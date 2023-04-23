hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Stanislav Karimov

partner location Central Asia partner certified Партнер начиная с 2022
partner status
Рейтинг партнера
4.6
rating star ico
rating star ico
rating star ico
rating star ico
rating star ico
На основании отзывов
quetion
Рейтинг партнеров основан на отзывах клиентов после завершения и сдачи проектов.
Опыт no-code 1 год
Специализация

О партнере

Компетенции

SAAS

Сертификаты

AppMaster Certified Associate (2022)
AppMaster Certified Associate (2022)

Узнайте больше о платформе AppMaster