Se você deseja criar um pequeno site, página de destino ou aplicativo móvel simples sem lógica de negócios, AppMaster provavelmente não é para você. AppMaster projetado para criar soluções de software completas: back-end com várias lógicas de negócios, front-end altamente personalizável e aplicativos móveis nativos com acesso ao hardware e recursos especiais do dispositivo.