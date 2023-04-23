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G1 Software Kazakhstan

partner location Central Asia partner certified 認定パートナー 2021
partner status
カスタマーレビュー
4.9
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レビューに基づく
quetion
パートナーの格付けは、プロジェクトが完了し、納品された後のお客様の声に基づいています。
ノーコードエクスペリエンス 4
産業分野
industries ico RETAIL
industries ico CRM
industries ico E-COMMERCE

パートナーの概要

専門性

Enterprise

証明書

AppMaster Certified Professional (2021)
AppMaster Certified Professional (2021)
AppMaster Certified Professional (2022)
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AppMaster Certified Professional (2023)
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