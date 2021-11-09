Производительность веб-сайта имеет решающее значение для путешествия пользователя в эту высококонкурентную эпоху Интернета. Посетители ожидают, что сайт будет загружаться быстро, иметь оптимизированный контент и приятный внешний вид, а также многие другие факторы. Производительность сайта только помогает ему привлечь больше преданных посетителей и повысить конверсию. Кроме того, это также помогает ему ранжироваться в Google и других поисковых системах. Когда дело доходит до измерения сайта, существуют разные показатели; мы собрали важные.

Что такое метрики сайта?

Проще говоря, метрики веб-сайта — это факторы измерения для отслеживания производительности сайта. Вы можете использовать эти цифры в свою пользу, просмотрев свою статистику. Метрика веб-сайта может быть чем угодно, включая трафик, коэффициент конверсии, самые популярные страницы и т. д. Основное преимущество отслеживания этих метрик — получение четкого представления о вашем веб-сайте. Это может помочь вам определить, что работает для вашего сайта, а что нет.

Важность метрик сайта

Считается, что отслеживание метрик сайта может привести вас к успеху. Почему это? Ну, отслеживание веб-сайта означает несколько вещей. Вы проверяете не только свою производительность, но и впечатления посетителей. Метрики помогут вам оптимизировать ваше время в полной мере. Это может означать скорость загрузки, данные, настройки страницы и многое другое.

Основываясь на вашей прошлой работе, вы можете принимать успешные решения о будущем вашего сайта. Например, какая страница является самой популярной на вашем сайте? Определите это и создайте больше подобного контента. Добавьте больше ценности своему веб-сайту и учитесь на ошибках, анализируя эффективность своего веб-сайта.

Как вы измеряете эффективность сайта?

Сторонние приложения и веб-сайты предоставляют основные результаты того, как веб-сайт работает с точки зрения скорости загрузки и отклика. Лучший способ получить подробные результаты о производительности вашего сайта — это проанализировать его показатели KPI. KPI означает ключевые показатели эффективности. Это меры для отслеживания производительности веб-сайта. Есть несколько KPI, о которых стоит беспокоиться. Однако некоторые из них более важны, чем другие.

Измерение KPI может быть разным для всех сайтов. Это потому, что каждый сайт имеет свои цели и задачи. Они могут легко отличаться от других веб-сайтов. Но некоторые KPI могут оставаться постоянными.

Используя эти KPI, вы можете лучше понять, что работает на вашем сайте, а что нуждается в улучшении. Вот некоторые KPI для измерения эффективности вашего сайта:

Измерение аудитории

Широко используемый, но очень эффективный способ измерения сайта — измерение его аудитории. Это можно сделать, отслеживая посетителей вашего сайта. Как правило, для выполнения этой задачи используется Google Analytics, так как он очень прост в использовании и дает наиболее близкие результаты. Google Analytics может помочь вам найти различные ключевые факторы для отслеживания. Например, количество старых и новых посетителей в день, наиболее привлекательный контент, количество сеансов и источник трафика, а также многие другие функции. Это даст вам лучшее представление о том, как работает ваш сайт, что больше всего нравится аудитории и какая страна или место интересуют посетителей вашего сайта.

Происхождение и источники трафика

Трафик — самый важный показатель для измерения эффективности сайта. Он определяет количество новых и вернувшихся посетителей на ваш сайт. Этот показатель также связан с источниками трафика. Это означает, какие каналы приводят сколько пользователей на ваш сайт. Существуют разные способы привлечения трафика на ваш сайт, такие как маркетинг в социальных сетях, маркетинг по электронной почте или из органического рейтинга Google. Анализ основного источника трафика может помочь вам реализовать успешную стратегию повышения производительности веб-сайта.

Вовлечение и конверсия

Вовлеченность и конверсии — это разные показатели производительности. Но их часто обсуждают вместе. Вот почему. Вовлеченность относится к количеству просмотров и кликов по публикации или странице. Конверсии, с другой стороны, определяются элементами CTA (призыв к действию). Это включает в себя подписчиков, регистрации, бронирования, включение уведомлений и т. д. Даже простой репост может привести к более высокому коэффициенту конверсии на вашем сайте. Взаимодействие и конверсия вместе помогают сайту стать успешным. Вот почему вам нужно сосредоточиться на обоих показателях для общего роста.

прибыль

И последнее, но не менее важное: важной частью измерения производительности сайта является анализ его прибыли. Если вы тратите больше на улучшение производительности сайта, чем на заработок, то он не будет устойчивым в долгосрочной перспективе.

Каковы три ключевых показателя эффективности веб-сайта?

Помимо перечисленных KPI, у нас есть три ключевых показателя веб-сайта, которым необходимо уделять больше внимания при измерении производительности веб-сайта. Вот три ключевых показателя эффективности веб-сайта, которые подробно описаны:

показатель отказов

Показатель отказов очень важен при измерении производительности любого веб-сайта. Чем дольше посетитель остается на вашем сайте, тем больше у вас шансов на конверсию. Если на ваш сайт приходят посетители, но у них очень мало времени сеанса, они уходят с сайта. Наиболее распространенная причина, по которой это может произойти, — это отсутствие оптимизации или низкое качество сайта.

