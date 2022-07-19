Consentogram如何在3周内建立一个人工智能辅助的认证知情同意书交付系统

Consentogram是一家美国医疗保健初创公司，通过与医院EMR系统无缝整合到医生的工作流程中，实现患者知情同意的自动化。

该公司的办公室位于佛罗里达州迈阿密。

目标

Consentogram相信，要强调以病人为中心的护理，以及病人、其家属和医疗服务提供者之间的共同决策。透明的病人-供应商沟通过程使病人能够对护理做出更好的决定。

我们的想法是在护理点创建一个人工智能辅助的知情同意书交付系统，帮助提供者解决同意书的所有必要因素。实时的基于ML的弊端风险减少和自动临床文件。主要目标是创造价值，用最好的工具授权给提供者，可以提高护理质量，同时减轻行政负担。

该平台利用现代医疗互操作性标准，包括FHIR（快速医疗互操作性资源），用数字知情同意工作流程加强现有EHR（电子健康记录）系统。

解决方案

几周以来，AppMaster专业服务团队一直在为客户开发解决方案，每天发布几个测试版本。

一个全功能的服务被开发出来，有一个巨大的诊断和风险目录，根据病人的当前状态和建议的医疗程序，自动生成一个文件给医生和病人。

所开发的服务的后台与医疗医院的EMR系统集成，并使用SMART&FIRE协议连接，允许无缝集成到医疗系统，并接收关于病人、医生和当前活动的信息。

Consentogram服务与几个短信传递供应商整合，在电子签署知情同意书时为病人实施双因素认证。管理界面也是在AppMaster.io平台上创建的。

为了实现医生工作的独特网络应用，使用了Nuxt.js框架。

结果

第一个完全工作的实施方案在3周内推出，并完全整合到EMR中。由于生成了后台，创建该解决方案的预算减少了70%。

AppMaster来帮助我们创建了这个解决方案。他们在我们的预算范围内工作，帮助我们保持正轨，并在3周内如约交付。 Viktor Miloslavsky, 体验部主管

在开发过程中，客户可以在不增加解决方案的时间和成本的情况下，自由地对未来产品的要求进行重大改变。

源代码的可用性使客户可以对解决方案进行认证，并在符合HIPAA/BAA要求的认证云环境中运行。

组件。后台，网络应用，Webhooks，OAuth v2，对外部API的请求，源代码输出，在客户的基础设施中托管应用，自定义前端。