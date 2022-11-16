Получить текущего пользователя
Нажмите, чтобы скопировать
Получает пользователя, вошедшего в систему в данный момент.
Соединения потока
- [Input] In - запускает выполнение блока.
- [Output] Out - активируется после завершения выполнения блока.
Соединения данных
- [Input] With (enumerator) - модели данных, связанные с пользователем, для получения из базы данных. Подробнее о соединении _with читайте в FAQ по бизнес-логике.
- [Output] User (model) - объект модели пользователя, хранящийся в базе данных.