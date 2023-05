चूंकि no-code और low-code प्लेटफॉर्म गति प्राप्त करना जारी रखते हैं, वे गैर-डेवलपर 'नागरिक डेवलपर्स' को विभिन्न अनुप्रयोगों को विकसित करने और लॉन्च करने में सक्षम बनाते हैं। यह उभरती हुई प्रवृत्ति सीआईओ को इन प्लेटफार्मों के लिए अधिक परिष्कृत शासन और अनुपालन समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर रही है। Betty Blocks, एक प्रमुख no-code ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य अपने केंद्रीकृत नागरिक डेवलपर कमांड सेंटर के साथ इन चिंताओं को दूर करना है।

Betty Blocks के सीईओ क्रिस ओबडैम कहते हैं कि कई व्यवसाय low-code और no-code प्लेटफॉर्म के लाभों को पहचानने लगे हैं। ये प्लेटफॉर्म समस्या-समाधान में किसी संगठन के व्यावसायिक अंत को शामिल करके नवाचार के लिए संगठनों के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। हालाँकि, ओबडैम स्वीकार करता है कि शासन और अनुपालन के लिए लापता समर्थन एक मुद्दा बना हुआ है।

no-code ऐप विकास में शासन और अनुपालन की चुनौती से निपटने के लिए, Betty Blocks एक शासन ढांचे को लागू करता है और इसमें छह महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। इनमें नागरिक विकास नीति और दिशा-निर्देशों को बनाए रखना, संसाधनों को एकत्र करना और उपलब्ध कराना, गतिविधियों का आयोजन करना, नागरिक विकासकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और सामुदायिक निर्माण के साथ-साथ अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लेटफार्मों और प्रणालियों का प्रबंधन करना शामिल है।

इसके अलावा, Betty Blocks एक केंद्रीकृत नागरिक विकास कमांड सेंटर बनाने का सुझाव देता है, जो संगठन के नागरिक विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय जवाबदेही केंद्र के रूप में कार्य करता है, सभी गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन करता है। यह कमांड सेंटर, अक्सर आईटी विभाग के भीतर स्थित होता है, यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक विकास गतिविधियां अन्य संगठनात्मक भागों की आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं और अन्य प्रणालियों के साथ समेकित रूप से एकीकृत होती हैं।

सिटीजन डेवलपर्स अपना काम कैसे बनाते हैं, इसे नियंत्रित करने के अलावा, Betty Blocks सेंट्रलाइज्ड सिटिजन डेवलपर कमांड सेंटर का उद्देश्य विकास से लेकर टेस्टिंग, लॉन्चिंग और सिटीजन-डिजाइन ऐप्स के संचालन तक संपूर्ण विकास प्रक्रिया के दौरान शासन को लागू करना है। यह दृष्टिकोण गारंटी देता है कि no-code एप्लिकेशन सुरक्षित रूप से और कॉर्पोरेट नीतियों और विनियमों के अनुपालन में बनाए गए हैं।

no-code ऐप डेवलपमेंट में गवर्नेंस का समर्थन करने के अलावा, Betty Blocks एक प्रमुख उद्यम सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ सहयोग करके low-code गवर्नेंस को लीगेसी ऐप्स तक विस्तारित करने पर काम कर रहा है। इस साझेदारी का उद्देश्य मिशन-क्रिटिकल या लीगेसी ऐप वातावरण के साथ नए no-code ऐप का एंड-टू-एंड no-code अनुपालन और सहज एकीकरण प्रदान करना है।

जैसा कि no-code और low-code प्लेटफॉर्म के तेजी से विकास ने व्यवसायों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं, शासन और अनुपालन को संबोधित करना अनुप्रयोगों के सुरक्षित और स्केलेबल विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

इन क्षेत्रों में निरंतर प्रगति, अंततः आईटी विभागों के लिए चिंता मुक्त शासन के परिणामस्वरूप, low-code और no-code ऐप विकास के विकास में अगला कदम है। यह निस्संदेह त्वरित नवाचार और सभी आकारों के व्यवसायों के लिए अनुप्रयोग विकास में दक्षता में वृद्धि करेगा।