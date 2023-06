KubeMQ ने हाल ही में अपने Dashboard के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट का खुलासा किया है, इसे माइक्रोसर्विसेज कनेक्टिविटी के प्रबंधन के लिए एक सर्वव्यापी कमांड सेंटर में बदल दिया है। यह एन्हांसमेंट दो प्रमुख विशेषताओं का परिचय देता है - ऑटो-डिस्कवरी और चार्ट - उपयोगकर्ताओं को उनके माइक्रोसर्विस वातावरण को अनुकूलित करने के लिए ऑन-द-स्पॉट अंतर्दृष्टि और विज़ुअलाइज़ेशन क्षमताओं से लैस करता है।

हाल ही में पेश की गई ऑटो-डिस्कवरी सुविधा उपयोगकर्ताओं को KubeMQ Dashboard पर माइक्रोसर्विसेज कनेक्शन का एक सहज और वास्तविक समय का दृश्य प्रदान करती है। उपयोगकर्ता अब प्रत्येक कतार या चैनल के लिए प्रेषक और रिसीवर के रूप में कार्य करने वाले कनेक्टर्स की पहचान कर सकते हैं। यह व्यापक दृश्यता उपयोगकर्ताओं को तेजी से समस्या निवारण और उनके मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और KubeMQ क्लस्टर में प्रत्येक नोड से जुड़े क्लाइंट या कनेक्टर्स की पहचान करने में सक्षम बनाती है।

इस तरह की विस्तृत अंतर्दृष्टि टीमों को उनके क्लस्टर वर्कलोड की दक्षता की बेहतर समझ हासिल करने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए बेहतर प्रदर्शन और मापनीयता सुनिश्चित होती है। ऑटो-डिस्कवरी सुविधा के साथ, KubeMQ Dashboard अब चार्ट शामिल हैं, जो समय के साथ मैसेजिंग गतिविधि के रुझानों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये चार्ट महत्वपूर्ण डेटा प्रदर्शित करते हैं जैसे कि संदेश की संख्या और माइक्रोसर्विसेज वातावरण में और बाहर बहने वाले डेटा की मात्रा।

डेटा विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग करते हुए, उपयोगकर्ता आसानी से अपने माइक्रोसर्विसेज के प्रदर्शन के रुझान को देख सकते हैं, संभावित बाधाओं को इंगित कर सकते हैं और अपने मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले सकते हैं। चार्ट फीचर को शामिल करने से माइक्रोसर्विसेज कनेक्टिविटी में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आती है, जिससे सिस्टम मॉनिटरिंग और प्रबंधन की प्रक्रिया सरल हो जाती है।

जैसा कि अनुप्रयोग विकास की दुनिया low-code और no-code समाधानों को अपनाती है, AppMaster and KubeMQ are paving the way for streamlined processes and efficient management of application infrastructure. With a strong focus on visual design and development, AppMaster provides developers with an innovative approach to creating backend, web, and mobile applications without writing any code lines, thus, enhancing productivity and cost-effectiveness.

तेजी से डिजिटल परिवर्तन के इस युग में, KubeMQ Dashboard का नवीनतम अपडेट माइक्रोसर्विसेज प्रबंधन को सरल बनाने और बढ़ाने के लिए समर्पण को दर्शाता है, जिससे टीमों को अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए असाधारण एप्लिकेशन अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।