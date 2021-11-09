Поскольку веб-приложения становятся все более популярными и важными в нашей жизни, программирование и разработка также становятся проще.

Эксперты говорят о «демократизации кодирования и технологий», имея в виду, что если еще несколько лет назад кодирование и программирование были доступны только тем немногим, кто имел сильное и длительное образование в этом вопросе, то сегодня все больше и больше людей — с более низкие специальные знания - способны создавать программное обеспечение.

Это возможно просто потому, что разработка программного обеспечения становится проще: сегодня в распоряжении разработчиков есть множество инструментов, которые облегчают жизнь как новичкам, так и экспертам. Серверные веб-фреймворки являются одними из самых важных инструментов программирования, на которые сегодня могут рассчитывать разработчики. В этой статье мы не только рассмотрим, что такое бэкэнд-веб-фреймворк и как он может упростить и ускорить процесс программирования, но и какие 10 лучших бэкэнд-веб-фреймворков в 2022 году.

Что такое серверная веб-инфраструктура?

Серверная веб-инфраструктура — это программный инструмент, который может автоматизировать некоторые аспекты процесса веб-разработки, упрощая и ускоряя его. Точнее, серверная веб-инфраструктура — это библиотека моделей и инструментов, которые могут помочь разработчику создать архитектуру своего веб-сайта, веб-приложения, мобильного приложения или программного обеспечения.

Чтобы пояснить, мы можем привести пример: подумайте о серверной веб-инфраструктуре как о шаблоне для проекта графического дизайна. Без каркаса у вас есть белый холст, на котором вам нужно построить каждую часть, вручную спроектировать каждый элемент, выбрать любой цвет и положение и убедиться, что все может работать вместе. С шаблоном (или фреймворком) вы уже сделали половину работы: у вас есть заданная структура, которую вы можете настроить по своему усмотрению, а также у вас есть предварительно созданные элементы, которые вы можете использовать и интегрировать вместе, вместо того, чтобы создавать их как единое целое. по одному, а затем интегрируя их.

С серверной веб-платформой работа разработчика упрощается таким же образом: вместо того, чтобы кодировать каждую строку на разных языках программирования, разработчик может использовать заданную структуру и заданные инструменты и модули для создания своего приложения.

Преимущества использования серверной веб-инфраструктуры

Преимущества использования серверной веб-инфраструктуры выходят за рамки простоты и скорости процесса программирования. Да, использование фреймворка экономит время и облегчает жизнь как опытным, так и начинающим разработчикам, но серверная веб-фреймворк также обеспечивает:

Безопасность : фреймворк обеспечивает безопасность со многих точек зрения. Защита от внешних атак и проблем, сбоев, медлительности и других негативных аспектов может снизить качество создаваемого вами приложения.

: фреймворк обеспечивает безопасность со многих точек зрения. Защита от внешних атак и проблем, сбоев, медлительности и других негативных аспектов может снизить качество создаваемого вами приложения. Масштабируемость : фреймворки очень гибкие. После того, как вы выбрали правильную внутреннюю структуру для своего проекта — и в этой статье мы помогаем вам с выбором — вы можете использовать ту же структуру при создании своего веб-приложения от очень простого программного инструмента до самого сложного. веб-платформа.

: фреймворки очень гибкие. После того, как вы выбрали правильную внутреннюю структуру для своего проекта — и в этой статье мы помогаем вам с выбором — вы можете использовать ту же структуру при создании своего веб-приложения от очень простого программного инструмента до самого сложного. веб-платформа. Интеграция : фреймворки также упрощают интеграцию, потому что они также предоставляют инструменты предварительной сборки для обработки этого аспекта.

Типы серверных веб-фреймворков

Существует два основных типа серверных веб-фреймворков:

Веб-фреймворк на стороне клиента

Это фреймворки, которые более строго ориентированы на пользовательский интерфейс. Как вы, возможно, знаете, клиентская сторона включает в себя все аспекты, связанные с тем, что пользователь видит, визуализирует и как он может взаимодействовать с приложением.

