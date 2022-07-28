101 Crash Course ile AppMaster'ı Öğrenin

İş mantığı olmayan küçük bir web sitesi, açılış sayfası veya basit bir mobil uygulama oluşturmak istiyorsanız, muhtemelen AppMaster size göre değil. AppMaster , eksiksiz yazılım çözümleri oluşturmak için tasarlanmıştır: bir dizi iş mantığına sahip arka uç, son derece özelleştirilebilir ön uç ve cihazın donanımına ve özel özelliklerine erişimi olan yerel mobil uygulamalar.