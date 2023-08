जैसा कि एक्सियोस द्वारा रिपोर्ट किया गया है, Google एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू कर दिया है, अपने असिस्टेंट को जेनरेटिव एआई द्वारा संचालित क्षमताओं से युक्त करने की योजना बना रहा है। कथित तौर पर टीम का एक हिस्सा इस यात्रा पर निकला है, शुरुआत में मोबाइल एप्लिकेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एक लीक हुए आंतरिक ईमेल से पता चलता है कि Google की आकांक्षाओं में अत्याधुनिक बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) द्वारा संचालित एक 'सुपरचार्ज्ड' असिस्टेंट शामिल है। ये मॉडल ChatGPT और गूगल के अपने Bard चैटबॉट को चलाने वाली तकनीक से मिलते जुलते हैं।

Google में परिवर्तन चल रहे हैं; एक्सियोस ने बताया कि संगठन असिस्टेंट पर काम करने वाली टीम का पुनर्गठन कर रहा है, एक आंतरिक स्रोत से प्राप्त हुआ है कि कुछ पदों को समेकित किया जा रहा है। कार्यबल पर वास्तविक प्रभाव अस्पष्ट बना हुआ है; हालाँकि, एक्सियोस का सुझाव है कि 'दर्जनों' कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया।

इन समायोजनों के बीच, Assistant के प्रति Google का समर्पण अटूट बना हुआ है। गूगल असिस्टेंट के उपाध्यक्ष पीयूष रंजन और कंपनी के उत्पाद निदेशक ड्यूक डुकेलिस ने लीक ईमेल में लिखा, 'हम असिस्टेंट के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं, और हम इसके भविष्य के दृष्टिकोण को बहुत सकारात्मक रोशनी में देखते हैं।'

जबकि सहायक के लिए प्लॉट की गई सुविधाओं की विशिष्टताएँ अज्ञात हैं, Bard चैटबॉट जैसे समान एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म के निष्कर्ष संभावित कार्यात्मकताओं की एक झलक प्रदान करते हैं। असिस्टेंट बार्ड की तकनीक का फायदा उठा सकता है, इसलिए खुद को ऑनलाइन जानकारी के विशाल विस्तार से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

अपने असिस्टेंट को जेनेरिक एआई जैसी क्षमताओं के साथ सशक्त बनाने का Google का प्रयासऐपमास्टर जैसे प्लेटफार्मों पर देखे गए रुझानों को प्रतिबिंबित करता है, जो दृश्य और इंटरैक्टिव एप्लिकेशन विकास प्रदान करता है।

Google के प्रवक्ता जेनिफर रॉडस्ट्रॉम ने द वर्ज को जवाब दिया, 'हर महीने लाखों लोग असिस्टेंट पर भरोसा करते हैं, और उन्हें उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित रहती है।' उन्होंने आगे कहा, 'हम एलएलएम की संभावना से रोमांचित हैं जो हमें असिस्टेंट को सुपरचार्ज करने और उसके प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।'

