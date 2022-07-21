Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Yeni başlayanlar için hızlandırılmış kursumuza başlayın.
Bugün kodsuz platformu AppMasterkeşfetmeye başlıyorsunuz! Bu kurs, tek bir kod satırı olmadan herhangi bir karmaşıklıkta sunucu, web veya yerel mobil uygulamanızı oluşturmak için platformun mimarisini, yeteneklerini ve birincil işlevlerini tanıtmanıza yardımcı olur.Martin ile adım adım ilk projenizi oluşturun. Hadi gidelim!
Yeni başlayanlar için bu giriş kursu, uygulamaların nasıl tasarlanacağını, oluşturulacağını ve dağıtılacağını öğrenmek için harika bir yerdir. Bu dersler size AppMaster ve nasıl çalıştığı hakkında bir genel bakış sağlayacaktır.
Bu derste, bu kursun neleri kapsayacağını keşfedeceğiz ve Ap.ipMaster.io 101 sırasında inşa edeceğimiz projenin nihai sonucunu göreceğiz.
Bu derste, projelerin AppMaster platformunda nasıl düzenlendiği, paylaşımı nasıl yönetebileceğiniz ve uygulamalarınızın işlevselliğini yalnızca birkaç tıklamayla artırmak için modülleri nasıl kullanabileceğinizle ilgili temel bilgileri ele alacağız.
Bu derste, ilişkisel ve düz dosya veritabanları arasındaki farkları ele alacağız, AppMaster platformunda hangi veri türlerinin mevcut olduğunu göreceğiz ve uygulamalarınız için veri modellerini nasıl uygulayacağınızı öğreneceğiz.
Bu derste, iş mantığınızı tasarlamak için AppMaster platformunun güçlü iş süreci düzenleyicisinden nasıl yararlanabileceğinizi keşfedeceğiz, blok yapısını ve akışını, farklı blok türlerini ele alacağız ve testimiz için iş süreçlerini tasarlayacağız. proje.
Bu derste, iş süreçlerinizi uç noktalarla kullanıcılarınıza nasıl sunacağınızı, farklı istek türlerini ve AppMaster platformunda uç noktaları nasıl yapılandırabileceğinizi keşfedeceğiz.
Bu derste, AppMaster platformunda web yöneticisi panolarını ve müşteri portallarını nasıl oluşturabileceğinizi keşfedeceğiz.
Bu derste, AppMaster platformunda iOS ve Andoird için mobil uygulamaları nasıl oluşturabileceğinizi, test edip mağazalarda yayınlayabileceğinizi keşfedeceğiz.
Bu derste, uygulamalarınızı AppMaster bulutuna veya AWS, Azure veya Google Cloud gibi üçüncü taraf bulutlara nasıl dağıtabileceğinizi, uygulamalarınızın ikili dosyalarını ve kaynak kodunu nasıl dışa aktarabileceğinizi keşfedeceğiz. ve performanslarını izleyin.
AppMaster , arka uç, ön uç ve gelişmiş yerel mobil uygulamalarla tam özellikli yazılımlar oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster , uygulamanızın kaynak kodunu oluşturur, derler ve herhangi bir bulut sağlayıcısına veya özel sunucuya dağıtır.
Herhangi bir sorunu uzmanlarımızın yardımıyla çözün. Zamandan tasarruf edin ve uygulamalarınızı oluşturmaya odaklanın.
Bize sorununuzu anlatın, size bir çözüm bulalım.
Soruları sohbetimizde diğer kullanıcılarla tartışın.
AppMaster 'in gücünü anlamanın en iyi yolu onu kendi gözlerinizle görmektir. 14 günlük deneme planıyla dakikalar içinde kendi başvurularınızı yapın.