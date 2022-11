Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào tôi có thể lấy thông tin người dùng hiện tại?

Bạn có thể sử dụng khối Nhận người dùng hiện tại để lấy mô hình người dùng, chứa đầy chi tiết người dùng hiện tại.

_with biến để làm gì? Tại sao một số khối có chúng và một số thì không?

_với biến đầu vào là một enum hệ thống, cho biết có cần lấy dữ liệu từ các mối quan hệ hay không (nếu có bất kỳ mối quan hệ nào giữa các mô hình). Theo mặc định _with không được đặt và bạn sẽ chỉ nhận được ID của bản ghi từ các mô hình dữ liệu có liên quan. Mỗi _with được bật sẽ tăng tải tổng thể cho ứng dụng của bạn do tăng yêu cầu cơ sở dữ liệu để nhận thêm dữ liệu. Nói chung, _with hoạt động như thao tác THAM GIA cổ điển cho các DB quan hệ.



Có phải mọi thứ được đặt trên khối canvas đều phải được kết nối với các kết nối Dòng không?

Trong hầu hết các trường hợp - có. Một số khối có thể tạm thời bị loại khỏi quá trình tạo bằng cách loại trừ chúng khỏi Flow. Tất cả các biến được kết nối với cú đánh này sẽ trả về giá trị 0 hoặc null.

Làm cách nào tôi có thể chuyển tham số ID từ các Tuyến điểm cuối như /order/:id/ sang BP?

Để nhận tham số ID được truyền từ Endpoint sang khối BP Start, khối Start phải có tham số đầu vào có cùng tên (id). Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ hỗ trợ một tham số cho mỗi tuyến điểm cuối.

Tôi có thể tạo bao nhiêu khối trong một quy trình kinh doanh?

Thực tế không có giới hạn về số lượng khối, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên giới hạn tổng số khối là 50 khối cho mỗi quy trình kinh doanh. Một phương pháp hay là tạo một quy trình kinh doanh riêng biệt để triển khai thông tin đăng nhập kinh doanh được sử dụng thường xuyên và gọi chúng bên trong quy trình kinh doanh của bạn.