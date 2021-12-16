Yard Yönetim Sistemi nedir ve işletmeniz için nasıl uygulanır?

Avlu yönetimi YMS, kamyonların hareketi ve avludaki ticaret operasyonları için depo kapılarını kontrol etmek için modern bir çözümdür. Ayrıca tır ve araçların yükleme-boşaltma randevuları ve planlaması da bu yazılım üzerinden sahadaki mobil ekipmanlar üzerinden yönetilmektedir. İşletme sahipleri, tedarik zincirinin ürünlerini tersanelere teslimat sürecinde takip edebilirler. Kaynak saha yönetimi YMS'nin ana odak noktası, sahadaki operasyonların uygun şekilde planlanmasıyla gelen ve giden ürünleri dengede tutmaktır. YMS'nin çalıştığı süreç aşağıdaki gibidir:

Kapı Yönetimi



Kapı yönetimi, sürücülerin güvenliğinin yanı sıra belirli bir avludaki sevkiyatların güvenliğini sağlar. Sürücülerin bir avlunun kapısını açabilmeleri için randevu verilerini self servis ekipmanına girmeleri gerekiyor. Yönetim sistemi YMS, sürücülerin randevularla ilgili self-servis ekipmanlara girdiği bilgileri doğrular ve veri parkının onaylanmasından sonra çok sayıda yarda tahsis edilir ve kapı otomatik olarak daha sonraki işlemler için açılır. Tersaneye vardıklarında tüm araçların görünürlüğü sağlanır.

Randevu



Randevu prosedürü, işletmeniz için fırsatları sürdürmek için gereklidir. Araçlar ile ilgili kayıt ve bilgiler güvenlik amacıyla toplanır ve doğrulanır. Ardından randevular sabitlenir ve ürünleri rıhtımdan yüklemek için taşıyıcı ile onaylanır. YMS, sürücüler için mobil ekipman aracılığıyla self servis çevrimiçi randevular sunar. Ayrıca tırların randevu ve takvime ilişkin durumları güncellenerek ürünlerin sahaya hızlı bir şekilde teslim edilmesi sağlanmaktadır. Randevu herhangi bir tarafça yeniden planlanırsa, iş akışının ve işlemlerin daha sorunsuz olması için randevunun yeniden planlanması konusunda diğer taraflar bilgilendirilir.

İstatistik



YMS sistemi, organizasyonun sahalarındaki farklı süreç ve operasyonlar hakkında istatistik ve analitik bilgileri toplar. Bu, sistemin, kuruluştaki o belirli sürecin kalitesini ve işleyişini geliştirmek için belirli süreçlerin ve operasyonların eksikliklerini belirlemesine olanak tanır. YMS'nin performans analizi, kapı verilerinin, gözetmen ve ekipman verilerinin yüzde metriklerini içerir. Kapı veri analizinde, rıhtım içindeki ve dışındaki araç sayıları ile birlikte, avludaki check-in ve check-out saatleri ele alınmaktadır. Treylerlerin günlük olarak hareketi, araçların sevk saatlerinin mobil ekipmanlarla analizi ile denetlenmektedir.

rıhtım kontrolü



YMS operasyonlarının etkin saha yönetimini sağlamak için rıhtım yönetimi gereklidir. Rıhtım ekipleri, sürücüler ve yöneticiler, kamyonların rıhtımdaki varış saatinden haberdardır. Kamyonun gelişi, randevu yöneticisi iskelesine bildirilir. Yöneticiye, programa göre yükleme veya boşaltma işlemlerinin daha fazla işlenmesi için kamyonun avluya gelişi hakkında bilgi verilir. Ancak, randevu yöneticisi platformu, iş operasyonlarını verimli bir şekilde yönetmek için yükleme ve boşaltma süresini belirli boşluklarla planlayabilir.

