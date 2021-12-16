什么是院子管理系统？

什么是货场管理系统，以及如何为您的企业实施该系统？

货场管理YMS是现代解决方案，用于检查仓库大门的卡车移动和货场内的贸易操作。此外，卡车和车辆装载和卸载的预约和安排也通过该软件在货场的移动设备进行管理。企业主可以在交货过程中追踪供应链上的产品到货场的码头。源码管理YMS的主要重点是通过对码场的操作进行适当的调度，使进货和出货的产品保持平衡。YMS的工作过程如下：

关口管理



关口管理确保司机以及特定货场的托运货物的安全。司机应将预约数据输入自助服务设备，以便他们能够打开货场的大门。管理系统YMS核实司机在自助设备上输入的预约数据，在确认数据停放后，指定货场的地段，大门自动打开，以便进一步操作。当所有车辆到达码头时，所有车辆的能见度都得到了保证。

预约



预约程序对于维护企业的交易是必要的。为了安全起见，要收集和核实有关车辆的记录和信息。然后与承运人固定和确认预约，以便从码头装载产品。YMS通过移动设备为司机提供自助式在线预约服务。此外，卡车关于满足预约和时间表的状态也会被更新，以确保产品在堆场的及时交付。

统计



YMS系统收集有关组织中不同流程和操作的统计和分析信息。这使得该系统能够识别特定流程和操作的缺点，以提高组织中该特定流程的质量和工作。YMS的性能分析包括指标百分比的闸门数据、主管和设备数据。在门岗数据分析中，解决了在货场签入和签出的时间，以及码头内外的车辆数量。每天拖车的移动情况与通过移动设备分析车辆的调度时间一起被监督。

码头控制



码头管理对于确保有效的堆场管理YMS操作是必要的。码头团队、司机和管理人员都知道卡车到达货场码头的时间。卡车的到达被通知给预约经理码头。经理被告知卡车到达货场的情况，以便根据时间表进一步处理装货或卸货业务。

堆场资产的可见性



所有放置在堆场的资产都可以通过源堆场管理系统轻松追踪。它使用RFID技术来追踪放置在货场的每项资产，以及放置在卡车和探路者的小工具。

任务管理



这款先进的软件拥有一个有效的任务管理器，可以自动将任务分配给货场的工人。司机也可以通过卡车上的小工具得到任务通知。通知可以通过智能手机或工作站接收。劳动力之间任务的自动配置减少了在货场手动分配任务所使用的时间。

警报系统



警报系统允许堆场的任命经理和其他各方得到关于堆场的任何类型的装载、卸载、到达或满足最后期限的延误的通知。适当的温度管理也是必要的，以保持产品的安全，直到交付。警报系统将跟踪和通知温度干扰，以避免产品变质。

货场管理软件yms是处理供应链产品的预约、调度和计划的技术解决方案。你可以使用该软件有效地处理这些问题，而不是手动处理货场业务的组织和规划。此外，你还可以跟踪你的产品，获得详细的信息，以便更好地对业务进行决策。YMS在整个过程中并不单独工作；为了有效地工作，它与其他软件整合，如运输管理系统（TMS）、企业资源规划（ERP）和仓库管理系统（WMS）。

堆场管理系统对您业务的重要性



堆场管理系统YMS是您业务的先进解决方案，为卡车和拖车的装载、卸载、跟踪、调度和保护提供惊人的独特体验。由于许多原因，它对您的业务是有益的。YMS是一个不需要很多时间来手动组织和管理码头的预约和装载程序的过程。它也减少了企业的开支，并导致获得更多的收入。由于几乎所有的事情都是通过在线系统管理的，所以程序所需的劳动力较少。你可以很容易地追踪货物，并获得关于它们的详细信息，以做出明智的决定。此外，有了这个在线跟踪系统，司机也是安全的。

实施YMS和增强机会



全球各地的不同公司都选择了基于先进技术的YMS来处理资产管理和跟踪问题。货场管理解决方案YMS允许以实时可见性实现自动化和同步化操作。

管理大门

当你在货场实施YMS时，它能确保产品、卡车和交货的安全。人工签到和签出，以及核查，导致货场排长队和拥挤。实施YMS可以减少签到和签出的时间，因为它可以自动验证数据。除了减少门岗组织的跨度，它还减少了堆场的人为错误的机会。

YMS使用手持移动设备而不是电脑来减少堆场门岗的时间消耗。警卫不需要在警卫室和卡车舱之间移动，使院子里的流程得到优化。在大门口实施自助服务门户，允许卡车司机在码头确定停车位置。该系统已经包含了关于预约和运输的数据以及车辆的详细信息。卡车到达码头时，会通过自动化的YMS程序通知码头经理。YMS系统降低了成本，也减少了对劳动力的要求，因为不需要打电话。

大门口的自动化系统解决了RFID的所有问题。堆场门口的守卫包含了卡车上的产品信息，以便装运或装载。这不仅提高了工作效率，还能防止未经授权的卡车离开生产设施或仓库大门。YMS提供了关于大门活动的详细信息，这些信息导致了检查过程与安全保险的维持。