Веб-фреймворк на стороне сервера

Вместо этого серверная структура используется для внутренних функций: манипулирование базой данных, управление данными, управление веб-сервером и так далее. Существуют и другие способы классификации веб-фреймворков: один из способов идентификации различных типов — это, например, рассмотрение языков программирования, на которых они основаны: Python, Javascript, PHO и .NET являются наиболее популярными, но есть и другие. также другая альтернатива: это дается подходом без кода. Такие платформы, как AppMaster, могут предоставить платформу без кода для вашего мобильного или веб-приложения. О чем это?

Фреймворки без кода: что это такое?

Платформы без кода, такие как AppMaster, обеспечивают очень надежную и в то же время гибкую структуру: надежную, потому что она обеспечивает безопасность и позволяет вам использовать и интегрировать готовые элементы, которые могут быть очень сложными; гибкий, потому что AppMaster обеспечивает высочайший уровень свободы и настройки.

Но давайте сделаем шаг назад: как вы можете разработать свое веб-приложение с помощью AppMaster?

С AppMaster вам предоставляется архитектура и элементы предварительной сборки, которые вы можете интегрировать и использовать с помощью визуального интерфейса. Благодаря этому вы можете создать приложение, не написав ни одной строчки кода. Вам не нужно знать или изучать языки программирования, да и не нужно. Процесс программирования стал быстрее и проще.

Кроме того, AppMaster автоматически генерирует внутренний код. Он также предоставляет вам доступ к исходному коду, чтобы вы могли экспортировать, сохранять, редактировать или делать с ним все, что захотите. Воздействуя на сам код, вы можете полностью контролировать создаваемое вами программное обеспечение.

Лучшие серверные веб-фреймворки 2022 года

Теперь, когда вы знаете, что такое серверная веб-инфраструктура, как она может облегчить вашу работу в качестве разработчика и какие бывают типы фреймворков, мы можем перейти к рекомендации 10 лучших серверных веб-фреймворков.

Джанго

Если вам нужно создать веб-сайт, особенно если он особенно сложный, вы можете выбрать Django. Это веб-фреймворк на основе Python, ориентированный на создание сложных веб-сайтов, управляемых базами данных. Если для вас приоритетом является наличие высокопроизводительного веб-сайта, вам следует выбрать Django.

Преимущества использования Джанго

Django известен своей масштабируемостью. В частности, его функция повторного использования кода облегчает разработчикам адаптацию к увеличению трафика на веб-сайте.

Django ориентирован на SEO, а это означает, что веб-сайты на его основе легче оптимизировать и сделать SEO-дружественными. Одна из основных причин этого заключается в том, что вы можете поддерживать приложения на основе Django на серверах с помощью URL-адресов, а не IP-адресов.

Будучи очень популярным бэкенд-фреймворком, Django может рассчитывать на большое сообщество, готовое оказать поддержку всем, кто использует этот инструмент.

Ориентация на отсутствие кода: Django НЕ ЯВЛЯЕТСЯ фреймворком без кода, но у него есть некоторые функции без кода; есть пакеты, которые разработчик может использовать без использования кода.

Универсальность: как уже упоминалось, Django особенно подходит для веб-сайтов, управляемых базами данных, но при этом он очень универсален. Вы можете использовать его для создания любого типа веб-сайта.

Для чего больше всего подходит Django?

Если вы создаете веб-сайт, управляемый базой данных , то Django — одна из лучших сред веб-разработки для этой цели.

Мастер приложений

Мы уже упоминали AppMaster как пример среды веб-разработки без кода. На самом деле, когда дело доходит до отсутствия кода и низкого кода, AppMaster является настоящим ориентиром для многих разработчиков.

AppMaster предоставляет каркасную архитектуру для ваших проектов, которая позволяет вам, если хотите, вообще избегать использования кода и языков программирования. С визуальным интерфейсом вы сможете создать свое веб-приложение или мобильное приложение, добавить функциональные возможности, опубликовать его и многое другое.

Преимущества использования AppMaster

AppMaster идеально подходит для начинающих, поскольку не требует, чтобы разработчик был экспертом в использовании языков программирования.

AppMaster также полезен для опытных разработчиков: он помогает им облегчить и ускорить работу, поскольку они могут автоматизировать некоторые процессы (например, они могут генерировать код автоматически, используя визуальный интерфейс, что всегда быстрее, чем вручную писать каждую строку кода). с разными языками программирования)

AppMaster автоматически генерирует исходный код и позволяет разработчику редактировать его. Вы можете редактировать код бэкенда, если знаете языки программирования для разработки.

