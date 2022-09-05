Каждый продукт, инструмент, бизнес или приложение в мире начинается с базовой идеи. Известным личностям, таким как Марк Цукерберг, удалось добиться успеха, потому что у них есть интересные и уникальные идеи, которые можно превратить в привлекательные продукты. Не обязательно, что если вам не хватает навыков кодирования, вы не сможете создать прибыльный проект.

В настоящее время технологии значительно продвинулись вперед. В результате вы можете начать разработку программного обеспечения с платформ без кода , даже если вы не имеете никакого представления о языках программирования. Пришло время перестать полагать, что кодирование необходимо для запуска успешного продукта для пользователей. Продолжайте читать эту статью, чтобы ознакомиться с 6 основными шагами, которые вы должны выполнить, чтобы разработать успешное приложение, не написав ни одной строки кода.

Шаг 1 - иметь четкую идею и цель

Разработка продукта начинается с интересной идеи. Начните излагать любые идеи, которые у вас могут возникнуть. Составьте из него подробный бизнес-план. Определите специфику вашей пользовательской персоны (целевой аудитории). Следите за всеми своими усилиями.

Вот некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать на этом этапе:

Проблема, которую вы хотите решить с помощью приложения.

Существенные особенности вашего приложения, которые отличают его от других доступных продуктов.

Ваши личные предпочтения и будете ли вы использовать приложение самостоятельно.

Уникальность приложения определяет его привлекательность для пользователей.

Как только у вас появится четкая идея приложения, вы должны перейти к следующему шагу и создать прототип с помощью надежного инструмента без кода.

Шаг 2 — создайте прототип

После того, как планирование бета-тестирования завершено, вы должны создать рабочий прототип вашего продукта. Он действует как план для всех компонентов, которые вы хотите включить в конечный результат. Чтобы ответить на вашу проблему, сделайте первоначальную версию каждого экрана, кнопки, ссылки, значка, раскрывающегося списка, оповещения, индикатора выполнения и выбора, который вы собираетесь предоставить в своем приложении.

Нет необходимости нанимать профессиональных разработчиков приложений, которые будут стоить вам целое состояние. Вместо этого было бы полезно, если бы вы использовали подход к разработке без кода для создания эффективного прототипа. Некоторые люди не создают первоначальные версии и сразу начинают разработку окончательной версии, но вы не должны совершать эту ошибку.

Рассмотрите следующие вопросы, чтобы максимизировать преимущества разработки прототипа:

Как должен выглядеть мой пользовательский опыт ?

Что вы можете найти на главном экране ?

Как должна выглядеть адаптация моих пользователей?

Какой метод проектирования продукта наиболее эффективен?

Каков самый простой способ для моего пользователя использовать мое приложение?

Возможно, вы заметили макет приложения TikTok, если потратили некоторое время на просмотр видео на платформе. Маленький фильм начинается, как только вы нажимаете на приложение. Они не хотят, чтобы клики или свайпы пользователей были потрачены впустую. Прежде чем приступить к процессу разработки приложения, внимательно рассмотрите свой пользовательский процесс и взаимодействие с пользователем.

Общий пользовательский опыт и пользовательский интерфейс приложения могут стать решающим фактором его успеха. Подход к разработке без кода предполагает использование платформ перетаскивания , поэтому создание приложения становится проще и быстрее. Для создания высококачественного прототипа вы можете использовать инструменты для создания каркасов или прототипов, такие как Justinmind, Figma или Balsamiq.

Шаг 3 — начать разработку продукта

Не нужно зацикливаться на термине «развитие». Забудьте о традиционном написании продуктов, которое включало создание длинных документов со спецификациями продукта и кодирование. В настоящее время разработка не обязательно связана с кодированием из-за наличия платформ без кода, таких как Appery, Bubble и AppMaster. Вы можете положиться на стратегии разработки без кода для создания как простых, так и сложных приложений без какого-либо кодирования.

Цель отсутствия кода — облегчить вам создание приложения без кодирования и использования инструментов визуального редактирования и функций перетаскивания. Даже самые профессиональные и опытные разработчики в настоящее время используют платформы без кода и с низким кодом, чтобы быстро и эффективно выполнять свои потребности в разработке. Следовательно, если у вас нет опыта написания и кодирования традиционных продуктов, вам определенно следует использовать надежную платформу без кода, такую как AppMaster.

