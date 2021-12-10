Что такое система управления двором и как внедрить ее для вашего бизнеса?

Управление двором YMS - это современное решение для контроля за воротами склада для движения грузовиков и торговых операций во дворе. Более того, назначение и составление расписания погрузки и разгрузки грузовиков и автомобилей также управляется с помощью этого программного обеспечения через мобильное оборудование во дворе. Владельцы бизнеса могут отслеживать продукты цепочки поставок в процессе доставки в доки верфи. Основной задачей YMS для управления складом является поддержание баланса входящих и исходящих товаров путем правильного планирования операций на складе. Процесс, посредством которого работает YMS, выглядит следующим образом:

Управление воротами



Управление воротами обеспечивает безопасность водителей, а также грузов на конкретной верфи. Водители должны ввести данные о назначении в оборудование самообслуживания, чтобы они могли открыть ворота двора. Система управления YMS проверяет данные, введенные водителями в оборудование самообслуживания, о назначенных встречах, и после подтверждения данных парковка, участки дворов назначаются, а ворота автоматически открываются для дальнейших операций. Обеспечивается видимость всех транспортных средств, когда они прибывают на стоянку.

Назначение



Процедура назначения необходима для поддержания сделок для вашего бизнеса. В целях безопасности собираются и проверяются записи и информация о транспортных средствах. Затем назначаются и подтверждаются встречи с перевозчиком для погрузки продукции из дока. YMS предлагает водителям самообслуживание в режиме онлайн для назначения встреч с помощью мобильного оборудования. Кроме того, статус грузовиков относительно соблюдения назначенных встреч и графика обновляется, чтобы обеспечить своевременную доставку продукции на склад. Если назначенная встреча переносится одной из сторон, другие стороны информируются о переносе встречи, чтобы рабочий процесс и операции проходили более гладко.

Статистика



Система YMS собирает статистику и аналитическую информацию о различных процессах и операциях на верфях организации. Это позволяет системе выявлять недостатки конкретных процессов и операций для улучшения качества и работы этого конкретного процесса в организации. Анализ производительности YMS включает в себя метрики процентного количества данных о воротах, супервайзере и данных об оборудовании. При анализе данных о воротах рассматривается время заезда и выезда на территорию склада, а также количество транспортных средств, находящихся в доке и за его пределами. Контролируется перемещение трейлеров на ежедневной основе, а также анализ часов отправки транспортных средств с помощью мобильного оборудования.

Управление доками



Управление доками необходимо для обеспечения эффективной работы YMS. Команды докеров, водители и менеджеры знают о времени прибытия грузовиков на док верфи. О прибытии грузовика сообщается менеджеру дока. Менеджер получает информацию о прибытии грузовика на верфь, чтобы продолжить дальнейшую обработку операций по погрузке или разгрузке в соответствии с расписанием. Однако менеджер дока может планировать время погрузки и разгрузки с определенными промежутками, чтобы эффективно управлять рабочими операциями.

Видимость имущества на верфи



Все имущество, размещенное на верфи, легко отслеживается с помощью системы управления верфью. Она использует технологию RFID для отслеживания каждого актива, размещенного на складе, наряду с устройствами, установленными на грузовиках и споттерах. Она также помогает определить изменение местоположения и сокращает усилия по ручной проверке активов на складе.

Управление задачами



Это передовое программное обеспечение обладает эффективным менеджером назначений, который автоматически назначает задачи работникам на складе. Водители также могут получать уведомления о заданиях через гаджеты, установленные на грузовике. Уведомления могут быть получены через смартфоны или рабочие станции. Автоматизированное распределение задач между рабочими сокращает время, затрачиваемое на ручное распределение задач на верфи. Более того, это программное обеспечение повышает эффективность работы команды и обеспечивает эффективное использование человеческих ресурсов на верфи.

Система оповещения



Система оповещения позволяет менеджеру верфи и другим сторонам получать уведомления о любых задержках в погрузке, разгрузке, прибытии или соблюдении сроков на верфи. Правильное управление температурой также необходимо для обеспечения сохранности продукции до момента доставки. Система оповещения будет отслеживать и уведомлять о нарушении температурного режима, чтобы избежать порчи продукции.

Программное обеспечение для управления складом yms - это технологическое решение для работы с назначениями, расписанием и планированием цепочки поставок. Вместо того чтобы вручную заниматься организацией и планированием операций на складе, вы можете использовать это программное обеспечение для эффективного решения этих вопросов. Более того, вы также можете отслеживать свою продукцию и получать подробную информацию для принятия более эффективных решений по бизнесу. YMS не работает в одиночку во всем этом процессе; для эффективной работы она интегрируется с другими программами, такими как система управления транспортом (TMS), система планирования ресурсов предприятия (ERP) и система управления складом (WMS).