Yard Varlıklarının Görünürlüğü



Sahaya yerleştirilen tüm varlıklar, kaynak saha yönetim sistemi ile kolayca takip edilir. Kamyonlara ve gözcülere yerleştirilen cihazlarla birlikte bahçeye yerleştirilen her varlığı izlemek için RFID teknolojisini kullanır. Ayrıca, konum değişikliğinin belirlenmesine yardımcı olur ve sahadaki varlıkların denetimine elle müdahale etme çabalarını azaltır.

Görev yönetimi



Bu gelişmiş yazılım, görevleri sahadaki işçilere otomatik olarak atayan etkili bir atama yöneticisine sahiptir. Sürücüler ayrıca kamyona takılı aygıtlar aracılığıyla görevler hakkında bilgilendirilebilir. Bildirim akıllı telefonlar veya iş istasyonları aracılığıyla alınabilir. İşçiler arasında görevlerin otomatik olarak yapılandırılması, sahadaki görevlerin manuel olarak atanmasında kullanılan süreyi azaltır. Ayrıca bu yazılım ekibin verimliliğini artırmakta ve sahada insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

uyarı sistemi



Uyarı sistemi, avlunun randevu yöneticisinin ve diğer tarafların yükleme, boşaltma, varışlar veya avludaki son teslim tarihlerine ilişkin her türlü gecikme hakkında bilgilendirilmelerini sağlar. Ürünleri teslimata kadar güvende tutmak için uygun sıcaklık yönetimi de gereklidir. Uyarı sistemi, ürünlerin bozulmasını önlemek için sıcaklık bozukluğunu izleyecek ve bildirecektir.

Yard yönetim yazılımı yms, tedarik zinciri ürünlerinin randevuları, zamanlaması ve planlaması ile başa çıkmak için teknolojik bir çözümdür. Saha operasyonlarının organizasyonu ve planlaması ile manuel olarak uğraşmak yerine, bu yazılımı bu sorunlarla etkin bir şekilde başa çıkmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca ürünlerinizi takip edebilir ve iş hakkında daha iyi karar verebilmek için detaylı bilgi alabilirsiniz. YMS tüm bu süreçte tek başına çalışmaz; verimli çalışmak için nakliye yönetim sistemi (TMS), kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve depo yönetim sistemi (WMS) gibi diğer yazılımlarla entegre olur.

Yard Yönetim Sisteminin İşletmeniz İçin Önemi



Yard yönetim sistemi YMS, kamyonları ve treyleri yükleme, boşaltma, izleme, programlama ve koruma konusunda inanılmaz benzersiz bir deneyim sunan, işiniz için gelişmiş bir çözümdür. İşiniz için pek çok nedenden dolayı faydalıdır. YMS, randevuları ve rıhtımdaki yükleme işlemlerini manuel olarak organize etmek ve yönetmek için fazla zaman gerektirmeyen bir süreçtir. Ayrıca işletmenin giderlerini azaltır ve daha fazla gelir elde edilmesini sağlar. Hemen hemen her şey online sistem üzerinden yönetildiği için prosedürler için daha az iş gücü gereklidir. Sevkiyatları kolayca takip edebilir ve onlar hakkında detaylı bilgi alarak bilinçli kararlar verebilirsiniz. Ek olarak, bu çevrimiçi takip sistemi ile sürücüler de güvende ve güvende.

YMS'nin uygulanması ve artırılmış fırsat



Dünyanın dört bir yanındaki farklı şirketler, varlık yönetimi ve izleme sorunlarıyla ilgilenmek için ileri teknoloji tabanlı YMS'yi seçti. Saha yönetim çözümleri YMS, operasyonların gerçek zamanlı görünürlük ile otomatikleştirilmesine ve senkronize edilmesine olanak tanır. Check-in'den rıhtıma, yüklemeye, boşaltmaya ve ardından kalkışa kadar tüm görevlere yardımcı olur.

Kapıyı yönetmek

YMS'yi bahçelerinize uyguladığınızda ürünlerin, kamyonların ve teslimatların güvenliğini sağlar. Manuel check-in ve check-out işlemleri, doğrulama ile birlikte, avluda uzun kuyruklara ve tıkanıklığa neden oluyor. YMS'nin uygulanması, verileri otomatik olarak doğruladığı için giriş ve çıkış süresini kısaltır. Kapı organizasyonunun azaltılmış aralığına ek olarak, avluda insan hatası olasılığını da azaltır.

