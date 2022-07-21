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AppMaster 101 Kaza Kursu

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Yeni başlayanlar için hızlandırılmış kursumuza başlayın.

read time 8 Dersler 2h
AppMaster 101 Crash Course
Ders 1: Giriş 03:01
Ders 1: Giriş
Ders 2: Projeler 07:02
Ders 2: Projeler
Ders 3: Veri Tasarımı 15:24
Ders 3: Veri Tasarımı
Ders 4: İş Mantığı 26:27
Ders 4: İş Mantığı
5. Ders: Uç noktalar 07:30
5. Ders: Uç noktalar
6. Ders: Web Uygulamaları 25:02
6. Ders: Web Uygulamaları
7. Ders: Mobil Uygulamalar 25:04
7. Ders: Mobil Uygulamalar
8. Ders: Dağıtım 06:26
8. Ders: Dağıtım
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Kursa Genel Bakış

Bugün kodsuz platformu AppMasterkeşfetmeye başlıyorsunuz! Bu kurs, tek bir kod satırı olmadan herhangi bir karmaşıklıkta sunucu, web veya yerel mobil uygulamanızı oluşturmak için platformun mimarisini, yeteneklerini ve birincil işlevlerini tanıtmanıza yardımcı olur.

Martin ile adım adım ilk projenizi oluşturun. Hadi gidelim!

Bu kursu kimler alabilir?

Yeni başlayanlar için bu giriş kursu, uygulamaların nasıl tasarlanacağını, oluşturulacağını ve dağıtılacağını öğrenmek için harika bir yerdir. Bu dersler size AppMaster ve nasıl çalıştığı hakkında bir genel bakış sağlayacaktır.

Kurs içeriği

Ders 1. Giriş

Ders 1. Giriş

Bu derste, bu kursun neleri kapsayacağını keşfedeceğiz ve Ap.ipMaster.io 101 sırasında inşa edeceğimiz projenin nihai sonucunu göreceğiz.

Ders 2. Projeler

Ders 2. Projeler

Bu derste, projelerin AppMaster platformunda nasıl düzenlendiği, paylaşımı nasıl yönetebileceğiniz ve uygulamalarınızın işlevselliğini yalnızca birkaç tıklamayla artırmak için modülleri nasıl kullanabileceğinizle ilgili temel bilgileri ele alacağız.

Ders 3. Veri Tasarımı

Ders 3. Veri Tasarımı

Bu derste, ilişkisel ve düz dosya veritabanları arasındaki farkları ele alacağız, AppMaster platformunda hangi veri türlerinin mevcut olduğunu göreceğiz ve uygulamalarınız için veri modellerini nasıl uygulayacağınızı öğreneceğiz.

Ders 4. İş Mantığı

Ders 4. İş Mantığı

Bu derste, iş mantığınızı tasarlamak için AppMaster platformunun güçlü iş süreci düzenleyicisinden nasıl yararlanabileceğinizi keşfedeceğiz, blok yapısını ve akışını, farklı blok türlerini ele alacağız ve testimiz için iş süreçlerini tasarlayacağız. proje.

Ders 5. Uç noktalar

Ders 5. Uç noktalar

Bu derste, iş süreçlerinizi uç noktalarla kullanıcılarınıza nasıl sunacağınızı, farklı istek türlerini ve AppMaster platformunda uç noktaları nasıl yapılandırabileceğinizi keşfedeceğiz.

Ders 6. Web Uygulamaları

Ders 6. Web Uygulamaları

Bu derste, AppMaster platformunda web yöneticisi panolarını ve müşteri portallarını nasıl oluşturabileceğinizi keşfedeceğiz.

Ders 7. Mobil Uygulamalar

Ders 7. Mobil Uygulamalar

Bu derste, AppMaster platformunda iOS ve Andoird için mobil uygulamaları nasıl oluşturabileceğinizi, test edip mağazalarda yayınlayabileceğinizi keşfedeceğiz.

Ders 8. Dağıtım

Ders 8. Dağıtım

Bu derste, uygulamalarınızı AppMaster bulutuna veya AWS, Azure veya Google Cloud gibi üçüncü taraf bulutlara nasıl dağıtabileceğinizi, uygulamalarınızın ikili dosyalarını ve kaynak kodunu nasıl dışa aktarabileceğinizi keşfedeceğiz. ve performanslarını izleyin.

SSS

AppMaster , arka uç, ön uç ve gelişmiş yerel mobil uygulamalarla tam özellikli yazılımlar oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster , uygulamanızın kaynak kodunu oluşturur, derler ve herhangi bir bulut sağlayıcısına veya özel sunucuya dağıtır.

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