hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

G1 Software Russia

partner location EU partner certified Партнер начиная с 2021
partner status
Рейтинг партнера
4.8
rating star ico
rating star ico
rating star ico
rating star ico
rating star ico
На основании отзывов
quetion
Рейтинг партнеров основан на отзывах клиентов после завершения и сдачи проектов.
Опыт no-code 2 года
Специализация
industries ico API INTEGRATIONS
industries ico ENTERPRISE
Открыть веб-сайт

О партнере

Компетенции

SAAS FMCG Enterprise

Сертификаты

AppMaster Certified Associate (2022)
AppMaster Certified Associate (2022)
AppMaster Certified Professional (2022)
AppMaster Certified Professional (2022)

Узнайте больше о платформе AppMaster