YMS, bir bahçe kapısında harcanan zamanı azaltmak için bilgisayarlar yerine el tipi mobil cihazlar kullanır. Muhafızın, koruma kulübeleri ile kamyon kabini arasında hareket etmesine gerek yoktur, bu da işlemi avluda optimize eder. Kapılarda bir self servis portalı uygulamak, kamyon sürücülerinin rıhtımdaki park yerini belirlemesine olanak tanır. Sistem, araç detayları ile birlikte randevu ve sevkiyat bilgilerini de içermektedir. Kamyonun rıhtıma varması, otomatik bir yms süreci aracılığıyla rıhtım yöneticisine bildirilir. YMS, telefon görüşmesi gerekmeyeceği için maliyetleri ve işçilik ihtiyacını da azaltır.

Kapıdaki otomatik sistem, RFID ile ilgili tüm sorunları giderir. Avlu kapısındaki nöbetçiler, sevkiyat veya yükleme için kamyonlarda bulunan ürünler hakkında bilgi içerir. Bu, yalnızca iş verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yetkisiz kamyonların üretim tesisinden veya depo kapısından çıkmasını da önler. YMS, güvenlik sigortası ile birlikte denetim sürecinin sürdürülmesini sağlayan kapı faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verir.

Dock'u Yönetmek

Rıhtım operasyon yönetimi, rıhtımdaki maliyet ve işçilik gereksiniminin azaltılmasına yardımcı olur. Kamyonların doğru planlanması ve programlanması ile kamyonların yüklenmesi ve boşaltılmasında herhangi bir tıkanıklık ve gecikme yaşanmayacaktır. Rıhtım seviyesindeki en önemli kontrollerden biri randevu organizasyonudur. Telefon görüşmelerinden ve e-postalardan kurtulmanıza yardımcı olur. YMS'nin uygulanması, sürücülerin ve nakliyecilerin kendi kendilerine planladıkları randevuları ve gerektiğinde yeniden planlamak için randevu alanlarını aramalarını sağlar.

Rıhtımdaki zamanlama, personele belirli görevler tahsis eden otomatik bir YMS süreci ile yapılır. Sürücülere gerekli ekipmanlarla birlikte özel rıhtımlar tahsis edilmiştir. Kamyonlara öncelik sırasına göre yükleme ve boşaltma yapılır. Ayrıca, otomatik bir programlama süreci aracılığıyla kamyonların yüklenmesi ve boşaltılması için öncelikler belirlenir.

Varlıkların Yönetimi

YMS, varlık yönetimine daha fazla görünürlük sağlar ve varlık izleme ve rıhtımdaki varlıkları bulma sürecini otomatikleştirir. RFID ve BLE teknolojisinin kullanılması ile GPS yerine gerçek zamanlı konum belirleme sistemleri kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı konum belirleme sistemleri, kesin ve güvenli bilgiler ve daha uzun pil ömrü sağladıkları için daha verimlidir. Ürünleri bir okuyucu aracılığıyla takip etmek için RFID etiketleri ve BLE beacon'ları kullanılır. İşaretçiler ayrıca ürünlerin sıcaklığını okuyabilir ve yönetimi hassas ürünlerin son kullanma tarihi veya bozulması hakkında bilgilendirebilir. Etiketler gözle görülmese bile kolayca izlenebilir.

