Como a Consentogram construiu um sistema de entrega de consentimento livre e esclarecido certificado com assistência AI em 3 semanas

Consentogram é um sistema de saúde norte-americano que automatiza o consentimento informado dos pacientes com uma integração perfeita nos fluxos de trabalho dos médicos com sistemas EMR hospitalares.

O escritório da empresa está localizado em Miami, Florida.

Objectivos

A Consentogram acredita na ênfase na prestação de cuidados centrados no doente e na tomada de decisões partilhada entre doentes, suas famílias e fornecedores. Um processo de comunicação transparente entre o paciente e o prestador de cuidados permite aos pacientes tomar melhores decisões sobre os cuidados de saúde.

A ideia era criar um sistema de fornecimento de consentimento livre e esclarecido assistido no ponto de prestação de cuidados que ajudasse os prestadores de cuidados a abordar todos os elementos necessários do consentimento. Redução do risco de má prática em tempo real com base em ML e documentação clínica automatizada. O principal objectivo era criar valor através da capacitação dos prestadores com as melhores ferramentas possíveis que pudessem melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, ao mesmo tempo que aliviavam a carga administrativa.

A plataforma utiliza normas modernas de interoperabilidade dos cuidados de saúde, incluindo FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), para melhorar os sistemas EHR (Electronic Health Record) existentes com fluxos de trabalho de consentimento informado digital.

Solução

Durante várias semanas, a equipa de Serviços Profissionais AppMaster tem vindo a desenvolver uma solução para o cliente, lançando várias versões de teste por dia.

Foi desenvolvido um serviço completo com uma enorme lista de diagnósticos e riscos, que, dependendo do estado actual do paciente e do procedimento médico proposto, é automaticamente gerado num documento para o médico e para o paciente.

O backend do serviço desenvolvido está integrado com os sistemas EMR dos hospitais médicos e está ligado através do protocolo SMART&FIRE, que permite uma integração perfeita nos sistemas médicos e receber informação sobre os pacientes, médicos e actividades actuais.

O serviço Consentogram está integrado com vários fornecedores de entrega de SMS para implementar a autenticação de dois factores para os pacientes ao assinar o consentimento informado electronicamente. A interface de administração foi também criada na plataforma AppMaster.io.

Para implementar uma aplicação web única para o trabalho dos médicos, foi utilizada a estrutura Nuxt.js.

Resultado

A primeira implementação totalmente operacional com integração total na EMR foi lançada no prazo de 3 semanas. Devido ao backend gerado, o orçamento para a criação da solução foi reduzido em 70%.

A AppMaster entrou e ajudou-nos a criar a solução. Trabalharam dentro do nosso orçamento, ajudaram-nos a manter-nos no caminho certo, e entregaram-na como prometido dentro de 3 semanas. Viktor Miloslavsky, Chefe de Experiência

Durante o processo de desenvolvimento, o cliente teve a liberdade de alterar significativamente os requisitos para o produto futuro sem aumentar o tempo e o custo da solução.

A disponibilidade do código fonte permitiu ao cliente certificar a solução e executá-la num ambiente de nuvem certificado que cumpre com os requisitos HIPAA/BAA.

Componentes: Backend, aplicação Web, Webhooks, OAuth v2, pedidos a APIs externas, exportação do código fonte, alojamento da aplicação na infra-estrutura do cliente, Frontend personalizado.