Qu'est-ce qu'un système de gestion de cour, et comment le mettre en œuvre pour votre entreprise ?

La gestion de cour YMS est la solution moderne pour garder un contrôle sur les portes de l'entrepôt pour le mouvement des camions et les opérations commerciales dans la cour. En outre, les rendez-vous et la programmation du chargement et du déchargement des camions et des véhicules sont également gérés par ce logiciel via des équipements mobiles dans la cour. Les propriétaires d'entreprises peuvent suivre les produits de la chaîne d'approvisionnement pendant le processus de livraison jusqu'aux quais des chantiers. L'objectif principal du système de gestion de cour d'origine YMS est de maintenir l'équilibre entre les produits entrants et sortants grâce à une programmation adéquate des opérations dans la cour. Le processus par lequel le YMS fonctionne est le suivant:

Gestion des portes



La gestion des portes assure la sécurité des conducteurs ainsi que des envois du chantier spécifique. Les conducteurs sont censés saisir les données de rendez-vous dans l'équipement en libre-service afin de pouvoir ouvrir la porte d'un dépôt. Le système de gestion YMS vérifie les données saisies par les conducteurs dans l'équipement en libre-service concernant les rendez-vous, et après confirmation du stationnement des données, les lots des dépôts sont attribués, et la porte s'ouvre automatiquement pour la suite des opérations. La visibilité de tous les véhicules est assurée lorsqu'ils arrivent au chantier.

Rendez-vous



La procédure de rendez-vous est nécessaire pour maintenir les transactions de votre entreprise. Le dossier et les informations sur les véhicules sont collectés et vérifiés dans un souci de sécurité. Ensuite, les rendez-vous sont fixés et confirmés avec le transporteur pour charger les produits à partir du quai. Le YMS propose des rendez-vous en ligne en libre-service pour les chauffeurs par le biais d'équipements mobiles. De plus, le statut des camions concernant le respect des rendez-vous et du calendrier est mis à jour pour garantir la livraison rapide des produits sur le chantier. Si le rendez-vous est reprogrammé par l'une des parties, les autres parties sont informées de la reprogrammation du rendez-vous afin de maintenir le flux de travail et les opérations plus fluides.

Statistiques



Le système YMS recueille les statistiques et les informations analytiques sur les différents processus et opérations dans les cours de l'organisation. Cela permet au système d'identifier les lacunes de certains processus et opérations afin d'améliorer la qualité et le fonctionnement de ce processus spécifique dans l'organisation. L'analyse de la performance du YMS comprend les mesures du pourcentage de données sur les portes, le superviseur et l'équipement. L'analyse des données relatives aux portes porte sur les heures d'entrée et de sortie du chantier et sur le nombre de véhicules à l'intérieur et à l'extérieur du quai. Le mouvement des remorques sur une base quotidienne est supervisé ainsi que l'analyse des heures de répartition des véhicules par le biais de l'équipement mobile.

Contrôle des quais



La gestion des quais est nécessaire pour assurer l'efficacité des opérations YMS de gestion des quais. Les équipes de quai, les conducteurs et les gestionnaires sont tous au courant de l'heure d'arrivée des camions au quai du chantier. L'arrivée du camion est notifiée au gestionnaire du rendez-vous au quai. Le gestionnaire est informé de l'arrivée du camion sur le chantier pour poursuivre le traitement des opérations de chargement ou de déchargement conformément au calendrier. Cependant, le quai gestionnaire de rendez-vous peut programmer le temps de chargement et de déchargement avec des écarts spécifiques pour gérer efficacement les opérations de travail.

Visibilité des actifs du chantier



Tous les actifs placés au chantier sont facilement suivis par le système de gestion du chantier source. Il utilise la technologie RFID pour suivre chaque actif placé dans le parc, ainsi que les gadgets placés sur les camions et les spotters. Il aide également à identifier le changement d'emplacement et réduit les efforts pour aborder manuellement l'inspection des actifs au chantier.

Gestion des tâches



Ce logiciel avancé possède un gestionnaire d'affectation efficace qui attribue automatiquement les tâches aux travailleurs du chantier. Les conducteurs peuvent également être informés des tâches par le biais des gadgets fixés au camion. La notification peut être reçue par le biais de smartphones ou de postes de travail. La configuration automatique des tâches entre les travailleurs réduit le temps consacré à l'affectation manuelle des tâches sur le chantier. En outre, ce logiciel augmente l'efficacité de l'équipe et assure l'utilisation efficace des ressources humaines sur le chantier.

