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Базовый курс AppMaster 101

Узнайте oб особенностях работы с AppMaster и создайте свой первый проект.

read time 8 уроков
AppMaster 101 Crash Course
Урок 1: Введение 03:01
Урок 1: Введение
Урок 2: Проекты 07:02
Урок 2: Проекты
Урок 3: Дизайнер базы данных 15:24
Урок 3: Дизайнер базы данных
Урок 4: Бизнес-логика 26:27
Урок 4: Бизнес-логика
Урок 5: Эндпоинты 07:30
Урок 5: Эндпоинты
Урок 6: Веб-приложение 25:02
Урок 6: Веб-приложение
Урок 7: Мобильное приложение 25:04
Урок 7: Мобильное приложение
Урок 8: Публикация 06:26
Урок 8: Публикация
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О курсе

Познакомьтесь с no-code платформой AppMaster уже сегодня! Благодаря этому курсу вы познакомитесь с архитектурой, возможностями и основными функциями платформы, чтобы создать собственное серверное, веб- или нативное мобильного приложения любой сложности без единой строчки кода.

Создайте свой первый проект с Мартином, шаг за шагом. Поехали!

Для кого этот курс

Этот вводный курс для начинающих - отличное место, чтобы научиться проектировать, создавать и публиковать приложения. В каждом из уроков рассматривается одна из базовых возможностей AppMaster и как с ними работать.

Программа курса

Урок 1. Введение

Урок 1. Введение

В этом уроке вы увидите краткий обзор платформы и окончательный результат проекта, который мы вместе создадим во время курса AppMaster 101.

Урок 2. Проекты

Урок 2. Проекты

В этом уроке мы рассмотрим основы организации проектов на платформе AppMaster, способы управления доступом и инструкцию по работе с модулями для расширения функциональных возможностей ваших приложений всего за несколько щелчков мышью.

Урок 3. Дизайн данных

Урок 3. Дизайн данных

В этом уроке мы рассмотрим различия между реляционными и плоскими базами данных, посмотрим, какие типы данных доступны на платформе AppMaster, и узнаем, как реализовать модели данных для ваших приложений.

Урок 4. Бизнес-логика

Урок 4. Бизнес-логика

В этом уроке мы расскажем, как с помощью редактора бизнес-процессов AppMaster создать бизнес-логику, рассмотрим основные блоки и спроектируем бизнес-процессы для нашего проекта.

Урок 5. Эндпоинты

Урок 5. Эндпоинты

В этом уроке вы узнаете, как инициировать исходящие вызовы любого API из бизнес-процессов. Мы рассмотрим различные типы запросов и настроим несколько эндпоинтов.

Урок 6. Веб-приложения

Урок 6. Веб-приложения

В этом уроке мы покажем, как создать админ-панель или клиентский портал на платформе с помощью Дизайнера веб-приложений.

Урок 7. Мобильные приложения

Урок 7. Мобильные приложения

В этом уроке вы узнаете, как вы с помощью Дизайнера мобильных приложений AppMaster создать нативные приложения для iOS и Andoird, протестировать их и oпубликовать в магазинах.

Урок 8. Публикация

Урок 8. Публикация

В этом уроке мы опубликуем свой проект в облаке AppMaster (APMS) или в сторонних облачных сервисах, таких как AWS, Azure или Google Cloud, так же мы покажем, как экспортировать двоичные файлы и исходный код своих приложений, и следить за их работой.

Часто задаваемые вопросы

AppMaster позволяет создавать полнофункциональное программное обеспечение с серверной частью, интерфейсом и расширенными собственными мобильными приложениями. AppMaster создает исходный код вашего приложения, компилирует и развертывает его на любом облачном провайдере или на частном сервере.

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Наши эксперты с радостью ответят на все ваши вопросы о платформе AppMaster и помогут вам в создании приложений.

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