Важность системы управления двором для вашего бизнеса



Система управления двором YMS - это передовое решение для вашего бизнеса, которое дает удивительно уникальный опыт погрузки, разгрузки, отслеживания, планирования и защиты грузовиков и трейлеров. Это выгодно для вашего бизнеса по многим причинам. YMS - это процесс, который не требует много времени для ручной организации и управления назначениями и процедурами погрузки в доке. Это также снижает расходы бизнеса и ведет к получению большего дохода. Для выполнения процедур требуется меньше рабочей силы, так как почти все управляется через онлайн-систему. Вы можете легко отслеживать грузы и получать подробную информацию о них для принятия обоснованных решений. Кроме того, водители находятся в полной безопасности благодаря этой онлайн-системе отслеживания.

Внедрение YMS и расширение возможностей



Различные компании по всему миру выбрали передовые технологии YMS для решения вопросов управления и отслеживания активов. Решения по управлению складом YMS позволяют автоматизировать и синхронизировать операции с возможностью просмотра в режиме реального времени. Она помогает выполнять все задачи, начиная с регистрации на доке, погрузки, разгрузки и заканчивая отъездом.

Управление воротами

Когда вы внедряете YMS на своих складах, это обеспечивает безопасность продукции, грузовиков и поставок. Ручной заезд и выезд, а также проверка приводят к длинным очередям и перегруженности склада. Внедрение YMS сокращает время на регистрацию и выезд, так как она проверяет данные автоматически. Помимо сокращения времени на организацию ворот, она также снижает вероятность человеческой ошибки на территории верфи.

В YMS используются портативные мобильные устройства вместо компьютеров, что позволяет сократить затраты времени на воротах верфи. Охраннику не нужно перемещаться между домиками охраны и кабиной грузовика, что позволяет оптимизировать процесс на верфи. Внедрение портала самообслуживания на воротах позволяет водителям грузовиков определять место парковки в доке. Система уже содержит данные о назначенных встречах и отгрузках вместе с информацией о транспортном средстве. О прибытии грузовика в док менеджер дока получает уведомление через автоматизированный процесс YMS. YMS снижает затраты, а также потребность в рабочей силе, поскольку не требуется телефонных звонков.

Автоматизированная система на воротах решает все проблемы, связанные с RFID. Охранники у ворот двора содержат информацию о продукции, находящейся в грузовиках для отгрузки или погрузки. Это не только повышает эффективность работы, но и предотвращает несанкционированный выезд грузовиков за ворота производственного объекта или склада. YMS предоставляет подробную информацию о действиях на воротах, что приводит к поддержанию процесса проверки наряду со страхованием безопасности.

Управление доком

Управление работой дока помогает снизить затраты и трудозатраты на доке. Благодаря правильному планированию и составлению графика движения грузовиков не будет заторов и задержек при погрузке и разгрузке. Одним из наиболее важных элементов управления на уровне дока является организация встреч. Она помогает избавиться от телефонных звонков и электронных писем. Внедрение YMS позволяет водителям и грузоотправителям просматривать свои самостоятельно назначенные встречи и слоты для переноса встреч в случае необходимости.

Расписание на доке осуществляется с помощью автоматизированного процесса YMS, который распределяет конкретные обязанности между сотрудниками. Конкретные доки выделяются водителям вместе с необходимым оборудованием. Погрузка и разгрузка грузовиков осуществляется в соответствии с приоритетами. Приоритеты также устанавливаются для погрузки и разгрузки грузовиков с помощью автоматизированного процесса планирования.

Управление активами

YMS обеспечивает более наглядное управление активами и автоматизирует процесс отслеживания активов и определения их местонахождения в доке. Благодаря использованию технологий RFID и BLE вместо GPS используются системы определения местоположения в реальном времени. Системы определения местоположения в реальном времени более эффективны, поскольку они предоставляют точную и надежную информацию и имеют более длительный срок службы батареи. RFID-метки и BLE-маячки используются для отслеживания продуктов с помощью считывающего устройства. Маячки также способны считывать температуру продуктов и информировать руководство об истечении срока годности или порче чувствительных продуктов. Метки можно легко отследить, даже если они не видны.

Внедрение YMS также снижает трудозатраты и оптимизирует движение грузовиков и трейлеров за счет повышения эффективности работы споттера. Время в пути минимизируется благодаря автоматическому распределению задач между споттерами в доке. Мобильные устройства присутствуют вместе со споттерами, которые получают, принимают и подтверждают размещенные заказы.

Еще одним важным фактором внедрения yms является установка индивидуальных оповещений. Когда вы устанавливаете индивидуальные оповещения, вы можете получать уведомления о проблемах и вопросах, чтобы предотвратить их. Проблемы могут включать заторы, задержки в прибытии или погрузке грузовиков, а также повреждения грузовика. Также можно эффективно управлять безопасностью и сохранностью активов, поскольку работникам не нужно проверять заказы вручную, тратя на это много усилий.

Аналитика и отчеты

Когда вы собираете данные со склада вручную, они обычно остаются без внимания и не используются. Однако данные, собранные с помощью YMS, могут быть организованы и использованы для составления отчетов для дальнейшего принятия обоснованных решений по работе верфи. Эти отчеты будут отражать все детали ежедневных операций в доке в одном документе. В них также содержится информация о слабых областях, для улучшения которых необходимо приложить больше усилий и внимания. Метрики производительности различных участков помогают лучше понять бизнес-задачи. Они включают метрики ворот, метрики споттера, метрики оборудования и процентные показатели перевозчика.

