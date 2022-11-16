Medya dosyaları
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Görüntüler, ses ve video dosyalarıyla çalışmak için modüller.
Youtube Oyuncusu
Youtube Player modülü, web uygulamasına ve mobil uygulamaya Youtube video oynatıcı widget'ı ekler.
Widget'lar
- Youtube player
Ayarlar
|Parametre
|ön ayar
|Tanım
|API Key
|-
|API anahtarınız, Google API Konsolu tarafından sağlanır.
resim
Görüntü modülü, görüntülerle çalışmak için temel işlevler ekler.
Ek ayarlar gerekli değildir.
iş süreçleri
- Image: New BMP
- Image: Crop to Square
- Image: Downsize KeepAspect
- Image: Resize
- Image: New TIFF
- Image: New Gif
- Image: Image to PNG
- Image: Image to JPEG
- Image: Crop
- Image: New PNG
- Image: Image to TIFF
- Image: New JPEG
- Image: Image to GIF
- Image: Image Info
- Image: Image to BMP