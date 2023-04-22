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G1 Software Kazakhstan

partner location Central Asia partner certified Партнер начиная с 2021
partner status
Рейтинг партнера
4.9
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На основании отзывов
quetion
Рейтинг партнеров основан на отзывах клиентов после завершения и сдачи проектов.
Опыт no-code 4 года
Специализация
industries ico RETAIL
industries ico CRM
industries ico E-COMMERCE

О партнере

Компетенции

Enterprise

Сертификаты

AppMaster Certified Professional (2021)
AppMaster Certified Professional (2021)
AppMaster Certified Professional (2022)
AppMaster Certified Professional (2022)
AppMaster Certified Professional (2023)
AppMaster Certified Professional (2023)

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