Système d'alerte



Le système d'alerte permet au gestionnaire de rendez-vous du chantier et aux autres parties d'être informés de toute sorte de retard dans le chargement, le déchargement, les arrivées ou le respect des délais sur le chantier. Une bonne gestion de la température est également nécessaire pour assurer la sécurité des produits jusqu'à leur livraison. Le système d'alerte suivra et notifiera les perturbations de température pour éviter que les produits ne se détériorent.

Le logiciel de gestion de cour yms est la solution technologique pour traiter les rendez-vous, la programmation et la planification des produits de la chaîne d'approvisionnement. Au lieu de traiter manuellement l'organisation et la planification des opérations de la cour, vous pouvez utiliser ce logiciel pour traiter ces questions efficacement. De plus, vous pouvez également suivre vos produits et obtenir des informations détaillées pour une meilleure prise de décision concernant l'entreprise. YMS ne travaille pas seul dans tout ce processus ; pour travailler efficacement, il s'intègre avec d'autres logiciels tels que le système de gestion du transport (TMS), le progiciel de gestion intégré (ERP) et le système de gestion d'entrepôt (WMS).

Importance du système de gestion de cour pour votre entreprise



Le système de gestion de cour YMS est la solution avancée pour votre entreprise qui donne une expérience incroyablement unique de chargement, de déchargement, de suivi, de planification et de protection des camions et des remorques. Il est bénéfique pour votre entreprise pour de nombreuses raisons. YMS est un processus qui ne nécessite pas beaucoup de temps pour organiser et gérer manuellement les rendez-vous et les procédures de chargement sur le quai. Il réduit également les dépenses de l'entreprise et permet de gagner plus de revenus. Les procédures requièrent moins de main-d'œuvre, car presque tout est géré par le système en ligne. Vous pouvez facilement suivre les envois et obtenir des informations détaillées à leur sujet pour prendre des décisions éclairées. En outre, les conducteurs sont également en sécurité avec ce système de suivi en ligne.

Mise en œuvre de YMS et opportunité accrue



Différentes entreprises dans le monde ont opté pour le YMS basé sur une technologie avancée pour traiter les problèmes de gestion et de suivi des actifs. Les solutions de gestion de parc YMS permettent d'automatiser et de synchroniser les opérations avec une visibilité en temps réel. Il assiste toutes les tâches en commençant par les enregistrements au quai, le chargement, le déchargement, puis le départ.

Gestion de la porte

Lorsque vous mettez en œuvre le YMS dans vos cours, il assure la sécurité des produits, des camions et des livraisons. Les entrées et sorties manuelles, ainsi que la vérification, entraînent de longues files d'attente et des encombrements dans le triage. La mise en œuvre d'un système de gestion des entrées et des sorties réduit le temps nécessaire à ces opérations, car il vérifie automatiquement les données. En plus de la réduction de la durée de l'organisation de la porte, il réduit également les risques d'erreur humaine dans la cour.

Le YMS utilise des appareils mobiles de poche au lieu d'ordinateurs pour réduire la consommation de temps à la porte d'une cour. Le garde n'a pas besoin de se déplacer entre les cabanes de garde et la cabine du camion, ce qui rend le processus optimisé au niveau du chantier. La mise en place d'un portail en libre-service aux portes permet aux chauffeurs de camions d'identifier la place de stationnement au quai. Le système contient déjà les données relatives aux rendez-vous et aux expéditions ainsi que les détails du véhicule. L'arrivée du camion sur le quai est notifiée au gestionnaire du quai par un processus YMS automatisé. YMS réduit les coûts et aussi les besoins en main d'œuvre car aucun appel téléphonique ne sera nécessaire.

Le système automatisé à la porte règle tous les problèmes avec la RFID. Les gardes à la porte de la cour contiennent des informations sur les produits dans les camions pour l'expédition ou le chargement. Cela améliore non seulement l'efficacité du travail, mais empêche également les camions non autorisés de quitter l'usine de fabrication ou la porte de l'entrepôt. YMS donne des informations détaillées sur les activités de la porte qui conduisent à maintenir le processus d'inspection en même temps que l'assurance de la sécurité.

