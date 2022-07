Importance of Yard Management system to your business



Yard management system YMS é a solução avançada para o seu negócio que proporciona uma experiência espantosamente única de carga, descarga, seguimento, calendarização e protecção dos camiões e reboques. É benéfico para o seu negócio por tantas razões. YMS é um processo que não precisa de muito tempo para organizar e gerir manualmente as marcações e os procedimentos de carga na doca. Também reduz as despesas do negócio e conduz à obtenção de mais rendimentos. Há menos mão-de-obra necessária para os procedimentos, uma vez que quase tudo é gerido através do sistema online. Pode-se facilmente rastrear os carregamentos e obter informações detalhadas sobre eles para tomar decisões informadas. Além disso, os condutores também estão seguros e protegidos com este sistema de rastreio online.

Implantação do YMS e oportunidades melhoradas

>/h3>p>Diferentes empresas em todo o mundo optaram pelo YMS baseado em tecnologia avançada para lidar com questões de gestão de activos e rastreio. As soluções de gestão de estaleiro YMS permitem automatizar e sincronizar as operações com visibilidade em tempo real. Assiste a todas as tarefas, desde o check-ins até à doca, carregamento, descarregamento, e depois até à partida.>p>> forte>Gerir o portão>br>Quando implementa o YMS nos seus estaleiros, assegura a segurança dos produtos, camiões, e entregas. As entradas e saídas manuais, juntamente com a verificação, levam a longas filas e congestionamentos no estaleiro. A implementação do YMS reduz o tempo de check-ins e check-outs, uma vez que verifica os dados automaticamente. Para além da redução do tempo de organização do portão, também reduz as hipóteses de erro humano no estaleiro.

O YMS utiliza dispositivos móveis de mão em vez de computadores para reduzir o consumo de tempo no portão de um estaleiro. O guarda não precisa de se deslocar entre os barracos de guarda e a cabina do camião, fazendo com que o processo seja optimizado no estaleiro. A implementação de um portal de auto-atendimento nos portões permite aos motoristas de camiões identificar o local de estacionamento na doca. O sistema já contém os dados sobre marcações e expedições juntamente com os detalhes do veículo. A chegada do camião à doca é notificada ao gestor da doca através de um processo automatizado de yms. O YMS reduz os custos e também a necessidade de mão-de-obra, uma vez que não serão necessárias chamadas telefónicas.

O sistema automatizado no portão de embarque aborda todas as questões com RFID. Os guardas no portão do estaleiro contêm informações sobre os produtos nos camiões para expedição ou carregamento. Isto não só melhora a eficiência do trabalho como também evita que caminhões não autorizados saiam da instalação de fabrico ou do portão do armazém. A YMS fornece informações detalhadas sobre as actividades do portão que levam à manutenção do processo de inspecção juntamente com o seguro de segurança.

>forte>Gerir o Dock>br>A gestão da operação do Dock ajuda a reduzir o custo e a necessidade de mão-de-obra na doca. Não haverá congestionamentos e atrasos no carregamento e descarregamento de camiões através de um planeamento e programação adequados dos camiões. Um dos controlos mais importantes a nível da doca é a organização da marcação. Ajuda-o a livrar-se de chamadas telefónicas e e-mails. A implementação do YMS permite aos motoristas e expedidores consultar as suas marcações auto-agendadas e as faixas horárias para reprogramar as suas marcações se necessário.

A marcação na doca é feita através de um processo automatizado do YMS que atribui tarefas específicas ao pessoal. As docas específicas são atribuídas aos motoristas juntamente com o equipamento necessário. Os camiões são carregados e descarregados com base na prioridade. As prioridades são também definidas para o carregamento e descarregamento dos camiões através de um processo automático de agendamento.

A implementação do YMS também reduz o custo de mão-de-obra e optimiza o movimento de camiões e reboques, melhorando a eficiência dos detectores. A hora de viagem é minimizada através da atribuição automática das tarefas aos observadores na doca. Os dispositivos móveis estão presentes juntamente com os observadores que recebem, aceitam, e confirmam as encomendas efectuadas.

Outro factor importante da implementação de YMS é a definição de alertas personalizados. Ao definir alertas personalizados, pode ser notificado sobre os problemas e problemas a fim de os prevenir. Os problemas podem incluir congestionamento, atrasos na chegada ou no carregamento de camiões, e danos num camião. A segurança dos bens e a segurança também poderiam ser geridas eficientemente, uma vez que os trabalhadores não precisam de verificar as encomendas manualmente, gastando tanto esforço.

> forte>Analíticos e Relatórios >br>Quando se recolhem os dados do estaleiro manualmente, estes normalmente ficam por tratar e não são utilizados. Contudo, os dados recolhidos através do YMS poderiam ser organizados e utilizados para fazer relatórios para uma tomada de decisão mais informada sobre o estaleiro. Estes relatórios abordarão os detalhes completos das operações diárias na doca num único documento. Também fornece informação sobre as áreas fracas que necessitam de mais esforço e atenção para melhorar. As métricas de desempenho das diferentes áreas ajudam-no a ter uma maior compreensão das suas tarefas empresariais. Inclui métricas de portão, métricas de spotter, métricas de equipamento, e métricas de portador números percentuais.

Pode abordar o número percentual de tipos de transacção através do tipo de carga ou tipo de equipamento. O número de tarefas atribuídas aos condutores é também abordado para gerir as tarefas de forma eficiente. O número percentual de transacções inclui o tipo de carga, tipo de carga ao vivo, e visitantes, enquanto que o equipamento de transacções de número percentual inclui equipamento carregado, vazio, parcialmente carregado, etc. Vários carregamentos e número percentual de equipamento são abordados através do sistema online de gestão do estaleiro. O número percentual de equipamento é abordado através da queda do tipo de carga; a queda do tipo vive, assim como o tipo de equipamento. A recolha de dados sobre todas estas áreas ajudará o seu negócio a concentrar-se mais em áreas que necessitam de mais atenção.

Benefícios do sistema de gestão de estaleiros

>/h3>p>Indústrias de gestão de estaleiros estão a virar-se para a utilização de soluções avançadas de gestão de estaleiros que beneficiam o negócio de forma eficiente. Diferentes proprietários de empresas podem implementar o sistema de forma diferente nos seus estaleiros e podem obter os benefícios desejados com ele. Alguns dos principais benefícios associados a este sistema são os seguintes:>p>> forte>Visibilidade>br>Implementar o sistema de gestão de estaleiro YMS no negócio aumenta a visibilidade das suas operações no estaleiro. Sem utilizar o eficiente sistema de gestão do estaleiro, terá de abordar manualmente todas as operações no seu estaleiro. Isto requer mais esforço para verificar todos os produtos manualmente e compará-los com verificações anteriores.

> forte>Localização fácil de activos