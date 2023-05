Airtable ने पुष्टि की है कि उसके तीन कार्यकारी स्तर के नेताओं ने 254 कर्मचारियों की छंटनी के बीच कंपनी छोड़ दी है, जिससे कर्मचारियों में 20% की कमी आई है। प्रस्थान में मुख्य राजस्व अधिकारी, मुख्य लोक अधिकारी और मुख्य उत्पाद अधिकारी शामिल हैं। यह रणनीतिक कदम कंपनी के अधिक सुव्यवस्थित निष्पादन मोड पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय के साथ संबंध में है।

मुख्य राजस्व अधिकारी, सेठ शॉ, नवंबर 2020 में Airtable में शामिल हुए, पीटर डेंग के मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में आने से कुछ समय पहले। जोहाना जैकमैन ने मई 2021 में मुख्य जन अधिकारी की भूमिका ग्रहण की, जिसका उद्देश्य एक वर्ष के भीतर कंपनी के कर्मचारियों की संख्या को दोगुना करके 1,000 करना है। पारस्परिक रूप से सहमत सभी तीन अधिकारियों के जाने से वे ट्रांज़िशन चरण के माध्यम से कंपनी को सलाह देना जारी रखेंगे।

एक आधिकारिक कंपनी के प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या अधिकारियों को विच्छेद वेतन की पेशकश की गई थी, लेकिन यह पुष्टि की गई है कि आंतरिक कर्मचारी पदों पर सफल होंगे। आगे के विवरण का खुलासा शुक्रवार को होने वाली आगामी ऑल-हैंड मीटिंग के दौरान किया जाना है।

इस पैमाने पर अधिकारियों का बाहर निकलना एक दुर्लभ घटना है, खासकर जब कोई कंपनी पर्याप्त कटौती कर रही हो। हालांकि, Airtable सीईओ और संस्थापक, होवी लियू ने टेकक्रंच द्वारा प्राप्त कर्मचारियों को एक ईमेल में जोर दिया कि यह निर्णय कंपनी के एक संकीर्ण फोकस की ओर बदलाव की प्रतिक्रिया है। अपने 10 साल के अस्तित्व के दौरान यह एयरटेबल की पहली छंटनी है।

लियू के ईमेल से पता चलता है कि एयरटेबल की अक्टूबर में कनेक्टेड ऐप्स के साथ उद्यम ग्राहकों को पकड़ने की अपनी योजना की घोषणा इस रणनीति में सबसे आगे है। हालांकि एयरटेबल की शुरुआती सफलता बॉटम-अप एडॉप्शन से प्रेरित थी, लेकिन अब यह इस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों को पुनर्निर्देशित कर रहा है। कंपनी बड़ी उद्यम कंपनियों को लक्षित करने और विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है, जिनमें कम से कम 1,000 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, जहां इसके कनेक्टेड ऐप्स विजन सबसे अलग मूल्य प्रदान कर सकते हैं।

कार्यकारी निकास के अलावा, ईमेल में यह भी कहा गया है कि Airtable मार्केटिंग मीडिया, रियल एस्टेट, बिजनेस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई क्षेत्रों में खर्च कम कर दिया है। लियू का संदेश बताता है कि कैसे हाल के वर्षों में कंपनी की तीव्र वृद्धि, एक साथ बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश से प्रेरित होकर, उन्हें पतला कर दिया है। नया दृष्टिकोण विकास में भारी निवेश पर जोर देता है जबकि संसाधनों को निवेश पर सबसे अधिक रिटर्न वाले क्षेत्रों में आवंटित करता है। कंपनी आश्वस्त करती है कि इसकी $ 735 मिलियन सीरीज़ एफ फंड अभी भी बरकरार हैं, और एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि Airtable महत्वाकांक्षी है और अपनी नई दिशा को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी का उद्यम खंड, जो अपने अधिकांश राजस्व उत्पन्न करता है, 100% YoY वृद्धि दिखा रहा है।

बड़े उद्यम ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित AppMaster 's platform, which expedites the development process and enables streamlined execution of business processes. AppMaster offers a customizable and comprehensive low-code, no-code solution for web, mobile, and backend applications, allowing businesses of all sizes to scale their operations efficiently. जैसे low-code और no-code समाधानों की ओर टेक उद्योग में विकसित होने वाले रुझानों को प्रतिध्वनित करता है, जो विकास प्रक्रिया को तेज करता है और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित निष्पादन को सक्षम बनाता है। AppMaster 's platform, which expedites the development process and enables streamlined execution of business processes. AppMaster offers a customizable and comprehensive low-code, no-code solution for web, mobile, and backend applications, allowing businesses of all sizes to scale their operations efficiently.