Comment Consentogram a construit un système de délivrance de consentement éclairé certifié assisté par l'IA en 3 semaines

Consentogram est une startup américaine du secteur de la santé qui automatise le consentement éclairé des patients en l'intégrant de manière transparente aux flux de travail des médecins et aux systèmes de DME des hôpitaux.

Les bureaux de la société sont situés à Miami, en Floride.

Objectifs

Consentogram croit en l'importance des soins centrés sur le patient et de la prise de décision partagée entre les patients, leurs familles et les prestataires. Un processus de communication patient-fournisseur transparent permet aux patients de prendre de meilleures décisions en matière de soins.

L'idée était de créer un système de délivrance du consentement éclairé assisté par l'IA sur le lieu de soins, qui aide les prestataires à aborder tous les éléments requis du consentement. Réduction du risque de faute professionnelle en temps réel basée sur l'intelligence artificielle et documentation clinique automatisée. L'objectif principal était de créer de la valeur en donnant aux prestataires les meilleurs outils possibles pour améliorer la qualité des soins, tout en allégeant la charge administrative.

La plateforme s'appuie sur les normes modernes d'interopérabilité des soins de santé, notamment FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), pour améliorer les systèmes de DSE (dossiers médicaux électroniques) existants grâce à des flux de travail numériques de consentement éclairé.

Solution

Pendant plusieurs semaines, l'équipe des services professionnels d'AppMaster a développé une solution pour le client, publiant plusieurs versions de test par jour.

Un service complet a été développé avec un énorme répertoire de diagnostics et de risques, qui, en fonction de l'état actuel du patient et de la procédure médicale proposée, est automatiquement généré dans un document pour le médecin et le patient.

Le backend du service développé est intégré aux systèmes EMR des hôpitaux médicaux et est connecté à l'aide du protocole SMART&FIRE, qui permet une intégration transparente dans les systèmes médicaux et de recevoir des informations sur les patients, les médecins et les activités en cours.

Le service Consentogram est intégré à plusieurs fournisseurs de services SMS afin de mettre en œuvre une authentification à deux facteurs pour les patients lorsqu'ils signent un consentement éclairé par voie électronique. L'interface d'administration a également été créée sur la plateforme AppMaster.io.

Pour mettre en œuvre une application web unique pour le travail des médecins, le framework Nuxt.js a été utilisé.

Résultat

La première mise en œuvre entièrement fonctionnelle avec intégration complète dans le DME a été lancée en trois semaines. En raison du backend généré, le budget pour la création de la solution a été réduit de 70%.

AppMaster est intervenu et nous a aidés à créer la solution. Ils ont travaillé dans le cadre de notre budget, nous ont aidés à rester sur la bonne voie, et ont livré la solution comme promis en 3 semaines. Viktor Miloslavsky, chef de l'expérience

Pendant le processus de développement, le client a eu la liberté de modifier considérablement les exigences du futur produit sans augmenter le temps et le coût de la solution.

La disponibilité du code source a permis au client de certifier la solution et de l'exécuter dans un environnement cloud certifié conforme aux exigences HIPAA/BAA.

Composants : Backend, application Web, Webhooks, OAuth v2, requêtes aux API externes, exportation du code source, hébergement de l'application dans l'infrastructure du client, Frontend personnalisé.