no-code उद्योग के लिए एक बड़ी सफलता में, no-code समाधान के अग्रणी प्रदाता, एपी पाई ने अपने वॉयस-ड्रिवेन No-Code टेक्स्ट-टू-ऐप जेनरेटर के ओपन बीटा की घोषणा की है। ऐप निर्माण को सभी के लिए किफायती और सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, ऐपी पाई का वॉयस-एक्टिवेटेड टेक्स्ट-टू-ऐप जेनरेटर उपयोगकर्ताओं को उनके कोडिंग ज्ञान, तकनीकी कौशल या बजट बाधाओं के बावजूद देशी Android या iOS मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने की अनुमति देता है।

ऐप के विकास को और अधिक लोकतांत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया, नया आवाज-सक्रिय जनरेटर प्राकृतिक भाषा समझ/प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलयू/एनएलपी) और ऐपी पाई के मालिकाना एआई और एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करता है। यह उपयोगकर्ताओं को उन्नत तकनीक का उपयोग करने और केवल अपनी आवाज का उपयोग करके अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम बनाता है।

Appy Pie के मूल no-code ऐप मेकर के माध्यम से 10 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता पहले ही एप्लिकेशन बना चुके हैं। कंपनी के संस्थापक और सीईओ, अभिनव गिरधर, कम से कम तकनीकी रूप से इच्छुक व्यक्तियों के लिए ऐप निर्माण को सरल बनाकर खेल के मैदान को समतल करने के अपने मिशन को दोहराते हैं:

अब, महान विचार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास इसे विकसित होते और फलते-फूलते देखने का मौका है क्योंकि वे केवल अपनी आवाज के साथ सबसे उन्नत तकनीक का लाभ उठा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं।

वॉयस-एक्टिवेटेड No-Code टेक्स्ट-टू-ऐप जेनरेटर MEAN स्टैक तकनीक पर बनाया गया है जिसमें पेटेंट-लंबित drag-and-drop इंटरफ़ेस है। उपयोगकर्ता एक ऐप बना सकते हैं, इसे अनुकूलित कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं और यहां तक कि एलेक्सा या कॉर्टाना या अपने स्मार्टफोन जैसे ध्वनि-सक्रिय उपकरणों का उपयोग करके इसे Google Play और ऐप स्टोर में सूचीबद्ध कर सकते हैं।

ऐपी पाई के वॉयस-ड्रिवेन No-Code टेक्स्ट-टू-ऐप जेनरेटर का उपयोग करके ऐप बनाने की प्रक्रिया में तीन सरल चरण शामिल हैं:

पारंपरिक ऐप का विकास महंगा और समय लेने वाला हो सकता है, एप्लिकेशन को उत्पादन में लाने में अक्सर चार से 12 महीने लग जाते हैं। ऐपी पाई के मूल no-code ऐप मेकर के साथ, ग्राहक दैनिक आधार पर 8,000 से 10,000 ऐप तक बनाते हैं। वॉइस-ड्रिवेन No-Code टेक्स्ट-टू-ऐप जेनरेटर से उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर चल रहे सुधार और परिशोधन के लिए वर्ष के अंत तक अपने खुले बीटा चरण को बनाए रखने की उम्मीद है।

no-code समाधानों के लिए वॉयस-संचालित तकनीक की शुरूआत मोबाइल और वेब विकास की दुनिया को और अधिक समावेशी और लागत प्रभावी बनाती है, व्यवसायों और उद्यमियों को बढ़ने और सफल होने के और भी अधिक अवसर प्रदान करती है।