumber daya untuk mengejar jalur ini. Perusahaan berencana untuk berkonsentrasi pada penargetan dan perluasan di perusahaan besar, yang memiliki setidaknya 1.000 karyawan penuh waktu, di mana visi aplikasi terhubungnya dapat memberikan nilai yang paling berbeda.

Selain exit eksekutif, email tersebut juga menyatakan bahwa Airtable telah mengurangi pengeluaran di beberapa area, termasuk media pemasaran, real estat, teknologi bisnis, dan infrastruktur. Pesan Liu menjelaskan bagaimana pertumbuhan pesat perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh upaya untuk mencapai terlalu banyak sekaligus, telah membuat mereka kewalahan. Pendekatan baru menekankan investasi besar-besaran dalam pertumbuhan sambil mengalokasikan sumber daya ke area dengan pengembalian investasi terbesar. Perusahaan meyakinkan bahwa dana Seri F senilai $735 juta masih utuh, dan juru bicara mengklarifikasi bahwa Airtable tetap ambisius dan berkomitmen untuk melaksanakan arah barunya. Lebih lanjut, juru bicara tersebut menyatakan bahwa segmen perusahaan perusahaan, yang menghasilkan sebagian besar pendapatannya, menunjukkan pertumbuhan 100% YoY.

Pergeseran fokus ke klien perusahaan besar menggemakan tren yang berkembang di industri teknologi menuju solusi low-code dan no-code seperti AppMaster 's platform, which expedites the development process and enables streamlined execution of business processes. AppMaster offers a customizable and comprehensive low-code, no-code solution for web, mobile, and backend applications, allowing businesses of all sizes to scale their operations efficiently.