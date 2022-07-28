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Изучайте AppMaster с ускоренным курсом 101

Не знаете, с чего начать? Погрузитесь в AppMaster — изучите основы и начните создавать своё первое приложение без единой строчки кода.

read time 15 модулей 2 недели
AppMaster 101 Crash Course

Обзор курса

TСегодня вы начинаете изучать no-code платформу AppMaster! Этот курс поможет вам познакомиться с архитектурой, возможностями и основными функциями платформы для создания вашего серверного, веб или мобильного приложения любой сложности без единой строчки кода.

Шаг за шагом создайте свой первый проект. Поехали!

Для кого этот курс?

Этот курс — место, чтобы научиться проектировать, создавать и развёртывать приложения. Эти уроки дадут вам обзор платформы AppMaster и того, как она работает.

Содержание курса

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Модуль 1

Вводный модуль. Общая теория. Отправка первого http-запроса, получение данных.

7 мин
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Лучший способ узнать, что такое AppMaster - попробовать AppMaster! Создавайте собственные приложения за считанные минуты без единой строчки кода!

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