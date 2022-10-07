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搜索

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根据字段在数据库中找到一个或几个模型对象，并返回它们。


提示：所有的搜索都是不区分大小写的，并搜索一个子串，对应于搜索值周围有"%"的SQL "ILIKE "语句（例如，如果你搜索 "first_name "中的 "Max"，SQL查询会看起来像 "first_name" ILIKE "%Max%"）。

提示：你可以在你的搜索中使用SQL通配符。例如，如果你搜索 "ma%m"，"Maxim "将被返回。如果你通过URL查询参数传递这些通配符，确保对它们进行编码（即"%"变成"%25"，而"_"可以保持原样）。

提示：要通过URL查询参数传递一个数组，确保以下列格式编码："arrayName[]=element1&arrayName[]=element2"（例如："color[]=red&colors[]=blue"）。

流程连接

  • [输入] In - 启动区块的执行。
  • [Output] Out - 当区块执行完毕时激活。

数据连接

  • [Input] _Offset (integer, optional) - 从数据库中的第一行开始搜索（索引从0开始）。
  • [Input] _Limit (integer, optional) - 要返回的模型对象的最大数量。
  • [Input] _SortOrder (string, optional) - 返回模型对象的排序（可以是升序排序的 "ASC "或降序排序的 "DESC"）。
  • [Input] _SortBy (string, optional) - 返回的模型对象将被排序的字段。字段的名称应该以小写蛇形字母提供（例如，"first_name"）。
  • [Input] _with (enum, optional) - 连接到目标模型对象的数据模型，以从数据库中检索。然后可以在扩展找到的模型对象后使用。阅读更多关于_with的信息，请参见业务流程常见问题。
  • [Input] _Search (string, optional) - 使用OR逻辑在多个字段中同时搜索的值（例如，"first_name"="Max "或 "last_name"="Max"）。
  • [Input] _SearchIn (string array, optional) - 在_搜索数据输入中定义的要搜索的字段。字段的名称应以小写蛇形字母提供（例如："first_name"）。
  • [Input] Fields (multiple, any) - 要搜索的字段值。任何包含上述子串的对象都将被返回，搜索也是不分大小写的（例如，如果该值被设置为 "MAX"，而一个对象在数据库中的值是 "Maxim"，它将被返回）。搜索相当于SQL的 "ILIKE "语句，任何非空的输入都会使用AND逻辑进行组合（例如，"名字 "ILIKE"%Max%"和 "姓氏 "ILIKE"%Parker%"）。
  • [Output] Data (model array) - 在数据库中发现的模型对象。
  • [Output] Count (integer) - 找到的模型对象的数量。

如果你要搜索的模型有一对多或多对多的关系，并且你已经使用_with数据输入选择了要返回的相关模型，你也将能够定义哪些相关对象将被返回（通过对它们应用_Sort, _Search, 和类似的方法）。请记住，你不会通过这些参数来过滤被搜索的模型，只是相关的模型（更多细节见上面的视频）。

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