Проверить ОГРНИП RU
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Проверяет введенные данные на соответствие формату ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя) Российской Федерации.
Коннекторы потока
- [Input] In - начинает выполнение блока.
- [Output] Out - активируется после завершения выполнения блока.
Соединители данных
- [Input] ogrnip (string) - значение для проверки на соответствие формату.
- [Output] is_valid (boolean) - если значение соответствует формату, возвращает значение True, иначе - False.