Как компания Consentogram за 3 недели создала систему выдачи сертифицированного информированного согласия с помощью искусственного интеллекта

Consentogram - американский стартап в сфере здравоохранения, автоматизирующий процесс получения информированного согласия от пациентов с бесшовной интеграцией в рабочие процессы врачей и больничные системы EMR.

Офис компании расположен в Майами, штат Флорида.

Цели

Consentogram верит в то, что уход за пациентами ориентирован на пациента и совместное принятие решений между пациентами, их семьями и поставщиками услуг. Прозрачный процесс общения между пациентом и поставщиком позволяет пациентам принимать лучшие решения о лечении.

Идея заключалась в том, чтобы создать систему предоставления информированного согласия с помощью искусственного интеллекта в месте оказания медицинской помощи, которая поможет поставщикам услуг рассмотреть все необходимые элементы согласия. Снижение рисков недобросовестной практики на основе ИИ в режиме реального времени и автоматизированная клиническая документация. Основная цель заключалась в создании ценности путем предоставления поставщикам услуг наилучших возможных инструментов, способных повысить качество обслуживания, одновременно облегчая административное бремя.

Платформа использует современные стандарты совместимости в здравоохранении, включая FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), для расширения существующих систем EHR (Electronic Health Record) с помощью цифровых рабочих процессов информированного согласия.

Решение

В течение нескольких недель команда AppMaster Professional Services разрабатывала решение для заказчика, выпуская по несколько тестовых версий в день.

Был разработан полнофункциональный сервис с огромным справочником диагнозов и рисков, который, в зависимости от текущего состояния пациента и предлагаемой медицинской процедуры, автоматически формируется в документ для врача и пациента.

Бэкэнд разработанного сервиса интегрирован с EMR-системами медицинских больниц и подключен по протоколу SMART&FIRE, что позволяет бесшовно интегрироваться в медицинские системы и получать информацию о пациентах, врачах и текущей деятельности.

Сервис "Согласие" интегрирован с несколькими провайдерами доставки SMS-сообщений для реализации двухфакторной аутентификации пациентов при подписании информированного согласия в электронном виде. Интерфейс администрирования также был создан на платформе AppMaster.io.

Для реализации уникального веб-приложения для работы врачей был использован фреймворк Nuxt.js.

Результат

Первая полностью рабочая реализация с полной интеграцией в EMR была запущена в течение 3 недель. Благодаря сгенерированному бэкенду, бюджет на создание решения удалось сократить на 70%.

Компания AppMaster пришла и помогла нам создать решение. Они работали в рамках нашего бюджета, помогли нам не сбиться с пути и выполнили все, что обещали, за 3 недели". Виктор Милославский, руководитель отдела опыта

В процессе разработки клиент имел возможность существенно изменить требования к будущему продукту без увеличения времени и стоимости решения.

Доступность исходного кода позволила заказчику сертифицировать решение и запустить его в сертифицированной облачной среде, соответствующей требованиям HIPAA/BAA.

Компоненты: Backend, веб-приложение, Webhooks, OAuth v2, запросы к внешним API, экспорт исходного кода, размещение приложения в инфраструктуре заказчика, пользовательский Frontend.