YMS'nin uygulanması ayrıca işçilik maliyetini düşürür ve gözetleme verimliliğini artırarak kamyon ve treylerin hareketini optimize eder. Görevler rıhtımdaki gözcülere otomatik olarak atanarak seyahat saati en aza indirilir. Mobil cihazlar, verilen siparişleri alan, kabul eden ve onaylayan gözcülerle birlikte bulunur.

yms uygulamasının bir diğer önemli faktörü de özelleştirilmiş uyarılar ayarlamaktır. Kişiselleştirilmiş uyarılar ayarladığınızda, bunları önlemek için sorunlar ve sorunlar hakkında bilgilendirilebilirsiniz. Sorunlar arasında tıkanıklık, kamyonların varışında veya yüklenmesinde gecikmeler ve bir kamyonun hasar görmesi sayılabilir. Çalışanların çok fazla çaba harcayarak siparişleri manuel olarak kontrol etmeleri gerekmediğinden, varlık güvenliği ve emniyeti de verimli bir şekilde yönetilebilir.

Analitik ve Raporlar

Avludan verileri manuel olarak topladığınızda, genellikle adressiz ve kullanılmaz hale gelir. Bununla birlikte, YMS aracılığıyla toplanan veriler, bahçe hakkında daha fazla bilgilendirilmiş karar verme için raporlar hazırlamak için düzenlenebilir ve kullanılabilir. Bu raporlar, rıhtımdaki günlük operasyonların tüm ayrıntılarını tek bir belgede ele alacaktır. Ayrıca, iyileştirilmesi için daha fazla çaba ve dikkat gerektiren zayıf alanlar hakkında bilgi sağlar. Farklı alanların performans ölçümleri, iş görevlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Kapı metrikleri, gözcü metrikleri, ekipman metrikleri ve taşıyıcı metrikleri yüzde sayılarını içerir.

Yük türü veya ekipman türü üzerinden işlem türlerinin yüzde sayısını belirleyebilirsiniz. Görevlerin verimli bir şekilde yönetilmesi için sürücülere atanan görev sayısı da ele alınmaktadır. Yüzde sayısı işlemleri, yük türü düşüşü, canlı düşüş türü ve ziyaretçileri içerirken, yüzde sayısı işlem ekipmanı yüklü, boş, kısmen yüklü vb. içerir. Birkaç sevkiyat ve yüzde ekipman sayısı, çevrimiçi saha yönetimi sistemi aracılığıyla ele alınır. Yüzde ekipman sayısı, yük tipi düşüşü ile ele alınır; tip düşme ömürlerinin yanı sıra ekipman tipi. Tüm bu alanlar hakkında veri toplamak, işletmenizin daha fazla dikkat gerektiren alanlara daha fazla odaklanmasına yardımcı olacaktır.

Yard Yönetim Sisteminin Faydaları



Birçok iş sektörü, işletmeye verimli bir şekilde fayda sağlayan gelişmiş saha yönetimi çözümlerini kullanmaya yöneliyor. Farklı işletme sahipleri, sistemi kendi bahçelerinde farklı şekilde uygulayabilir ve bundan arzu ettikleri faydaları elde edebilirler. Bu sistemle ilişkili başlıca avantajlardan bazıları şunlardır:

görünürlük

Saha yönetim sistemi YMS'nin işletmede uygulanması, sahadaki operasyonlarınızın görünürlüğünü artırır. Verimli avlu yönetim sistemini kullanmadan, bahçenizdeki tüm işlemleri manuel olarak ele almanız gerekir. Bu, tüm ürünleri manuel olarak kontrol etmek ve önceki kontrollerle karşılaştırmak için daha fazla çaba gerektirir.

Kolay varlık konumu

Avludaki varlıkların konumunun görünürlüğünü sağladığından, bir avlu yönetim sisteminin kullanılmasıyla varlık konumu daha kolaydır. Boş treylerleri anında yüklemek için kolayca tanımlayabilirsiniz. Eşyaların güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için kamyonlara bağlı ekipmanlar aracılığıyla da kamyonlar izlenebilir.

Güvenlik

yms'nin takip sistemi o kadar verimli ki, o anda kamyonun yerini belirlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca kapıdaki doğrulama sistemi, randevu saatlerinin, randevuların, tırların ve araçların doğrulanmasının kontrol edilmesinde de etkin bir şekilde çalışmaktadır.

