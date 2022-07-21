Базовый курс AppMaster 101

ИТ инженерам понадобится около 20 минут, чтобы понять принципы работы AppMaster и еще пара часов, чтобы начать создавать на нем приложения. Обычным пользователям нужно от одного дня до недели — многое зависит от имеющихся знаний и наличия свободного времени. Независимо от уровня подготовки, вы изучите AppMaster в десятки раз быстрее, чем даже самый простой язык программирования.