Шаг 4 - тестирование

Тестирование приложения перед его запуском на рынок имеет первостепенное значение. Независимо от того, используете ли вы традиционный подход к разработке или современные процедуры без кода, вы должны сосредоточиться на тестировании, чтобы удалить все виды ошибок и ошибок с помощью различных инструментов тестирования.

Имейте в виду, что всестороннее тестирование также позволяет улучшить общую структуру и пользовательский интерфейс приложения, прежде чем сделать его общедоступным. Поэтому для получения наилучших результатов следует выполнять как ручное, так и автоматическое тестирование.

Шаг 5 — запуск бета-версии

Бета-релизы — это отличный способ представить свое приложение на раннем этапе, чтобы привлечь внимание к каналам, где вы можете найти большинство ваших целевых пользователей и продвигать свои товары. Люди, которые хотят использовать инструмент первыми, всегда доступны.

Ответьте на следующие вопросы, чтобы максимально использовать преимущества запуска бета-версии:

Где я могу найти свою целевую аудиторию?

Как я могу начать установку? (Бесплатные услуги, пожизненное членство и т. д. могут помочь в этом.)

Как я могу гарантировать, что мой покупатель будет продолжать интересоваться моим приложением?

Конечная цель бета-запуска вашего приложения — оценить настроение и интерес ваших целевых пользователей. Если целевые пользователи хорошо реагируют на первоначальную версию приложения, это означает, что вы готовы выпустить приложение для всех пользователей. В противном случае вам, возможно, придется внести некоторые изменения и улучшения, прежде чем войти в высококонкурентную индустрию мобильных приложений.

Шаг 6 — проанализируйте отзывы и обновите продукт

Когда все будет готово, можно начинать сбор данных. Создайте кампанию капельной электронной почты на основе триггеров, чтобы помочь вам эффективно взаимодействовать с вашими пользователями. Для сбора отзывов создавайте формы опросов и добавляйте их в свои электронные письма. Сделайте кампанию по электронной почте автоматической , чтобы сэкономить время и деньги.

Постоянные обновления, которые мы видим во многих приложениях, которые мы используем, направлены на устранение различных ошибок и внесение улучшений в приложение. Платформы без кода упрощают внесение изменений и запуск обновленного приложения.

При сборе, анализе и обновлении данных учитывайте следующие факторы:

Тип данных, которые вам нужны от пользователей

Тип проблем, с которыми сталкиваются пользователи

Отзывы пользователей о мобильных магазинах

Подходящее время для отправки обновлений

Вывод

Разработка без кода меняет индустрию разработки. Это уравняло игровое поле как для не кодеров, так и для профессиональных кодеров. Теперь все сводится к осуществимости и возможностям вашего продукта.

Вы можете создавать даже самые сложные веб-приложения и мобильные приложения с помощью AppMaster, а также серверной части, созданной искусственным интеллектом. В результате вам не придется писать ни строчки кода и при этом выводить на рынок хорошо разработанное приложение.

Часто задаваемые вопросы о разработке успешного продукта

Как создать успешный продукт?

Создание и запуск успешного приложения на рынке — это сочетание множества различных факторов. Вот некоторые из наиболее важных вещей, которые следует учитывать:

Целевая аудитория

Требования и спецификации

Выбор подходящей методологии разработки, такой как no-code

Использование надежной платформы без кода

Тестирование

Маркетинг

Как начать создавать продукты?

Чтобы начать создавать продукты, у вас должна быть четкая идея и видение. Нет необходимости изучать кодирование или любой другой традиционный подход к разработке. Вместо этого начните использовать платформу без кода, чтобы превратить вашу идею в реальное приложение.

Каковы пять этапов разработки продукта?

Пять основных этапов разработки продукта:

Мозговой штурм и доработка идеи Исследования и анализ Разработка концепции и начальной версии Разработка приложений Запуск продукта и маркетинг

Какой этап является наиболее важным этапом продукта?

Мозговой штурм различных идей и выбор привлекательной и уникальной идеи — самый важный этап создания продукта. Например, если вы выберете приземленную идею и разработаете продукт, уже представленный на рынке, вам будет чрезвычайно сложно создать собственное место.

Поэтому вам следует потратить много времени на доработку идеи и убедиться, что она нравится целевым пользователям. Как только идея будет завершена и у вас будет четкое видение, вы сможете превратить свою идею в реальное приложение с помощью функций без кода таких платформ, как AppMaster.