Не нужно расстраиваться из-за показателя отказов вашего сайта. Это ключевой фактор, определяющий, не работает ли ваш сайт для пользователей. Чтобы свести к минимуму показатель отказов и сократить время сеанса, вам необходимо убедиться, что контент соответствует ключевому слову и имеет оптимизированный или удобный для мобильных устройств макет. Начните с определения того, какая страница или пост имеет самый высокий показатель отказов. Вы можете просмотреть его для каждой страницы отдельно из отчета по целевой странице.

Лучшие страницы

Увидев показатель отказов, пришло время проверить, в чем превосходит ваш сайт. Это можно увидеть, проверив верхние страницы вашего сайта. Это сообщения или веб-страницы с наибольшим трафиком. Целевые страницы также играют важную роль в этом показателе. Вы можете произвести неизгладимое первое впечатление, просматривая и оптимизируя свои целевые страницы по отдельности.

Уникальные посетители

Уникальные посетители — это показатель веб-сайта, который показывает ваш рост. Постоянные посетители важны, но новые посетители повышают популярность вашего сайта. Вы можете просмотреть свою уникальную аудиторию на каждой странице отдельно. Уникальные посетители помогут вам определить количество новых пользователей, заходящих на ваш сайт в течение определенного периода времени. Это может быть еженедельно, ежемесячно или даже ежегодно. Наиболее важной частью является определение того, какой канал приводит новых зрителей на ваш сайт.

На что следует обратить внимание, чтобы проверить работоспособность веб-сайта?

Будь то веб-сайт или мобильное приложение , некоторые ключевые моменты в их работе одинаковы. Эти моменты могут сделать или разрушить путешествие пользователя. Вот несколько важных факторов, на которые следует обратить внимание при тестировании производительности веб-сайта.

Скорость и стабильность

Оптимизированный веб-сайт, который загружается и работает быстро, имеет решающее значение при тестировании производительности сайта. Учитывая широкий выбор сегодняшних онлайн-ресурсов, посетители отказываются от сайта, который работает медленно или дает сбои. Вы можете выполнить тест скорости вашего сайта с помощью бесплатных сторонних сервисов. Хорошая часть заключается в том, что результаты показывают, что необходимо улучшить, чтобы ускорить работу сайта и его производительность.

Оптимизация

Обеспечение оптимального пользовательского опыта для посетителей возможно только в том случае, если сайт хорошо оптимизирован на всех платформах. Оптимизированный сайт гарантирует, что когда количество пользовательских сеансов на вашем сайте увеличится, он сможет справиться с объемом пользователей без ущерба для качества.

Страницы ошибок

Худший опыт для пользователя — это попадание на страницу с ошибкой. Многие причины могут заставить страницу не отвечать. Но это надо исправить сразу. Вы можете использовать инструмент анализа, чтобы определить, в чем заключается ошибка. Осмотрите корень проблемы и немедленно устраните ее. Наличие функционального веб-сайта увеличивает шансы на более высокий трафик. Следовательно, обзор технических характеристик может быть весьма полезным.

Как узнать посещаемость сайта?

Несколько инструментов могут измерить производительность вашего сайта. Как правило, инструменты проверки трафика для веб-сайтов оснащены мощными функциями. Они предоставляют ценные данные о каждом аспекте веб-сайта. Например, вы увидите, какой пост имеет более высокий трафик, чем другие, и почему. Самые популярные варианты — Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb и др. С помощью этих инструментов можно легко узнать посещаемость отдельных постов и страниц сайта.

Важный вопрос: зачем кому-то проверять посещаемость веб-сайта? Ну, например, это помогает в анализе конкурентов. Вы можете определить, какие каналы и ключевые слова приносят больше трафика вашему конкуренту, и использовать их. Эти инструменты не ограничиваются проверкой только сайтов конкурентов. Вы также можете подробно изучить производительность вашего сайта. Как только вы поймете основные моменты своей ниши, их будет легко использовать в своих интересах. Проверка трафика веб-сайтов конкурентов поможет вам в построении ссылок, исследовании ключевых слов и т. д. Вы можете разработать лучшую стратегию для своего сайта.

Вывод

Понимание показателей веб-сайта может привести к успеху вашего сайта. Если вы никогда не уделяли этому много внимания, возможно, сейчас самое подходящее время. Сосредоточьтесь на том, что работает для вашего сайта, а что нет. Это поможет вам принимать лучшие решения для вашего сайта, а также для вашего бизнеса. Отслеживайте данные о производительности вашего сайта и указывайте на свои ошибки, что поможет вам достичь новых высот.

Сосредоточение внимания на ключевых показателях может быть трудным, но создание веб-сайта — еще более сложный процесс. К счастью, вы можете выбрать платформу без кода, которая поможет вам легко и быстро создавать. Платформа App Master без кода, которая предлагает самый мощный на данный момент сервер без кода. Высокопроизводительная серверная часть делает вас на один шаг ближе к хорошо работающему веб-сайту.