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GSE

partner location Central Asia partner certified Партнер начиная с 2022
partner status
Рейтинг партнера
4.7
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На основании отзывов
quetion
Рейтинг партнеров основан на отзывах клиентов после завершения и сдачи проектов.
Опыт no-code 1 год
Специализация
industries ico MOBILE FORCE AUTOMATION
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О партнере

Компетенции

SAAS Enterprise Retail

Сертификаты

AppMaster Certified Associate (2023)
AppMaster Certified Associate (2023)

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