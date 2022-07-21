Базовый курс AppMaster 101

Узнайте oб особенностях работы с AppMaster и создайте свой первый проект.
Познакомьтесь с no-code платформой AppMaster уже сегодня! Благодаря этому курсу вы познакомитесь с архитектурой, возможностями и основными функциями платформы, чтобы создать собственное серверное, веб- или нативное мобильного приложения любой сложности без единой строчки кода.Создайте свой первый проект с Мартином, шаг за шагом. Поехали!
Этот вводный курс для начинающих - отличное место, чтобы научиться проектировать, создавать и публиковать приложения. В каждом из уроков рассматривается одна из базовых возможностей AppMaster и как с ними работать.
В этом уроке вы увидите краткий обзор платформы и окончательный результат проекта, который мы вместе создадим во время курса AppMaster 101.
В этом уроке мы рассмотрим основы организации проектов на платформе AppMaster, способы управления доступом и инструкцию по работе с модулями для расширения функциональных возможностей ваших приложений всего за несколько щелчков мышью.
В этом уроке мы рассмотрим различия между реляционными и плоскими базами данных, посмотрим, какие типы данных доступны на платформе AppMaster, и узнаем, как реализовать модели данных для ваших приложений.
В этом уроке мы расскажем, как с помощью редактора бизнес-процессов AppMaster создать бизнес-логику, рассмотрим основные блоки и спроектируем бизнес-процессы для нашего проекта.
В этом уроке вы узнаете, как инициировать исходящие вызовы любого API из бизнес-процессов. Мы рассмотрим различные типы запросов и настроим несколько эндпоинтов.
В этом уроке мы покажем, как создать админ-панель или клиентский портал на платформе с помощью Дизайнера веб-приложений.
В этом уроке вы узнаете, как вы с помощью Дизайнера мобильных приложений AppMaster создать нативные приложения для iOS и Andoird, протестировать их и oпубликовать в магазинах.
В этом уроке мы опубликуем свой проект в облаке AppMaster (APMS) или в сторонних облачных сервисах, таких как AWS, Azure или Google Cloud, так же мы покажем, как экспортировать двоичные файлы и исходный код своих приложений, и следить за их работой.
AppMaster позволяет создавать полнофункциональное программное обеспечение с серверной частью, интерфейсом и расширенными собственными мобильными приложениями. AppMaster создает исходный код вашего приложения, компилирует и развертывает его на любом облачном провайдере или на частном сервере.
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