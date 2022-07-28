Изучайте AppMaster с ускоренным курсом 101

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TСегодня вы начинаете изучать no-code платформу AppMaster! Этот курс поможет вам познакомиться с архитектурой, возможностями и основными функциями платформы для создания вашего серверного, веб или мобильного приложения любой сложности без единой строчки кода.Шаг за шагом создайте свой первый проект. Поехали!
Этот курс — место, чтобы научиться проектировать, создавать и развёртывать приложения. Эти уроки дадут вам обзор платформы AppMaster и того, как она работает.
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