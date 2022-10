Dica: todas as pesquisas são insensíveis a maiúsculas e minúsculas, correspondendo à instrução SQL "ILIKE" com "%" em torno do valor da pesquisa (por exemplo, se procurar "Max" em "first_name", a consulta SQL pareceria "first_name" ILIKE "%Max%").

Dica: pode usar os Wildcards SQL nas suas pesquisas. Por exemplo, se pesquisar por "ma%m", "Maxim" seria devolvido. Se passar estes wildcards por um parâmetro de consulta URL, certifique-se de codificá-los (ou seja, "%" torna-se "%25", enquanto que "_" pode ficar como está).

Dica: para passar um array através de um parâmetro de consulta URL, certifique-se de codificá-lo no seguinte formato "arrayName[]=element1&arrayName[]=element2" (por exemplo, "colors[]=red&colors[]=blue").

Ligações de fluxo

[In - inicia a execução do bloco.

[Saída] Saída - activa-se quando o bloco tiver terminado a sua execução.

Ligações de dados

[Input] _Offset (integer, optional) - primeira linha na base de dados para iniciar a pesquisa a partir de (índice a partir de 0).

- número máximo de objectos modelo a devolver. [Input] _SortOrder (string, optional) - tipo dos objectos modelo devolvidos (pode ser "ASC" para a ordem ascendente ou ""DESC" para a ordem descendente).

- campo pelo qual os objectos de modelo devolvidos serão ordenados. O nome do campo deve ser fornecido em caixa minúscula (por exemplo, "first_name"). [Input] _with (enum, optional) - modelos de dados ligados ao objecto modelo de destino a recuperar da base de dados. Pode então ser usado depois de expandir o objecto modelo encontrado. Leia mais sobre _with na FAQ de Processos de Negócios.

- valor a ser pesquisado em múltiplos campos ao mesmo tempo usando a lógica OR (por exemplo, "primeiro_nome" = "Max" OU "último_nome" = "Max"). [Input] _SearchIn (string array, optional) - campos a serem pesquisados para o valor definido em _Procurar introdução de dados. Os nomes dos campos devem ser fornecidos em minúsculas (p.ex. "primeiro_nome").

- valores dos campos a pesquisar. Quaisquer objectos contendo o referido substrato serão devolvidos, a pesquisa é também insensível a maiúsculas e minúsculas (por exemplo, se o valor for definido para "MAX" e o valor de um objecto na base de dados for "Maxim", este será devolvido). A pesquisa é equivalente à declaração SQL "ILIKE" e quaisquer entradas não-nulas são combinadas usando a lógica AND (por exemplo, "First Name" ILIKE "%Max%" AND "Last Name" ILIKE "%Parker%"). [Output] Data (model array) - modelos de objectos encontrados na base de dados.

- modelos de objectos encontrados na base de dados. [Output] Count (integer) - número de modelos de objectos encontrados.