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Arama

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Alanlarına göre veritabanında bir veya birkaç model nesneyi bulur ve döndürür.


İpucu : tüm aramalar büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve arama değerinin etrafında "%" ile SQL "ILIKE" ifadesine karşılık gelen bir alt dize arar (örneğin, "first_name" içinde "Max" için arama yaparsanız, SQL sorgusu " gibi görünür ad" ILIKE "%Max%").

İpucu : Aramalarınızda SQL Joker Karakterlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, "ma%m" için arama yaparsanız, "Maxim" döndürülür. Bu joker karakterleri bir URL sorgu parametresinden geçirirseniz, onları kodladığınızdan emin olun (yani "%", "%25" olur, "_" olduğu gibi kalabilir).

İpucu : bir diziyi bir URL sorgu parametresinden geçirmek için, onu "arrayName[]=element1&arrayName[]=element2" biçiminde kodladığınızdan emin olun (örn. "colors[]=red&colors[]=blue").

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Çıkış] Çıkış - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] _Offset (integer, optional) - aramayı başlatmak için veritabanındaki ilk satır (0'dan başlayan dizin).
  • [Input] _Limit (integer, optional) - döndürülecek maksimum model nesnesi sayısı.
  • [Input] _SortOrder (string, optional) - döndürülen model nesnelerinin sıralaması (artan sıralama için "ASC" veya azalan sıralama için "DESC" olabilir).
  • [Input] _SortBy (string, optional) - döndürülen model nesnelerinin sıralanacağı alan. Alanın adı küçük yılan şeklinde verilmelidir (örn. "first_name").
  • [Input] _with (enum, optional) - veritabanından alınacak hedef model nesnesine bağlı veri modelleri. Bulunan model nesnesi genişletildikten sonra kullanılabilir. İş Süreçleri SSS bölümünde _with hakkında daha fazla bilgi edinin.
  • [Input] _Search (string, optional) - VEYA mantığı kullanılarak aynı anda birden çok alanda aranacak değer (örn. "first_name" = "Max" VEYA "last_name" = "Max").
  • [Input] _SearchIn (string array, optional) - _Search veri girişinde tanımlanan değer için aranacak alanlar. Alanların adları küçük yılan şeklinde verilmelidir (örn. "first_name").
  • [Input] Fields (multiple, any) - aranacak alan değerleri. Söz konusu alt diziyi içeren herhangi bir nesne döndürülecektir, arama ayrıca büyük/küçük harfe duyarlı değildir (örneğin, değer "MAX" olarak ayarlanmışsa ve bir nesnenin veritabanındaki değeri "Maxim" ise, döndürülecektir). Arama, SQL "ILIKE" deyimine eşdeğerdir ve boş olmayan tüm girdiler AND mantığı kullanılarak birleştirilir (örneğin, "First Name" ILIKE "%Max%" AND "Last Name" ILIKE "%Parker%").
  • [Output] Data (model array) - veritabanında bulunan model nesneleri.
  • [Output] Count (integer) - bulunan model nesnelerinin sayısı.

Aradığınız modelin birden çoğa veya çoktan çoğa ilişkileri varsa ve veri girişi ile döndürülecek ilgili modeli seçtiyseniz, hangi ilgili nesnelerin döndürüleceğini de tanımlayabileceksiniz. (üzerlerine _Sort, _Search ve benzerlerini uygulayarak). Aradığınız modeli bu parametrelere göre değil, sadece ilgili modelleri filtreleyeceğinizi unutmayın (daha fazla ayrıntı için yukarıdaki videoya bakın).

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