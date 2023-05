टेक उद्योग में जनरेटिव एआई का उदय तीव्र गति से हो रहा है। अकेले 2022 में, वेंचर कैपिटल फर्मों ने जेनेरेटिव AI स्टार्ट-अप्स में $4.5 बिलियन का चौंका देने वाला निवेश किया। इस क्लब में हाल ही में जोड़ा गया नाराटो, एक अत्याधुनिक एआई सामग्री निर्माण और सहयोग मंच है, जिसने वीसी फंडिंग हासिल करने की घोषणा की है। सैन फ्रांसिस्को स्थित स्टार्ट-अप ने कैनवा, लिंकट्री और एम्प्लॉयमेंट हीरो जैसी कंपनियों में शुरुआती निवेशक होने के लिए जानी जाने वाली एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म एयरट्री वेंचर्स के नेतृत्व में प्री-सीड राउंड में $1 मिलियन की कमाई की।

फंडिंग राउंड में बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफबिजनेस और प्रसिद्ध धारावाहिक उद्यमी श्रीशा रामदास की भागीदारी भी देखी गई। भुगतान SaaS स्टार्ट-अप चार्जबी, भाषा सीखने वाला ऐप Preply, और ग्राहक ऑनबोर्डिंग सॉफ़्टवेयर Rocketlane उन ग्राहकों में से हैं, जिन्होंने अपनी सामग्री की ज़रूरतों के लिए Narrato को चुना है, और कंपनी का उद्देश्य संयुक्त राज्य भर में विस्तार करने के लिए AirTree की विशेषज्ञता का उपयोग करना है।

Narrato की स्थापना जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई धारावाहिक उद्यमी सोफिया सोलंकी द्वारा की गई थी, जिसका पिछला उद्यम, DrumUp, सामग्री विपणन और सोशल मीडिया प्रबंधन SaaS प्लेटफार्मों पर केंद्रित था। टेकक्रंच के साथ एक बातचीत में, सोलंकी ने समझाया कि नाराटो के लिए मूल अवधारणा सामग्री के लिए गिटहब का निर्माण करना था - स्वचालन, सहयोग और प्रकाशन जैसी सुविधाओं के साथ विपणन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया कार्यक्षेत्र। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में जनरेटिव एआई में टीम की गहरी दिलचस्पी ने उन्हें सामग्री प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में जनरेटिव एआई को धुरी और एकीकृत करने के लिए प्रेरित किया।

Narrato की प्राथमिक पेशकश एक AI सामग्री सहायक है जो स्वचालित संक्षिप्त पीढ़ी, सामग्री निर्माण और अनुकूलन जैसी सुविधाओं के साथ योजना को सरल बनाती है। प्लेटफ़ॉर्म में स्वचालित प्रकाशन क्षमताओं के साथ-साथ सहयोग और वर्कफ़्लो टूल भी हैं। एआई-संचालित और गैर-एआई सामग्री निर्माण दोनों के लिए, उपयोगकर्ता ब्लॉग, वेब कॉपी, वीडियो स्क्रिप्ट, ईमेल, सोशल मीडिया सामग्री और कला सहित विभिन्न सामग्री प्रकारों के लिए प्लेटफॉर्म के टेम्पलेट्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, Narrato AI के माध्यम से सामग्री निर्माण के लिए एक चैट-जैसा इंटरफ़ेस प्रदान करता है और सैकड़ों के लिए जेनेरेटिव AI-सहायता सामग्री टेम्पलेट्स के अपने चयन का विस्तार करने की योजना बना रहा है।

एक बार जनरेटिव एआई ब्रीफ तैयार कर लेता है, तो लेखक इनका उपयोग एसईओ गाइड और रूपरेखा तैयार करने के लिए कर सकते हैं। सामग्री निर्माताओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए मंच अनुसंधान और बेंचमार्किंग को भी शामिल करता है।

Narrato को Notion और ClickUp से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिनका उपयोग सामग्री परियोजना प्रबंधन के लिए किया जाता है, जबकि Jasper और Copy.ai AI का लाभ उठाने वाली सामग्री निर्माण प्लेटफ़ॉर्म हैं। हालाँकि, Narrato एक ही मंच के भीतर संपूर्ण मार्केटिंग और सामग्री निर्माण वर्कफ़्लो में जनरेटिव AI को एकीकृत करके खुद को अलग करता है। एक बयान में, एयरट्री पार्टनर एलिसिया मैकडॉनल्ड ने सोलंकी की बाजार की गहरी समझ और कंपनी के प्रभावशाली शुरुआती कर्षण को देखते हुए कंटेंट मार्केटिंग के लिए जेनेरेटिव एआई की क्षमता की पहचान करने की क्षमता की प्रशंसा की।

Narrato जैसे प्लेटफॉर्म सामग्री निर्माण क्षेत्र में जनरेटिव AI की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सामग्री निर्माताओं की सहायता के लिए एआई का उपयोग करते हुए, AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.