Proses uygunluğu

Tersane yönetim sistemi YMS, treylerlerin kapıda uygun check-in ve check-out işlemlerini yaparak sürecin uygunluğunu ele alır. Her treylerin doğrulanması sistem tarafından sağlanmaktadır. RFID ve BLE sistemleri, ürünlerin, mühürlerin ve ürünlere gelebilecek herhangi bir hasarın belirlenmesine yardımcı olur. Randevu, yükleme ve sevkiyat dahil tüm bilgiler, her türlü belirsizliği önlemek için tır sayısı ile birlikte kaydedilir.

Gözcü verimliliği

Avlu yönetim sistemi YMS, gözcülük faaliyetlerinde zaman tüketimini azaltır. Sürücüler, sınırlı bir süre içinde kabul edilen ve onaylanan mesajı elektronik olarak alırlar.

Şeffaflık ve ilişkilendirme

Nakliyecilerin ve 3PL'lerin saha yönetim sistemine erişimi sağlanır. Bu, taşıyıcıların tesisten ayrılmadan önce gönderi bildirimi sunmasına olanak tanır.

Zaman kazandıran ve uygun maliyetli

Avlu yönetim sistemi YMS, zamandan tasarruf etmenin yanı sıra uygun maliyetlidir. Bu çevrimiçi yazılım aracılığıyla verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Ekstra e-posta veya telefon görüşmesi gerekmediği için maliyetler de azalır. Manuel işler için daha az iş gücü gerekli olacaktır. İşletmenize verimlilik kazandırmak ve rakiplerinize göre rekabet avantajı sağlamak için bahçe yönetim sistemi YMS'yi kullanabilirsiniz.

SSS



Bahçe yönetim sistemi nedir?

Yard yönetim sistemi YMS, işletmenin çevrim içi süreçlerle çalışma verimliliğini artırmasına yardımcı olan çevrim içi yazılımdır. Randevuları, girişleri, çıkışları yönetebilir ve rıhtımdaki kamyon ve treyleri takip edebilirsiniz. İşletmenize görünürlük, şeffaflık ve verimlilik sağlar. Doğru doğrulama ve güvenlik sağlanması ile gönderiler daha kısa sürede kolayca yönetilebilir.

Tedarik zincirinde TMS nedir?

Tedarik zinciri işinde TMS, taşımanın yönetilmesine yardımcı olan bir taşıma yönetim sistemi anlamına gelir. Bu çevrimiçi bahçe yönetimi yazılımı yms, nakliye yönetimine ve ticaret işlemlerine izin verir. Ürünlerin taşınması için planın organizasyonuna, yönetimine, yürütülmesine ve uygulanmasına yardımcı olur. Araçların dokümantasyonu da TMS tarafından kontrol edilmekte ve bu sayede gönderilerin ulaşması sağlanmaktadır.

Yard yönetimi SAP EWM nedir?

SAP EWM saha yönetimi, kamyon ve treylerlerin saha içinde hareketini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Avlu, tırların veya tırların ürünleri yükledikten veya boşalttıktan sonra depo dışında kaldığı alandır. Saha yönetimi SAP EWM, saha personelinin saha içindeki kamyonların ve malların hareketini yönetmesine yardımcı olur.

Depo yönetim sisteminin amacı nedir?

Depo yönetim sistemi, depo veya rıhtım tesisinde mal ve ürünlerin verimli ve uygun maliyetli hareketine yardımcı olur. Depo yönetim sistemi, envanter işlevlerine yardımcı olur ve bu işlevlerle verimli bir şekilde ilgilenir. Ayrıca, tesis içindeki malların teslim alınmasını ve teslim edilmesini yönetmeye yardımcı olur.

Bahçe kontrolü nedir?

Bir saha kontrolü, korumaların ayrıntılı bilgilerle birlikte kamyon ve araçların girişini kaydettiği bir faaliyettir. Genellikle, bekçi veya kapı görevlileri check-in'leri ele alır ve randevular ve ürünlerin teslimatı hakkındaki bilgileri doğrular.