AppMaster также предоставляет функции, которые помогают в процессе запуска, когда вам нужно окончательно опубликовать мобильное приложение или веб-приложение и последующие обновления.

Кому подходит AppMaster?

AppMaster — это платформа без кода, предназначенная для создания веб-приложений и мобильных приложений . Если вам нужно создать один из двух, AppMaster будет вашим идеальным выбором, будь вы новичок, любитель или профессиональный разработчик.

Express.js

Express.js — это фреймворк для веб-приложений Node.js. Так же, как и AppMaster, он нацелен на создание веб-приложений и мобильных приложений, но это не платформа без кода, поэтому, если вы не знакомы с языками программирования для разработки, то ваш выбор все равно должен пасть на AppMaster. Однако среди знающих разработчиков Express.js — очень популярный бэкенд-фреймворк, который использовался для создания известных веб-приложений, таких как MySpace и Uber.

Преимущества использования Express.js

Доступно множество стандартных функций Node.js, которые облегчают работу разработчика;

Express предлагает несколько шаблонов, которые помогут вам создавать веб-страницы.

Отладка в Express.js упрощается, потому что легче определить точные части кода, содержащие ошибки;

Express.js — очень масштабируемый фреймворк; как мы уже упоминали, масштабируемость позволяет вам оставаться с той же структурой, что и ваш проект, и потребности растут;

Поскольку Express.js — очень популярный бэкэнд-фреймворк, разработчики могут рассчитывать на большое сообщество, которое будет поддерживать друг друга в работе и при необходимости оказывать помощь;

С Express.js вы используете один и тот же язык программирования (JavaScript) как для внешнего, так и для внутреннего интерфейса веб-разработки.

Кому подходит Express-js?

Если вы хорошо знакомы с JavaScript, но чувствуете себя неуверенно при работе с другими языками программирования, Express.js может стать для вас идеальным бэкэнд-фреймворком.

Колба

От бэкэнд-фреймворка на основе JavaScript давайте перейдем к бэкэнд-фреймворку на основе Python: это Flask. Flask — это, в частности, фреймворк WSGI: он запускает веб-сервер, а не браузер пользователя. Многие современные веб-приложения работают на Flask, потому что это позволяет им создавать очень персонализированные проекты, которые работают без сбоев.

Преимущества использования Flask

С Flask вам предоставляется встроенный сервер веб-разработки: он упрощает отладку и позволяет разработчикам реализовывать код Python в браузере при возникновении ошибок в запросе.

Основанный на Python, FLask позволяет быстро разрабатывать приложения. Python известен тем, что требует меньше кода, чем другие языки программирования для разработки.

С Flask вы можете легко настроить веб-серверы.

Кривая быстрого обучения: известно, что Flask не прост в освоении; сообщество вокруг Flask настолько велико, что вы можете найти массу документации и руководств. Большая часть документации исходит от самих разработчиков Flask. Даже новички могут быстро научиться.

Кому подходит Flask?

Любой разработчик, знакомый с языком программирования Python, может легко использовать Flask. Кроме того, если вам нужно сосредоточиться на веб-разработке на стороне сервера, Flask — идеальный бэкенд-фреймворк.

Ларавель

От Python мы теперь можем перейти к PHP. Если вы ищете фреймворк на основе PHP, то Laravel известен как идеальный выбор. Он с открытым исходным кодом и специально разработан для создания веб-приложения на основе Symfony, которое следует архитектуре MVC. Если вам нужно сосредоточиться на бэкэнд-разработке, эксперты говорят, что это ваш идеальный бэкэнд-фреймворк.

Преимущества использования Laravel

Laravel предлагает множество функций безопасности. Он также использует алгоритм (алгоритм хэширования Bcrypt) для создания паролей, которые делают их очень безопасными.

Шаблоны: с Lavarel вы можете использовать множество встроенных шаблонов для создания макетов и контента.

Помимо PHP, Laravel предоставляет виджеты с кодом CSS и JS.

Идеально подходит для создания сложных проектов

Одной из важнейших особенностей Laravel является наличие простого API, работающего с библиотекой SwiftMailer.