管理码头

码头操作管理有助于减少码头的成本和劳动力需求。通过对卡车进行适当的规划和调度，卡车的装载和卸载将不会出现拥挤和延误的情况。码头层面最重要的控制之一是预约组织。它可以协助你摆脱电话和电子邮件的困扰。YMS的实施允许司机和托运人在需要时查询他们自行安排的约会和重新安排约会的时段。

码头的调度是通过YMS的自动程序完成的，该程序将具体职责分配给工作人员。特定的码头和所需的设备被分配给司机。卡车根据优先级进行装载和卸货。

资产管理

YMS为资产管理提供了更多的可见性，并使资产追踪和码头资产定位的过程自动化。随着RFID和BLE技术的使用，实时定位系统被用来代替GPS。实时定位系统的效率更高，因为它们提供精确和安全的信息，而且电池寿命更长。RFID标签和BLE信标被用来通过阅读器追踪产品。信标还能够读取产品的温度，并通知管理层敏感产品的到期或变质情况。

实施YMS系统还能降低劳动力成本，并通过提高观测员的效率优化卡车和拖车的移动。通过自动将任务分配给码头上的监视员，旅行时间被降到最低。移动设备与接收、接受和确认订单的监视员一起出现。

实施YMS的另一个重要因素是设置自定义警报。当你设置自定义警报时，你可以得到有关问题和议题的通知，以防止它们。这些问题可能包括拥堵、卡车到达或装载的延迟以及卡车的损坏。

分析和报告

当您手动收集货场的数据时，这些数据通常会被忽略和闲置。然而，通过YMS收集的数据可以被组织起来，并用于制作报告，以便对院子进行进一步的知情决策。这些报告将在一份文件中涉及到码头日常运作的全部细节。它还提供了关于需要更多努力和关注来改善的薄弱领域的信息。不同领域的绩效指标有助于你对业务任务有更多的了解。它包括门岗指标、观测员指标、设备指标和承运人指标的百分比数。

你可以通过负载类型或设备类型解决交易类型的百分比数。分配给司机的任务数量也得到解决，以有效管理任务。百分比数交易包括装载类型的下降、类型的下降活和游客，而百分比数交易设备包括装载、空、部分装载等。通过堆场管理的在线系统，解决了几个货运和设备百分比数量的问题。设备的百分比数量是通过装载类型下降；类型下降的生命以及设备类型来解决的。

货场管理系统的好处



一些商业行业正在转向使用先进的货场管理解决方案，以使企业有效受益。不同的企业主可以在他们的院子里以不同的方式实施该系统，并可以从中获得他们想要的好处。与该系统相关的一些主要好处如下：

可见性

在企业中实施堆场管理系统YMS，可以提高您在堆场的操作可见性。如果不使用高效的货场管理系统，你需要手动处理货场的所有业务。

轻松的资产定位

使用货场管理系统，资产定位更容易，因为它提供了货场资产位置的可见性。你可以很容易地识别空的拖车，以便及时装载它们。

安全

堆场管理系统的跟踪系统非常有效，它可以帮助识别卡车的时刻位置。此外，大门口的核查系统也有效地检查预约时间和预约、卡车和车辆的认证。

流程符合性

堆场管理系统YMS通过在大门口保持拖车的适当签入和签出，解决了流程的符合性。该系统确保了对每辆拖车的核查。RFID和BLE系统有助于识别产品的数量、封条和产品的任何损坏。所有信息，包括预约、装载和装运，都与卡车数量一起保存，以避免任何形式的模糊。

发现者效率

货场管理系统YMS减少发现者活动的时间消耗。

透明度和关联性

托运人和3PLs可进入堆场管理系统。这允许承运人在离开设施前提供货物通知。

节省时间和成本效益

货场管理系统YMS既节省时间，又有成本效益。你可以通过这个在线软件有效地工作。由于不需要额外的电子邮件，或电话，所以成本也会降低。

常见问题



什么是院子管理系统？

院子管理系统YMS是帮助企业提高在线流程工作效率的在线软件。您可以管理预约、签到、签出，以及跟踪码头的卡车和拖车。它为你的业务提供可见性、透明度和效率。

什么是供应链中的TMS？

在供应链业务中，TMS代表运输管理系统，协助管理运输。这种在线货场管理软件yms允许运输管理和贸易操作。它有助于组织、管理、执行和实施产品运输的计划。

什么是货场管理SAP EWM？

SAP EWM货场管理的创建是为了方便卡车和拖车在货场内的移动。堆场是仓库外的区域，卡车或拖车在装载或卸载产品后停留在那里。

仓库管理系统的目的是什么？

仓库管理系统协助货物和产品在仓库或码头设施中的高效和成本效益的移动。仓库管理系统协助库存功能并有效地处理这些功能。

什么是院子里的检查？

院子里的检查是一项活动，在这项活动中，守卫连同详细的信息，记录卡车和车辆的进入。通常情况下，警卫或门卫会处理入住事宜，并核实有关预约和交付产品的信息。



