تحقق من صحة KS RU
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يتحقق من البيانات المدخلة للامتثال لصيغة KS (الحساب المصرفي المراسل) للاتحاد الروسي.
من الناحية العملية ، من الأفضل استخدامه مع كتلة Validate BIK RU: أولاً ، يتم التحقق من صحة إدخال BIK ، ثم CC.
موصلات تيار
- [Input] In - يبدأ تنفيذ الكتلة.
- [Output] Out - يتم تنشيطه عندما تنتهي الكتلة من التنفيذ.
موصلات البيانات
- [Input] ks (string) - القيمة المطلوب التحقق من توافقها مع التنسيق.
- [Input] bik (string ) - رمز BIC للبنك ، الذي يجب التحقق من KC الخاص به.
- [Output] is_valid (boolean) - إذا كانت القيمة تتطابق مع التنسيق ، فإنها تُرجع القيمة True ، وإلا - False.