Gestion du quai

La gestion des opérations du quai aide à réduire les coûts et les besoins en main-d'œuvre au quai. Il y aura des congestions et des retards dans le chargement et le déchargement des camions grâce à une planification et un ordonnancement adéquats des camions. L'un des contrôles les plus importants au niveau du quai est l'organisation des rendez-vous. Elle vous aide à vous débarrasser des appels téléphoniques et des courriels. La mise en œuvre de YMS permet aux chauffeurs et aux expéditeurs de consulter leurs rendez-vous auto-programmés et les créneaux pour reprogrammer leurs rendez-vous si nécessaire.

La programmation au niveau du quai est effectuée par un processus automatisé de YMS qui attribue des tâches spécifiques au personnel. Des quais spécifiques sont attribués aux chauffeurs ainsi que l'équipement requis. Les camions sont chargés et déchargés en fonction des priorités. Des priorités sont également établies pour le chargement et le déchargement des camions par le biais d'un processus de planification automatisé.

Gestion des actifs

YMS offre plus de visibilité à la gestion des actifs et automatise le processus de suivi et de localisation des actifs sur le quai. Grâce à l'utilisation de la technologie RFID et BLE, des systèmes de localisation en temps réel sont utilisés à la place du GPS. Les systèmes de localisation en temps réel sont plus efficaces car ils fournissent des informations précises et sécurisées et une plus grande autonomie de la batterie. Les étiquettes RFID et les balises BLE sont utilisées pour suivre les produits à travers un lecteur. Les balises sont également capables de lire la température des produits et d'informer la direction de la péremption ou de la détérioration de produits sensibles. Les balises pourraient être suivies facilement même si elles ne sont pas visibles.

La mise en œuvre du YMS réduit également le coût de la main-d'œuvre et optimise le mouvement des camions et des remorques en améliorant l'efficacité des repéreurs. L'heure de déplacement est minimisée en attribuant automatiquement les tâches aux spotters sur le quai. Les appareils mobiles sont présents aux côtés des spotters qui reçoivent, acceptent et confirment les commandes passées.

Un autre facteur important de la mise en œuvre du yms est de définir des alertes personnalisées. Lorsque vous définissez des alertes personnalisées, vous pouvez être informé des problèmes et des questions pour les prévenir. Les problèmes pourraient inclure la congestion, les retards dans l'arrivée ou le chargement des camions, et les dommages à un camion. La sécurité et la sûreté des actifs pourraient également être gérées efficacement car les travailleurs n'ont pas besoin de vérifier les commandes manuellement en dépensant autant d'efforts.

Analyse et rapports

Lorsque vous collectez les données du chantier manuellement, elles restent généralement sans traitement et inutilisées. Cependant, les données recueillies par YMS pourraient être organisées et utilisées pour faire des rapports pour une prise de décision plus éclairée sur le chantier. Ces rapports traiteront de tous les détails des opérations quotidiennes sur le quai dans un seul document. Ils fournissent également des informations sur les points faibles qui nécessitent plus d'efforts et d'attention pour s'améliorer. Les mesures de performance des différents secteurs vous aident à mieux comprendre les tâches de votre entreprise. Il s'agit des métriques de la porte, des métriques de l'observateur, des métriques de l'équipement et des métriques du transporteur en pourcentage.

Vous pouvez aborder le nombre en pourcentage des types de transaction par le biais du type de chargement ou du type d'équipement. Le nombre de tâches assignées aux conducteurs est également abordé pour gérer les tâches efficacement. Les transactions en nombre de pourcentage comprennent le type de charge déposée, le type déposé en direct et les visiteurs, tandis que les transactions en nombre de pourcentage d'équipement comprennent les charges, les vides, les charges partielles, etc. Le système en ligne de gestion des dépôts permet de traiter plusieurs envois et le pourcentage d'équipements. Le pourcentage du nombre d'équipements est traité par le biais du type de chargement, de la durée de vie du type de chargement et du type d'équipement. La collecte de données sur tous ces domaines aidera votre entreprise à se concentrer davantage sur les domaines qui nécessitent plus d'attention.

Bénéfices du système de gestion de cour



Plusieurs secteurs d'activité se tournent vers l'utilisation de solutions avancées de gestion de cour qui profitent efficacement à l'entreprise. Différents propriétaires d'entreprises peuvent mettre en œuvre le système différemment dans leurs cours et peuvent en tirer les avantages souhaités. Certains des principaux avantages associés à ce système sont les suivants:

Visibilité

La mise en œuvre du système de gestion de cour YMS dans l'entreprise augmente la visibilité de vos opérations dans la cour. Sans l'utilisation du système de gestion de cour efficace, vous devez aborder toutes les opérations manuellement dans votre cour. Cela demande plus d'efforts pour vérifier tous les produits manuellement et les comparer aux vérifications précédentes.

