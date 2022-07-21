不知道从哪里开始？开始我们的初学者速成课程。
今天您开始探索无代码平台 AppMaster！本课程帮助您了解平台的架构、功能和主要功能，以构建您的服务器、Web 或任何复杂性的本机移动应用程序，而无需一行代码。与 Martin 一起逐步构建您的第一个项目。我们走吧！
这个面向初学者的入门课程是学习如何设计、构建和部署应用程序的好地方。这些课程将向您概述 AppMaster 及其工作原理。
在本课中，我们将了解本课程将涵盖的内容，并将看到我们将在 Ap.ipMaster.io 101 期间构建的项目的最终结果。
在本课中，我们将介绍如何在 AppMaster 平台上组织项目、如何管理共享以及如何使用模块来增强应用程序的功能，只需单击几下即可。
在本课中，我们将介绍关系数据库和平面文件数据库之间的区别，了解 AppMaster 平台上可用的数据类型，并了解如何为您的应用实施数据模型。
在本课中，我们将了解如何利用 AppMaster 平台的强大业务流程编辑器来设计您的业务逻辑，我们将介绍块结构和流程、不同的块类型，并为我们的测试设计业务流程项目。
在本课中，我们将了解如何使用端点向用户公开您的业务流程、不同的请求类型，以及如何在 AppMaster 平台上配置端点。
在本课中，我们将了解如何在 AppMaster 平台上构建网络管理仪表板和客户门户。
在本课中，我们将了解如何在 AppMaster 平台上构建适用于 iOS 和 Andoird 的移动应用程序，对其进行测试，然后将其发布到商店。
在本课中，我们将了解如何将应用程序部署到 AppMaster 云或第三方云，例如 AWS、Azure 或 Google Cloud，如何导出应用程序的二进制文件和源代码，并监控他们的表现。
AppMaster 可让您使用后端、前端和高级原生移动应用程序构建功能齐全的软件。 AppMaster 创建应用程序的源代码、编译并将其部署到任何云提供商或私有服务器。
在我们专家的帮助下解决任何问题。节省时间并专注于构建您的应用程序。
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了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲自体验。使用 14 天试用计划在几分钟内制作您自己的应用程序。