Вы можете определить процентное количество типов операций через тип груза или тип оборудования. Также учитывается количество задач, поставленных перед водителями, для эффективного управления задачами. Процентное число транзакций включает в себя тип груза drop, type drop live и visitors, в то время как процентное число транзакций оборудования включает в себя loaded, empty, partially loaded и т.д. Несколько отгрузок и процентное количество оборудования обрабатываются через онлайн-систему управления двором. Процентное количество оборудования рассматривается через тип груза, тип груза, тип груза и тип оборудования. Сбор данных обо всех этих областях поможет вашему бизнесу сосредоточиться на тех областях, которые требуют большего внимания.

Преимущества системы управления двором



Многие отрасли бизнеса переходят к использованию передовых решений по управлению двором, которые приносят эффективную пользу бизнесу. Различные владельцы бизнеса могут по-разному внедрять эту систему в своих дворах и получать от нее желаемые преимущества. Вот некоторые из основных преимуществ, связанных с этой системой:

Видимость

Внедрение системы управления двором YMS в бизнес повышает видимость ваших операций на дворе. Без использования эффективной системы управления двором вам придется выполнять все операции на дворе вручную. Это требует больше усилий для проверки всех товаров вручную и сравнения их с предыдущими проверками.

Простое определение местоположения активов

Определение местоположения активов становится проще при использовании системы управления складом, поскольку она обеспечивает видимость местоположения активов на складе. Вы можете легко определить пустые прицепы, чтобы оперативно загрузить их. Грузовики также можно отслеживать с помощью оборудования, установленного на них, чтобы обеспечить безопасную доставку товаров.

Безопасность

Система отслеживания yms настолько эффективна, что помогает определить местоположение грузовика в данный момент. Более того, система проверки на воротах также эффективно работает для проверки времени назначений и аутентификации назначений, грузовиков и транспортных средств.

Соответствие процессу

Система управления двором YMS обеспечивает соответствие процессу путем поддержания надлежащего контроля въезда и выезда трейлеров на воротах. Система обеспечивает проверку каждого прицепа. Системы RFID и BLE помогают определить количество продукции, пломбы и любые повреждения продукции. Вся информация, включая назначение, погрузку и отгрузку, сохраняется вместе с количеством грузовиков, чтобы избежать любых двусмысленностей.

Эффективность работы споттера

Система управления двором YMS сокращает затраты времени на работу споттера. Водители получают сообщение в электронном виде, которое принимается и подтверждается в течение ограниченного времени.

Прозрачность и объединение

Грузоотправителям и 3PL предоставляется доступ к системе управления двором. Это позволяет перевозчикам предлагать уведомления об отгрузках до того, как они покинут объект.

Экономия времени и рентабельность

Система управления складом YMS экономит время, а также является рентабельной. Вы можете эффективно работать с помощью этого онлайн-программного обеспечения. Расходы также снижаются, так как не требуется дополнительных электронных писем или телефонных звонков. Вы можете использовать систему управления двором YMS для вашего бизнеса, чтобы повысить эффективность и обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с вашими конкурентами.

FAQs



Что такое система управления двором?

Система управления двором YMS - это онлайн-программа, которая помогает бизнесу повысить эффективность работы с помощью онлайн-процессов. Вы можете управлять назначениями, регистрациями, выездами, отслеживать грузовики и прицепы в доке. Это обеспечивает видимость, прозрачность и эффективность вашего бизнеса. Грузами можно легко управлять за меньшее время при надлежащей проверке и обеспечении безопасности.

Что такое TMS в цепочке поставок?

В бизнесе цепочки поставок TMS означает систему управления транспортом, которая помогает в управлении перевозками. Это программное обеспечение yms позволяет управлять транспортом и торговыми операциями. Она помогает в организации, управлении, выполнении и реализации плана по перевозке продукции. Документация транспортных средств также контролируется TMS, что обеспечивает прибытие грузов.

Что такое управление двором SAP EWM?

Управление двором SAP EWM создано для облегчения движения грузовиков и прицепов в пределах двора. Двор - это территория за пределами склада, где грузовики или прицепы остаются после погрузки или разгрузки продукции. Управление складом SAP EWM помогает персоналу склада управлять движением грузовиков и товаров внутри склада.

Какова цель системы управления складом?

Система управления складом помогает в эффективном и экономичном перемещении товаров и продуктов на складе или в доке. Система управления складом помогает в проведении инвентаризации и эффективно справляется с этими функциями. Она также помогает в управлении процессами приема и сдачи товаров на складе.

Что такое проверка склада?

Проверка склада - это мероприятие, в ходе которого охранники, наряду с подробной информацией, регистрируют въезд грузовиков и автомобилей. Обычно охранники или сторожа решают вопросы, связанные с въездом на территорию, и проверяют информацию о назначенных встречах и доставке продукции.