Localisation facile des actifs

La localisation des actifs est plus facile avec l'utilisation d'un système de gestion de cour car il fournit une visibilité sur l'emplacement des actifs dans la cour. Vous pouvez facilement identifier les remorques vides pour les charger rapidement. Les camions pourraient également être suivis grâce à l'équipement attaché aux camions pour assurer la livraison sûre des articles.

Sécurité

Le système de suivi du yms est si efficace qu'il aide à identifier l'emplacement du camion au moment même. En outre, le système de vérification à la porte fonctionne également efficacement pour vérifier les horaires de rendez-vous et l'authentification des rendez-vous, des camions et des véhicules.

Conformité du processus

Le système de gestion de cour YMS aborde la conformité du processus en maintenant des entrées et sorties appropriées des remorques à la porte. La vérification de chaque remorque est assurée par le système. Les systèmes RFID et BLE permettent d'identifier le nombre de produits, les scellés et tout dommage aux produits. Toutes les informations, y compris le rendez-vous, le chargement et l'expédition, sont enregistrées avec le nombre de camions pour éviter toute sorte d'ambiguïté.

Efficacité des repéreurs

Le système de gestion de cour YMS réduit la consommation de temps dans les activités de repérage. Les conducteurs reçoivent par voie électronique le message qui est accepté et confirmé dans un temps limité.

Transparence et association

Les chargeurs et les 3PL ont accès au système de gestion de cour. Cela permet aux transporteurs d'offrir une notification d'expédition avant de quitter l'installation.

Gain de temps et rentabilité

Le système de gestion de cour YMS permet de gagner du temps ainsi que de la rentabilité. Vous pouvez travailler efficacement grâce à ce logiciel en ligne. Les coûts sont également réduits car il n'est pas nécessaire d'envoyer des courriels ou de passer des appels téléphoniques supplémentaires. Il y aura moins de main-d'œuvre nécessaire pour les tâches manuelles. ; Vous pouvez utiliser le système de gestion de cour YMS pour votre entreprise afin d'apporter de l'efficacité et de fournir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents.

FAQs



Qu'est-ce qu'un système de gestion de cour ?

Le système de gestion de cour YMS est le logiciel en ligne qui aide l'entreprise à augmenter l'efficacité du travail avec des processus en ligne. Vous pouvez gérer les rendez-vous, les entrées et les sorties, et suivre les camions et les remorques au quai. Il apporte visibilité, transparence et efficacité à votre entreprise. Les expéditions peuvent être facilement gérées en moins de temps avec une vérification appropriée et une disposition de sécurité.

Qu'est-ce que le TMS dans la chaîne d'approvisionnement ?

Dans l'entreprise de la chaîne d'approvisionnement, le TMS signifie un système de gestion du transport qui aide à gérer le transport. Ce logiciel de gestion de cour en ligne yms permet la gestion du transport et des opérations commerciales. Il aide à l'organisation, la gestion, l'exécution et la mise en œuvre du plan de transport des produits. La documentation des véhicules est également contrôlée par le TMS, ce qui garantit l'arrivée des expéditions.

Qu'est-ce que la gestion de cour SAP EWM ?

La gestion de cour SAP EWM est créée pour faciliter le mouvement des camions et des remorques dans la cour. La cour est la zone à l'extérieur de l'entrepôt où les camions ou les remorques restent après avoir chargé ou déchargé les produits. La gestion de cour SAP EWM aide le personnel de la cour à gérer le mouvement des camions et des marchandises à l'intérieur de la cour.

Quel est le but d'un système de gestion d'entrepôt?

Le système de gestion d'entrepôt aide au mouvement efficace et rentable des marchandises et des produits dans l'installation de l'entrepôt ou du quai. Le système de gestion d'entrepôt aide aux fonctions d'inventaire et traite efficacement ces fonctions. Il aide également à gérer les ramassages et les dépôts de marchandises dans l'installation.

Qu'est-ce qu'un contrôle de cour ?

Un contrôle de cour est une activité dans laquelle les gardes, avec des informations détaillées, enregistrent l'entrée des camions et des véhicules. Habituellement, le garde ou les portiers s'adressent aux entrées et vérifient les informations relatives aux rendez-vous et à la livraison des produits.