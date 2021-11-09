Как разработчики AppMaster, мы всегда стараемся для вас! Мы постоянно стремимся быть в авангарде программного обеспечения no-code разработки. Мы внедрили классный набор новых функций, чтобы работа с no-code для вас была беспроблемной. Вот краткое изложение некоторых из наших последних обновлений, взгляните!

Версия Go 1.19

Мы сделали огромный скачок в сторону эффективности генерируемых серверных приложений. С августа все серверные приложения используют последнюю версию языка программирования Go — Go 1.19. Это приносит множество оптимизаций и общее повышение производительности примерно на 22%. И, как всегда, каждый пользователь может просто нажать кнопку «Опубликовать» и получить новые и улучшенные приложения менее чем за 20 секунд. Никаких усилий, все

AWS Graviton3

За последние несколько недель мы переместили большинство наших облачных серверов в инстансы AWS с процессорами Graviton3 последнего поколения. Инстансы на базе Graviton предлагают наилучшее соотношение цена/производительность с экономией затрат примерно на 35 % по сравнению с инстансами на базе Intel. Хорошая новость заключается в том, что на процессорах AWS Graviton3 работают не только внутренние серверы AppMaster, но и любое пользовательское приложение (которое развернуто по умолчанию на инстансах последнего поколения).

Decimal на подходе

Мы знаем, что на нашей платформе не хватает Decimal. Наконец-то ожидание закончилось. Теперь блоки Sum, Subtract, Divide, Multiply, ToFloat, ToString и многие другие блоки аналогичного характера принимают Decimal. Decimal уже доступен в бета-версии и будет запущен в производство в первые дни сентября. И у Decimal другой цвет, так что вы его обязательно заметите.

Каждая секунда на счету

Что произойдет, если приложения смогут создаваться на 30% быстрее? Это будет означать снижение разочарования, повышение производительности и на 30 % больше качественного времени.⁣ Мы обновили генераторы приложений, перевели их на архитектуру ARM и более мощное оборудование. И теперь производственные приложения создаются примерно на 30 % быстрее.

Основные улучшения

Добавлен вычислительный блок HMAC в бэкэнд-модуль Crypto.



Добавлена поддержка блока Trim для IOS и Android.



Добавлен блок преобразования «в номер телефона» для серверной части, веб-сайта и мобильных устройств.



Добавлены различные дополнительные блоки в бэкэнд BP (например, удаление дубликатов из массива, создание UUID v4, кодирование/декодирование URL и многие другие)



Включена проверка сертификата SSL.



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