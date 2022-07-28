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101 Crash Course ile AppMaster'ı Öğrenin

Temel bilgileri bilmek ister misiniz? Doğrudan AppMaster'a atlayın - temel bilgilere genel bir bakış alın ve kod öğrenmeden veya yazmadan ilk uygulamanızı oluşturmaya başlayın.

read time 15 modules 2 weeks
AppMaster 101 Crash Course

Course Overview

Today you start exploring the no-code platform AppMaster! This course helps you get introduced to the platform's architecture, capabilities, and primary functions to build your server, web or native mobile application of any complexity without a single line of code.

Build your first project step-by-step. Let's go!

Who can take this course?

This introductory course for beginners is a great place to learn how to design, build, and deploy applications. These lessons will give you an overview of AppMaster and how it works.

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