Кому подходит Laravel?

Laravel вообще не подходит для новичков. Это также слишком сложно, если вам нужно управлять простым или небольшим проектом. Laravel подходит только для опытных разработчиков, знакомых со многими языками программирования и способами их интеграции, которым необходимо работать над сложными проектами.

Рубин на рельсах

Ruby on Rails — это фреймворк для веб-разработки, основанный на языке программирования Ruby. Это также с открытым исходным кодом. Ruby — не самый популярный язык программирования, однако Ruby on Rails — очень популярная внутренняя среда, поскольку она помогает разработчикам в процессе программирования, обеспечивая простоту, автоматическое тестирование и библиотеки.

Преимущества использования Ruby on Rails

Ruby on Rails запускает автоматические тесты кода, написанного разработчиками. Это помогает сэкономить массу времени!

Ruby on Rails также очень универсален и гибок. Это позволяет разработчикам полностью контролировать свои проекты: они могут решать, как должна работать база данных приложения. Затем фреймворк автоматически создаст код в соответствии с инструкциями разработчиков. Опять же, это способ сделать вещи проще и быстрее.

Ruby on Rails предоставляет множество библиотек, в которых разработчики могут найти любой инструмент, необходимый им для создания своих баз данных.

Кому подходит Ruby on Rails?

Новички могут очень легко изучить Ruby on Rails. По этой причине этот тип среды веб-разработки считается подходящим для учащихся или начинающих.

Весна

Spring — это среда веб-разработки, использующая Java. Он использовался для создания многих очень популярных и высокофункциональных веб-сайтов, таких как Wix, сложная платформа для создания веб-сайтов.

Преимущества использования Spring

Будучи основанным на Java, очень популярном языке программирования, Spring очень популярен и может рассчитывать на поддержку широкого сообщества;

Он поставляется со многими дочерними проектами, которые могут повысить производительность Spring.

Spring очень масштабируема, особенно благодаря сопутствующим проектам.

Кому подходит Весна?

Если вы знакомы с Java, вам может подойти среда веб-разработки Spring.

Ядро ASP.NET

ASP.NET — это среда разработки с открытым исходным кодом, используемая для создания приложений .NET. Он использует код C# и является идеальной веб-платформой, если вашим приоритетом является обеспечение положительного пользовательского опыта для ваших пользователей.

Преимущества использования ядра ASP.NET

Это узкоспециализированный

Он использует JavaScript, который является одним из самых популярных языков программирования.

Кому подходит ядро ​​asp.net?

Если вам нужно создавать мобильные или веб-приложения и обеспечивать бесперебойную работу пользователей Windows, ASP.NET Code — идеальная архитектура для работы.

Волокно

Fiber — это архитектура разработки на стороне сервера для разработчиков Go . Как вы, возможно, знаете, Go — это язык программирования с открытым исходным кодом, который можно использовать для общих целей и который был разработан инженерами Google.

Преимущества использования волокна

Это простая, но мощная структура

Будучи бережливым, он также считается легко масштабируемым.

Его можно легко интегрировать со сторонними библиотеками.

Кому подходит волокно?

Если вам нужно создать обычное веб-приложение, вы можете без проблем работать с Fiber.

ТортPHP

CakePHP можно рассматривать как альтернативу Ruby on Rails для PHP-разработчиков.

Преимущества использования CakePHP

подходит как для простых, начинающих проектов, так и для очень сложных

это очень масштабируемо

он предоставляет преимущества Ruby on Rails разработчикам PHP.

быстрая кривая обучения

Кому подходит CakePHP?

Если вы знакомы с языком программирования PHO, то CakePHP может предоставить идеальную архитектуру для создания вашего веб-приложения любого уровня.

Вывод

Большинство этих фреймворков написаны на популярных языках программирования, предлагая отличный функционал и возможности для реализации вашего проекта. Выбор правильной серверной среды зависит от уникальных требований вашего проекта, и задача решить, какую серверную среду лучше всего использовать.

В конце концов, как мы понимаем, цель фреймворка веб-разработки — уменьшить объем кода, который вам нужно написать. И самый эффективный способ сократить объем написания кода — обратить внимание на платформу AppMaster без кода. Количество строк кода гарантированно будет уменьшено до нуля.