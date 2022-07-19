Как компания Consentogram за 3 недели создала систему выдачи сертифицированного информированного согласия с помощью искусственного интеллекта

Consentogram - американский стартап в сфере здравоохранения, автоматизирующий процесс получения информированного согласия от пациентов с бесшовной интеграцией в рабочие процессы врачей и больничные системы EMR.
Офис компании расположен в Майами, штат Флорида.
Цели
Consentogram верит в то, что уход за пациентами ориентирован на пациента и совместное принятие решений между пациентами, их семьями и поставщиками услуг. Прозрачный процесс общения между пациентом и поставщиком позволяет пациентам принимать лучшие решения о лечении.
Идея заключалась в том, чтобы создать систему предоставления информированного согласия с помощью искусственного интеллекта в месте оказания медицинской помощи, которая поможет поставщикам услуг рассмотреть все необходимые элементы согласия. Снижение рисков недобросовестной практики на основе ИИ в режиме реального времени и автоматизированная клиническая документация. Основная цель заключалась в создании ценности путем предоставления поставщикам услуг наилучших возможных инструментов, способных повысить качество обслуживания, одновременно облегчая административное бремя.
Платформа использует современные стандарты совместимости в здравоохранении, включая FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), для расширения существующих систем EHR (Electronic Health Record) с помощью цифровых рабочих процессов информированного согласия.
Решение
В течение нескольких недель команда AppMaster Professional Services разрабатывала решение для заказчика, выпуская по несколько тестовых версий в день.
Был разработан полнофункциональный сервис с огромным справочником диагнозов и рисков, который, в зависимости от текущего состояния пациента и предлагаемой медицинской процедуры, автоматически формируется в документ для врача и пациента.
Бэкэнд разработанного сервиса интегрирован с EMR-системами медицинских больниц и подключен по протоколу SMART&FIRE, что позволяет бесшовно интегрироваться в медицинские системы и получать информацию о пациентах, врачах и текущей деятельности.
Сервис "Согласие" интегрирован с несколькими провайдерами доставки SMS-сообщений для реализации двухфакторной аутентификации пациентов при подписании информированного согласия в электронном виде. Интерфейс администрирования также был создан на платформе AppMaster.io.
Для реализации уникального веб-приложения для работы врачей был использован фреймворк Nuxt.js.
Результат
Первая полностью рабочая реализация с полной интеграцией в EMR была запущена в течение 3 недель. Благодаря сгенерированному бэкенду, бюджет на создание решения удалось сократить на 70%.
В процессе разработки клиент имел возможность существенно изменить требования к будущему продукту без увеличения времени и стоимости решения.
Доступность исходного кода позволила заказчику сертифицировать решение и запустить его в сертифицированной облачной среде, соответствующей требованиям HIPAA/BAA.
Компоненты: Backend, веб-приложение, Webhooks, OAuth v2, запросы к внешним API, экспорт исходного кода, размещение приложения в инфраструктуре заказчика, пользовательский Frontend.