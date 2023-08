Palo Alto Networks संपूर्ण सॉफ्टवेयर उत्पादन चक्र में सुरक्षा को समृद्ध करने के उद्देश्य से अपना अभिनव सीआई/सीडी सुरक्षा मॉड्यूल लॉन्च किया है। समाधान प्रिज्मा क्लाउड के CNAPP प्लेटफ़ॉर्म कोड-टू-क्लाउड कार्यक्षमता में एकीकृत है।

प्रिज्मा क्लाउड सीआई/सीडी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय सुरक्षा स्थिति अपनाता है, जो मेहनती सॉफ्टवेयर संरचना विश्लेषण के माध्यम से संभावित ओपन-सोर्स संवेदनशीलता का प्रभावी ढंग से मुकाबला करता है, जैसा कि कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है।

इस गतिशील समाधान को सीआई/सीडी पाइपलाइनों, विशेष रूप से दृश्यता-संबंधी मुद्दों की सुरक्षा के साथ आने वाली कई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया है। विकास परिवेश में काम करने वाले विभिन्न तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन और उपकरण सुरक्षा टीमों के लिए उचित कॉन्फ़िगरेशन की पुष्टि करना मुश्किल बना देते हैं। पालो अल्टो नेटवर्क्स में प्रिज्मा क्लाउड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकुर शाह ने इस चिंता को संबोधित किया।

साइडर की क्षमताओं के एकीकरण के माध्यम से, अब सीआई/सीडी वातावरण को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करना संभव है। शाह ने कहा, यह प्रिज्मा क्लाउड ग्राहकों को अलग-अलग टूल के लिए गहन विश्लेषण शक्ति से लैस करता है, विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ उनकी बातचीत का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में सहायता करता है।

एकीकृत सीआई/सीडी सुरक्षा मॉड्यूल सुरक्षा और DevOps टीमों के बीच सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे पूरे एप्लिकेशन जीवनचक्र में सुरक्षा प्रभावशीलता बढ़ जाती है। कंपनी ने मॉड्यूल के अधिकार को रेखांकित करते हुए इस सहकारी तंत्र के महत्व पर जोर दिया।

यह नया मॉड्यूल, जब मौजूदा प्रिज्मा क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ समेकित होता है, तो कोड सुरक्षा के रूप में सीक्रेट स्कैनिंग, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं को एक साथ लाता है। परिणामस्वरूप, संगठन संपूर्ण सॉफ़्टवेयर वितरण प्रक्रिया में सुरक्षा और जोखिम से बचाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं।

पालो अल्टो नेटवर्क इस तथ्य पर ध्यान दिलाता है कि यह एकीकरण वह सक्षम बनाता है जो अलग-अलग समाधान अपने दम पर हासिल नहीं कर सकते - एक व्यापक और एकीकृत सुरक्षा रणनीति। पालो अल्टो नेटवर्क के इन विकासों ने सीआई/सीडी सुरक्षा में एक नया मानक स्थापित किया है।